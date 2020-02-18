Live-action de 'Enrolados' está em desenvolvimento, diz site

"Enrolados", filme da Disney Crédito: Disney/Reprodução

"Enrolados" pode estar perto de ganhar uma nova versão para as telonas! O longa, em live-action , já estaria até em fase de desenvolvimento, segundo informações do site Disney Insider.

O time de produção divulgado pela publicação traz Ashleigh Powell para o roteiro, que deve se chamar "Rapunzel" ao invés de "Enrolados".

Segundo o site, o filme também terá produção de Michael De Luca e Kristin Burr, que já trabalham no filme "Cruella".