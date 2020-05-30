Lives de David Guetta, Dennis DJ e Dilsinho agitam fim de semana

SÁBADO (30 DE MAIO)
- 24h Juntos pela Música
- Às 12h, no perfil no Instagram da União Brasileira de Compositores. Com Maria Rita, Di Ferrero, Paula Fernandes e vários outros. Programação:
- 12h- Atitude 67
- 13h - Maria Rita
- 15h - Kell Smith
- 16h - Thales Roberto
- 17h - Di Ferrero
- 18h - Luiz Carlos Sá
- 19h - Zé Ricardo
- 20h - Agnes Nunes
- 21h - Paula Fernandes
- 22h - Bruno Martini
- 23h - Blancah
- João Fellipe & Rafael
- Às 14h, no canal no YouTube da dupla. Com a participação de Belle Cazaroto.
- Teresa Cristina
- Às 15h, no canal no YouTube da cantora.
- Villa Mix Gospel
- Às 15h, no canal no YouTube do Villa Mix. Com André valadão, Banda Preto no Branco, Isadora Pompeo e mais.
- Vans Off The Wall
- Às 16h, no Facebook da marca. Com a participação de mais de 30 artistas. Entre eles Fresno, Lagum e Strike.
- Dilsinho
- Às 16h, no canal do YouTube do cantor.
- Frank Aguiar
- Às 16h, no canal no YouTube do cantor.
- Léo Chaves
- Às 16h30, no canal no YouTube do cantor.
- Zirigidum em Casa
- O festival idealizado por Cláudio Lins e Beto Feitosa chega em sua terceira edição. E terá suas lives exibidas nas redes sociais de cada artistas, a partir das 17h. Confira a programação:
- 17h Cristina Amaral
- 17h30 Hugo Branquinho
- 18h Adriano Kamy
- 18h30 Leandro Braga
- 19h Flavia Saolli
- 19h30 Mark Lambert
- 20h Wladimir Pinheiro
- 20h30 Muato
- 21h George Israel
- Jorge Vercillo
- Às 17h, no canal no YouTube do cantor.
- Kiko Chicabana
- Às 17h, no canal no YouTube do cantor, no Facebook e Instagram.
- Maneva
- Às 17h, no canal no YouTube da banda.
- Marcos e Belutti
- Às 17h30, no canal no YouTube da dupla.
- Michel Teló
- Às 19h, no canal no YouTube do cantor.
- David Guetta
- Às 20h, no canal no YouTube do DJ, no Instagram, no Facebook, no Twitch e no Twitter.
- Dennis DJ
- Às 20h, no seu canal no YouTube.
- Skank
- Às 20h, no canal no YouTube da banda.
- Grupo Menos é Mais
- Às 20h, no canal no YouTube do grupo.
- Gian e Giovani
- Às 20h, no canal no YouTube da dupla.
- Flávio Venturini
- Às 20h30h, no canal no YouTube do cantor.
- Gabriel o Pensador
- Às 21h, no perfil do Instagram do The Cloud Bar.
- Haikaiss
- Às 21h, no canal no YouTube do grupo.
- INFANTIL
- Patati Patatá
- Às 17h, no canal no YouTube da dupla de palhaços.
- BALADA
- Toro Live
- Às 20h, no Zoom. Com os DJs Joy (São Luís - MA), Paolla B (Vitória - ES), Brenda Vieira (Vitória - ES), Gamatech (Vitória - ES).
DOMINGO (31 DE MAIO)
- 24h Juntos pela Música
- Às 00h, no perfil no Instagram da União Brasileira de Compositores. Continuação do festival de 24h musicais, confira a programação:
- 00h - Sandra de Sá
- 01h - Romero Ferro
- 02h - Canto Cego
- 03h - Mulamba
- 04h - Marcelo Falcão
- 05h - Rogê
- 06h - Pierre Aderne
- 07h - Padre Joãozinho
- 08h - Bia Ferreira
- 09h - Fernanda Takai & John Ulhoa
- 10h - Xênia França
- 11h - Xamã
- 12h- Ferrugem
- Na Fazenda com Ratinho
- Às 11h, no canal no YouTube Churrasco, Cerveja e Viola". Com César Menotti & Fabiano e Trio Parada Dura. A apresentação fica por conta do Ratinho.
- Alexandre Pires e Seu Jorge
- Às 14h, no canal no YouTube do cantor Alexandre Pires e no do Seu Jorge.
- MASKS4ALL
- Às 14h, no canal no YouTube PortalPOPline. Com mais de 80 atrações. Entre os destaques estão Anavitória, Avril Lavigne, Ludmilla, Luísa Sonza, Melim, OneRepublic, Pablo Vittar e Karol Conka.
- Classic Sunset Live
- Às 14h, no canal no YouTube e no Instagram. Com os DJs Jess, Monia Lombardi, DrSvit, Ricks, Jeff Ueda, Venzon, Mark Dias e Noname. Estará recebendo doações solidárias.
- Fundo de Quintal
- Às 15h, no canal no YouTube do grupo.
- Doutores do Samba
- Às 16h. No canal do YouTube do projeto, no Facebook e Instagram. Estará recebendo doações que serão passadas para o Hospital São Paulo.
- Zirigidum em Casa
- O festival idealizado por Cláudio Lins e Beto Feitosa chega em sua terceira edição. E terá suas lives exibidas nas redes sociais de cada artistas, a partir das 17h. Confira a programação:
- 17h Os Lichotes
- 17h30 Leo Gama
- 18h Mariana Volker
- 18h30 Feito Café
- 19h Douglas Bastos
- 19h30 Jorge Mendes
- 20h Jimmy Santa Cruz
- 20h30 Ziza Fernandes
- Vou Pro Sereno
- Às 17h, no canal no YouTube do grupo.
- Solange Almeida
- Às 17h, no canal no YouTube da cantora.
- Yasmin Santos
- Às 18h, no canal no YouTube da cantora.
- Simone
- Às 18h, no seu perfil no Instagram.
- Geraldo Azevedo
- Às 19h, no canal no YouTube do Sesc São Paulo e no Instagram.
- TEATRO
- Rafael Cortez
- Às 20h, no seu perfil no Instagram. Com apresentação ao estilo Stand-up Comedy "Antivirus- O Show".
- Monólogo Solidão
- Às 21h30, no canal no YouTube do Sesc São Paulo e no Instagram. Com o ator Ailton Graça.
- INFANTIL
- Chapeuzinho Vermelho
- Às 16h, no perfil no Instagram do Projeto Diversão Em Cena, no Facebook e YouTube.