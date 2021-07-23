Orquestra toca sucessos de Roberto Carlos em concerto virtual no ES

Até o dia 1° de agosto, a Orquestra Petrobras Sinfônica visitará virtualmente oito cidades brasileiras realizando apresentações com repertório especial. Entre elas, está Vitória, que receberá o concerto "Roberto Carlos Sinfônico", com canções do Rei regidas pelo maestro Felipe Prazeres. A apresentação acontece neste sábado (24), quando a Capital também será palco para "BeBeethoven: Concertos Infantis 3".
Alé, de Vitória, Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro e Salvador também serão visitadas pela orquestra. Todas as transmissões serão realizadas pelo YouTube e os músicos vão realizar concertos nesses locais com clássicos de Tom Jobim, Metallica, Coldplay, Marília Mendonça, Skank, Legião Urbana e até axé.
Segundo o maestro, a orquestra já tinha desejo de homenagear Roberto Carlos e encontrou a possibilidade ao escolher a capital capixaba para visitar durante a turnê online.
"A Orquestra Petrobras Sinfônica já tinha o desejo de homenagear o cantor Roberto Carlos pelos seus 80 anos. O público de casa pode esperar sucessos inesquecíveis como ‘Esse cara sou eu’, ‘Calhambeque’, ‘Lady Laura’ e muitas outras sendo tocados por uma orquestra sinfônica”, adianta.
Para o regente, o momento musical não só vai agradar quem já é fã do cantor: "Eu tenho certeza de que quem é fã do Roberto, e quem também não é, vai se emocionar com toda a beleza das melodias que vão ser apresentadas pelos instrumentos de uma orquestra e com todo o trabalho feito pelos arranjadores. Essa é a nossa homenagem à Vitória, apresentando o rei Roberto Carlos Sinfônico”.
PROGRAMAÇÃO
- CURITIBA - 22/07
- 11h - BeBeethoven: Concertos Infantis 1
- 19h30 - Bate-papo: Lino Hoffmann e Paulo Juk 20h - Black Album Sinfônico
- BELO HORIZONTE - 23/07
- 11h - BeBeethoven: Concertos Infantis 2
- 19h30 - Bate-papo: Sônia Zanon e Henrique Portugal
- 20h - Skank Sinfônico
- VITÓRIA - 24/07
- 11h - BeBeethoven: Concertos Infantis 3
- 19h30 - Bate-papo: Fernando Thebaldi, Alex Neoral e Helder Trefzger
- 20h - Roberto Carlos Sinfônico
- SÃO PAULO - 25/07
- 11h - BeBeethoven: Concertos Infantis 4
- 19h30 - Bate-Papo: Márcio Sanchez e Viva Coldplay
- 20h - Coldplay Sinfônico
- BRASÍLIA - 29/07
- 11h - BeBeethoven: Concertos Infantis 5
- 19h30 - Bate-Papo: Felipe Prazeres e Dado Villa-Lobos
- 20h - Rock Brasília Sinfônico
- GOIÂNIA - 30/07
- 11h - BeBeethoven: Concertos Infantis 6
- 19h30 - Bate-Papo: Ricardo Candido e André Piunti
- 20h - Sertanejo Sinfônico
- RIO DE JANEIRO - 31/07
- 11h - BeBeethoven: Concertos Infantis 7
- 19h30 - Bate-Papo: Cristiano Alves, Paulo Szote e Fabio Szwarcwald
- 20h - Tom e Villa Sinfônico
- SALVADOR - 01/08
- 11h - BeBeethoven: Concertos Infantis 8
- 19h30 - Bate-Papo: Carlos Prazeres e Luiz Caldas
- 20h - Mix Bahia Sinfônico
SERVIÇO
- Turnê Online 2021 - Orquestra Petrobras Sinfônica
- Data: de 22 de julho a 1° de agosto de 2021
- Plataforma: apresentações serão transmitidas pelo canal do YouTube da orquestra
- Informações: pelo Instagram da orquestra