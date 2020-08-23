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Música

Kleber Simpatia distribui novo disco em semáforos da Grande Vitória

Intérprete da Novo Império oferece exemplares de Kalóptus- O meu samba é assim, recebendo contribuições simbólicas, nos cruzamentos das principais vias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2020 às 11:00

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 11:00

Intérprete da Novo Império, Kleber Simpatia está divulgando seu novo CD nas ruas da Grande Vitória
Intérprete da Novo Império, Kleber Simpatia está divulgando seu novo CD nas ruas da Grande Vitória Crédito: Kleber Simpatia
Bastante conhecido no mundo do samba, Kleber Simpatia resolveu inovar na hora de divulgar o seu novo CD, Kalóptus- O meu samba é assim. Com as atividades comerciais paradas, por conta da pandemia do novo coronavírus, desde o início de agosto o intérprete da Novo Império passa os fins de semana nas ruas da Grande Vitória, doando exemplares do álbum nos semáforos e recebendo contribuições simbólicas. Com o bom humor de sempre, é claro!
"No início, pensei em vender o disco, mas, como a situação está difícil para todo mundo, mudei a estratégia e comecei a fazer doações. Aprontei um cartaz com os dizeres: 'É de graça! Sou artista capixaba'. Assim, cada pessoa me repassa o dinheiro que pode dar. Não é que deu certo?!", ri, de forma descontraída. 
Kalóptus- O meu samba é assim contou com impressão de cerca de mil cópias e foi produzido por meio da Lei Rubem Braga, em 2015. "O trabalho ficou pronto em 2015 mesmo. Mas, por conta do carnaval, sempre fui adiando o lançamento. Agora, com a pandemia, resolvi lançá-lo, mas esbarrei no fechamento de lojas e espaços culturais. Para não ter um prejuízo maior, fui às ruas mostrar o meu trabalho", explica, dizendo que a falta de eventos, paralisados por conta da Covid-19, fez com que muito artistas passassem por problemas financeiros. 

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A generosidade das pessoas que estão no carro, de acordo com o sambista, é bem "variada". "Muitos doam apenas uma moeda de R$ 0,25. Outros, dão R$ 10. Quando me perguntam o valor, falo que é R$ 15. Mas um sinal de trânsito abre muito rápido. Não dá para ficar muito tempo conversando", lamenta. 

CARINHO

Kleber Simpatia diz que ganha o dia quando é reconhecido nas ruas. "Muitos param para tirar fotos e, quem está nos carros, pede para que eu cante alguma faixa do disco. Às vezes, levo um amigo com um cavaquinho e dá para soltar um som. Mas, não é direto, por conta da pandemia", detalha. 
Neste domingo (23), Kleber estará em um semáforo próximo a Pracinha de Jucutuquara, em Vitória. "Chego sempre à tarde, é um horário melhor para a abordagem. Além disso, quem quiser me dar uma força, pode pedir o CD nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Facebook", adianta, acrescentando que alguns exemplares estão à venda no tradicional Bar do Ceará, em Jucutuquara. 
Kleber Simpatia, cantor Crédito: Reprodução/Instagram
Kalóptus - O meu samba é assim, também disponível nas plataformas digitais, traz 12 faixas, sendo oito autorais. "Gosto muito da música que dá nome ao disco. Ela foi escrita antes da pandemia, mas ressalta o momento em que estamos passando. Fala da importância do amor e do respeito familiar", sintetiza, afirmando que Kalóptus é um nome que ele inventou, fruto de um bem-sucedido "brainstorm", se assim podemos dizer. 
"É um nome pensado para rimar com calopsita. Gosto muito do pássaro e vejo que, nos dias de hoje, os homens preferem manter mais contato com os animais do que com outras pessoas", filosofa. 
É impossível conversar com Kleber Simpatia sem peguntá-lo sobre os planos para o próximo carnaval. "Continuo firme e forte na Novo Império. Por conta da pandemia, ainda temos uma série de incertezas. Acredito que vamos seguir o cronograma das agremiações do Rio de Janeiro.  Não importa a época do ano, sempre desfilaremos uma semana antes deles. Lógico que vai depender de como estará o vírus em 2021. Temos esperança de que terá desfile, sim", complementa.  

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