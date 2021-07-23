Agnes Nunes e Lucas Frota lançam "All Night Long"; veja o clipe

Lucas Frota e Agnes Nunes no clipe de All Night Long Crédito: Reprodução/YouTube

A cantora Agnes Nunes se joga no mundo da música eletrônica ao lado do DJ e produtor Lucas Frota com "All Night Long", single que desperta a fluidez do amor e de corpos quando se encontram.

"Foi muito gostoso fazer música com Lucas. Tudo aconteceu de forma muito natural, de repente estávamos no estúdio pensando em uma letra que representa nossos sentimentos e só deixamos fluir. Foi um encontro perfeito entre dois artistas da mesma geração", explica Agnes.

"Foi muito especial, principalmente porque era a primeira vez dela cantando em cima de uma base eletrônica. Estávamos em uma vibe incrível, desde a primeira gravação do vocal até o videoclipe", comenta o DJ.

Questionada sobre a diferença entre produzir MPB e música eletrônica, Agnes não hesita ao citar como a e-music a faz sentir as batidas de uma forma única, não excluindo a possibilidade de participar em outra faixa eletrônica futuramente.

"O Lucas é um profissional incrível, me deixou muito à vontade para que eu pudesse transmitir um pouquinho de mim e das minhas emoções neste projeto. Eu amei muito o resultado final, tenho certeza de que meus fãs e os fãs do Lucas vão gostar também", completa a baiana.

Com esse lançamento pela D4 D4NCE, Lucas Frota conquista mais um importante passo na carreira de um DJ e produtor. "É um gostinho de um sonho que todo produtor no mundo tem que é trabalhar com a Defected. Me sinto muito honrado em poder participar dessa nova fase da gravadora e, junto a isso, ter uma artista fantástica ao meu lado assinando a track", explica.