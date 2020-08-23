Kleber Simpatia distribui novo disco em semáforos da Grande Vitória

Intérprete da Novo Império, Kleber Simpatia está divulgando seu novo CD nas ruas da Grande Vitória Crédito: Kleber Simpatia

Bastante conhecido no mundo do samba, Kleber Simpatia resolveu inovar na hora de divulgar o seu novo CD, Kalóptus- O meu samba é assim. Com as atividades comerciais paradas, por conta da pandemia do novo coronavírus, desde o início de agosto o intérprete da Novo Império passa os fins de semana nas ruas da Grande Vitória, doando exemplares do álbum nos semáforos e recebendo contribuições simbólicas. Com o bom humor de sempre, é claro!

"No início, pensei em vender o disco, mas, como a situação está difícil para todo mundo, mudei a estratégia e comecei a fazer doações. Aprontei um cartaz com os dizeres: 'É de graça! Sou artista capixaba'. Assim, cada pessoa me repassa o dinheiro que pode dar. Não é que deu certo?!", ri, de forma descontraída.

Kalóptus- O meu samba é assim contou com impressão de cerca de mil cópias e foi produzido por meio da Lei Rubem Braga, em 2015. "O trabalho ficou pronto em 2015 mesmo. Mas, por conta do carnaval, sempre fui adiando o lançamento. Agora, com a pandemia, resolvi lançá-lo, mas esbarrei no fechamento de lojas e espaços culturais. Para não ter um prejuízo maior, fui às ruas mostrar o meu trabalho", explica, dizendo que a falta de eventos, paralisados por conta da Covid-19, fez com que muito artistas passassem por problemas financeiros.

A generosidade das pessoas que estão no carro, de acordo com o sambista, é bem "variada". "Muitos doam apenas uma moeda de R$ 0,25. Outros, dão R$ 10. Quando me perguntam o valor, falo que é R$ 15. Mas um sinal de trânsito abre muito rápido. Não dá para ficar muito tempo conversando", lamenta.

CARINHO

Kleber Simpatia diz que ganha o dia quando é reconhecido nas ruas. "Muitos param para tirar fotos e, quem está nos carros, pede para que eu cante alguma faixa do disco. Às vezes, levo um amigo com um cavaquinho e dá para soltar um som. Mas, não é direto, por conta da pandemia", detalha.

Pracinha de Jucutuquara, em Vitória. "Chego sempre à tarde, é um horário melhor para a abordagem. Além disso, quem quiser me dar uma força, pode pedir o CD nas redes sociais, tanto noBar do Ceará, em Jucutuquara. Neste domingo (23), Kleber estará em um semáforo próximo a, em. "Chego sempre à tarde, é um horário melhor para a abordagem. Além disso, quem quiser me dar uma força, pode pedir o CD nas redes sociais, tanto no Instagram , quanto no Facebook ", adianta, acrescentando que alguns exemplares estão à venda no tradicional, em Jucutuquara.

Kleber Simpatia, cantor Crédito: Reprodução/Instagram

Kalóptus - O meu samba é assim, também disponível nas plataformas digitais, traz 12 faixas, sendo oito autorais. "Gosto muito da música que dá nome ao disco. Ela foi escrita antes da pandemia, mas ressalta o momento em que estamos passando. Fala da importância do amor e do respeito familiar", sintetiza, afirmando que Kalóptus é um nome que ele inventou, fruto de um bem-sucedido "brainstorm", se assim podemos dizer.

"É um nome pensado para rimar com calopsita. Gosto muito do pássaro e vejo que, nos dias de hoje, os homens preferem manter mais contato com os animais do que com outras pessoas", filosofa.