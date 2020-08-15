'Mesmo com o isolamento, tive um crescimento na carreira', diz Péricles

Péricles, lança seu novo EP, "Tô Achando que é Amor" Crédito: Bruno Fioravanti

Nem a quarentena e a pandemia da Covid-19 conseguiram parar Péricles. O pagodeiro coleciona projetos bem sucedidos desde o início da pandemia. "Mesmo com o isolamento, não posso reclamar. Tive um período de crescimento na carreira", analisa o sambista durante conversa com o Divirta-se.

Um dos primeiros artistas a embarcar no mundo das lives, ele foi recebido com carinho pelo público que pedia mais apresentações no início da pandemia. Deste projeto, surgiu o "Pericão Retrô", com as faixas mais pedidas durante as transmissões nas redes sociais.

Achou pouco? Então senta que vem mais uma. Afinal, Péricles acabou de lançar seu novo EP, To Achando Que é Amor, nas plataformas digitais. O projeto, grandioso, envolve 17 faixas, com 15 composições inéditas e duas regravações.

"Todo o meu trabalho é para os fãs, principalmente o que comenta as redes sociais e vê nas minhas músicas uma oportunidade de extravasar suas tristezas", ressalta.

Ao todo, cinco EP's serão distribuídos mensalmente, com as faixas de destaque acompanhadas por oclipes, algo que Péricles não produzia há quase quatro anos. O EP inicial leva o nome do primeiro single, cujo video conta com quase um milhão de visualizações no YouTube.

"Hoje, o mercado fonográfico está apostando nessa divisão de EPs, até para que o trabalho do artista receba mais atenção e carinho por parte do público", opina "Pericão", como é conhecido carinhosamente pelos fãs.

Durante o descontraído bate-papo, Péricles, uma pessoa leve, com quem você consegue trocar dedos de prosa por horas, falou sobre novos projetos, a certeira parceria com Tunico da Vila, na música "Cadê Você Cavaquinho?", e também ressaltou que o artista deve tomar partido na luta contra o racismo. "As pessoas ainda não se ligaram que o preconceito racial está totalmente fora de moda", desabafa.

Como bom pagodeiro e sambista, você é o rei das músicas românticas, "Tô Achando que é Amor" confirma isso? Para esse projeto, queríamos encontrar um repertório que fosse a cara da minha música. Falar de amor, claro, é importante, mas tinha que ter algo dançante e envolvente. Na verdade, quero investir cada vez mais em faixas dançantes, mas não esquecendo do lado sofrência (risos). Dançar é a melhor maneira de lutar contra a depressão, concorda? Mas, para isso, preciso do feedback dos fãs. Todo o meu trabalho é para os fãs, principalmente o que comenta as redes sociais e vê nas minhas músicas uma oportunidade de extravasar suas tristezas. Serão cinco EPS, para as 17 faixas. Por que a ideia desse formato? Desde "O Mensageiro do Amor", meu projeto anterior, decidimos lançar nossos discos em etapas, para depois juntar em um álbum completo. São 15 faixas inéditas e duas releituras. Não me peça para adiantar, pois, ainda é segredo (risos). Só sei que essas releituras vão deixar os jovens encantados, especialmente porque uma delas é um clássico. Hoje, o mercado fonográfico está apostando nessa divisão de EPs, até para que o trabalho do artista receba mais atenção e carinho por parte do público. Confesso que relutei em aceitar, até porque ainda sou fã do disco do vinil. Pena que seja um trabalho muito caro. Fazer mil cópias, por exemplo, seria inviável.

Como foi voltar a gravar um clipe após quatro anos, principalmente em tempos de pandemia? Vivemos em uma época onde quem pode ficar em casa, deve fazer isso, mas, quem não pode, tem no seu smartfone uma opção para consumir mais cultura, especialmente nos videoclipes. As pessoas gostam de 'ver' e de ouvir músicas, portanto, fazer clipes é um pedido dos fãs. Em relação a "Tô Achando que é Amor", os atores gravaram em três locações e eu fiquei somente em estúdio, respeitando todas as normas de segurança. Nesses quatro anos, principalmente com o projeto "Pagode do Pericão", várias faixas gravadas ao vivo acabaram virando videoclipes também (risos). O clipe traz um casal afrodescendente. É importante essa representatividade em um produto cultural de massa, principalmente porque estamos vivendo um período em que o racismo é tão latente. O artista precisa tomar partido? Somos e seremos sempre cobrados a tomar partido em relação a um tema sensível como esse, e acredito que devemos fazer isso! Inconscientemente, o clipe também é uma maneira de lutar contra o período difícil em que estamos vivendo, com tantas manifestações racistas no Brasil e no mundo. As pessoas ainda não se ligaram que o racismo está totalmente fora de moda. Jamais vou deixar de me posicionar a respeito, usando todas as formas possíveis, incluindo o meu trabalho. O artista precisa ser o 'soldado de infantaria', e estar no batalhão de frente na luta contra o racismo, o machismo e a homofobia.

"O artista precisa ser o 'soldado de infantaria', e estar no batalhão de frente na luta contra o racismo, o machismo e a homofobia. " Péricles - Cantor

Você está há algum tempo em uma carreira solo de muito sucesso. Ainda acompanha o que vem sendo feito no grupo Exalta, que tenta resgatar o trabalho antigo do Exaltasamba, banda da qual fez parte até 2012? Eu tenho tido pouco contato, até pela correria do trabalho, mas sei que eles estão na batalha. No mundo da música, tem espaço para todo mundo, não é? Em entrevista para A GAZETA, em janeiro, você afirmou que 2020 seria um ano de muitos projetos e desafios, mudou alguma coisa por conta da pandemia? Mesmo com a pandemia, uma das coisas mais gratificantes de 2020 foi participar da música Cadê Você Cavaquinho?, integrante do novo trabalho de Tunico da Vila, que mora nesse lugar maravilhoso chamado Espírito Santo (suspira). Ele é um irmão de muitos anos. Sinto que a família do samba está cada vez mais unida e se organizando em parcerias. A cabeça do artista está sempre pensando no amanhã. Lancei vários projetos, incluindo o "Pericão Retrô", com as faixas mais pedidas durante as minhas lives. Mesmo com o isolamento, não posso reclamar. Tive um período de crescimento na carreira.