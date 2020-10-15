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Cher faz raríssima aparição no Billboard Music Awards

Aos 74 anos de idade e em ótima forma, artista anunciou vencedor de uma das categorias da premiação e entregou o troféu ao colega

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 08:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2020 às 08:54
A artista Cher em apresentação de prêmio em outubro de 2020
A artista Cher em apresentação de prêmio em outubro de 2020 Crédito: Todd Williamson/NBC/Reprodução/Instagram @sitecherbrasil
A cantora Cher, de 74 anos de idade, fez uma raríssima aparição pública no palco da Billboard Music Awards 2020, na noite desta quarta (14). 
A artista, considerada uma das maiores divas pop de todos os tempos, subiu ao palco para anunciar a premiação mais importante da noite e entregou o prêmio Billboard Icon Award ao astro country Garth Brooks, segundo informações da revista Quem. 

GOD IS A WOMAN! Cher aparece belíssima na foto oficial do tapete vermelho do #BBMAs ? by Todd Williamson/NBC

Publicado por Cher Brasil em Quarta-feira, 14 de outubro de 2020
Uma das últimas aparições de Cher antes deste evento foi em dezembro do ano passado, antes da pandemia da Covid-19, quando se apresentou no Madison Square Garden, em Nova York. No Billboard Awards ela esteve na edição de 2017 como atração musical. 

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