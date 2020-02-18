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Rapunzel na telona!

Live-action de 'Enrolados' está em desenvolvimento, diz site

Produção da Disney já estaria até com parte do casting escolhida

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 10:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2020 às 10:29
"Enrolados", filme da Disney Crédito: Disney/Reprodução
"Enrolados" pode estar perto de ganhar uma nova versão para as telonas! O longa, em live-action, já estaria até em fase de desenvolvimento, segundo informações do site Disney Insider. 
O time de produção divulgado pela publicação traz Ashleigh Powell para o roteiro, que deve se chamar "Rapunzel" ao invés de "Enrolados". 
Segundo o site, o filme também terá produção de Michael De Luca e Kristin Burr, que já trabalham no filme "Cruella". 

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Tanto o elenco quanto o diretor do filme ainda não foram escolhidos, de acordo com a publicação. 

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