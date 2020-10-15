Cher faz raríssima aparição no Billboard Music Awards

A artista, considerada uma das maiores divas pop de todos os tempos, subiu ao palco para anunciar a premiação mais importante da noite e entregou o prêmio Billboard Icon Award ao astro country Garth Brooks, segundo informações da revista Quem.

Uma das últimas aparições de Cher antes deste evento foi em dezembro do ano passado, antes da pandemia da Covid-19, quando se apresentou no Madison Square Garden, em Nova York. No Billboard Awards ela esteve na edição de 2017 como atração musical.