João Gurgel e Marina Lutfi atualizam obra do pai Sérgio Ricardo e lançam "Conversação de Paz" e "Barravento" Crédito: Reprodução/YouTube

Sérgio Ricardo nos deixou aos 88 anos e sua obra musical, visual e literária continua sendo descoberta e, agora, também revisitada por seus dois filhos João Gurgel e Marina Lutfi. Multiartistas como o pai, ambos regravaram duas canções do compositor: "Conversação de Paz" e "Barravento", que já estão disponíveis nas principais plataformas digitais.

O lançamento, nesta sexta-feira (23), é um tributo à passagem do pai ocorrida há exatamente um ano e marca as estreias solo das facetas musicais de João e Marina que, até então, só haviam gravado fonogramas na companhia de Sérgio Ricardo.

"Conversação de Paz" ganha, além da voz e dos arranjos do filho, também um videoclipe com as animações, ilustrações e direção de João. Lançada originalmente em 1971, no clássico álbum "Arrebentação", a canção fala também a um mundo arrasado.

"Está cada vez mais atual, principalmente agora, com a volta da ameaça fascista no mundo. Uma verdadeira conversação de paz, se fez necessária há 50 anos, quando música foi composta por meu pai e continua em pauta, enquanto existir ditadura, guerra civil, genocídio, miséria, fome, corrupção, abandono, violência, injustiça, intolerância e principalmente, a cultura de ode à guerra", atesta Gurgel.

Já "Barravento", conta com a participação de Sérgio Ricardo, gravada em sessão de 2017, e uma orquestra de metais que contou com arranjos de Henrique Band e direção musical de Flávio Mendes. A versão original da canção é de 1962 e seria lançada dois anos após no álbum "Um Sr. Talento".

"Barravento sempre foi das minhas preferidas. A gravação original era linda com o coro, bem percussiva e com contracantos marcados, climão de cinema novo, aquele toque sutil do acento árabe na melodia, o pai com aquela voz grave e timbre único. Há muito tempo vinha querendo gravá-la. Depois que gravei a voz, sentimos que o contracanto tão característico da gravação original, que estava inicialmente sendo feito pelo clarone, tinha que aparecer em voz. E tinha que ser grave. E tinha que ser do pai. Era o toque que faltava para o disco ficar completo, com direito à benção do mestre", explica Marina.

Ambos os artistas lançam seus respectivos álbuns neste segundo semestre, a partir de agosto. O primeiro lançamento com data marcada é o de Marina, chamado "Outra Dimensão", a ser lançado no dia 20 de agosto após cinco anos de pesquisa e produção.