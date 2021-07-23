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Orquestra toca sucessos de Roberto Carlos em concerto virtual no ES

Músicos da Orquestra Petrobras Sinfônica homenagearão o Rei em apresentação a partir das 20h deste sábado (24) pelo YouTube

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 16:59

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

23 jul 2021 às 16:59
Apresentação da Orquestra Petrobras Sinfônica
Apresentação da Orquestra Petrobras Sinfônica Crédito: Petrobras/Divulgação
Até o dia 1° de agosto, a Orquestra Petrobras Sinfônica visitará virtualmente oito cidades brasileiras realizando apresentações com repertório especial. Entre elas, está Vitória, que receberá o concerto "Roberto Carlos Sinfônico", com canções do Rei regidas pelo maestro Felipe Prazeres. A apresentação acontece neste sábado (24), quando a Capital também será palco para "BeBeethoven: Concertos Infantis 3".
Alé, de Vitória, Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro e Salvador também serão visitadas pela orquestra. Todas as transmissões serão realizadas pelo YouTube e os músicos vão realizar concertos nesses locais com clássicos de Tom Jobim, Metallica, Coldplay, Marília Mendonça, Skank, Legião Urbana e até axé.
Segundo o maestro, a orquestra já tinha desejo de homenagear Roberto Carlos e encontrou a possibilidade ao escolher a capital capixaba para visitar durante a turnê online.
"A Orquestra Petrobras Sinfônica já tinha o desejo de homenagear o cantor Roberto Carlos pelos seus 80 anos. O público de casa pode esperar sucessos inesquecíveis como ‘Esse cara sou eu’, ‘Calhambeque’, ‘Lady Laura’ e muitas outras sendo tocados por uma orquestra sinfônica”, adianta.

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Para o regente, o momento musical não só vai agradar quem já é fã do cantor: "Eu tenho certeza de que quem é fã do Roberto, e quem também não é, vai se emocionar com toda a beleza das melodias que vão ser apresentadas pelos instrumentos de uma orquestra e com todo o trabalho feito pelos arranjadores. Essa é a nossa homenagem à Vitória, apresentando o rei Roberto Carlos Sinfônico”.

PROGRAMAÇÃO

  • CURITIBA - 22/07
  • 11h - BeBeethoven: Concertos Infantis 1
  • 19h30 - Bate-papo: Lino Hoffmann e Paulo Juk 20h - Black Album Sinfônico

  • BELO HORIZONTE - 23/07
  • 11h - BeBeethoven: Concertos Infantis 2
  • 19h30 - Bate-papo: Sônia Zanon e Henrique Portugal
  • 20h - Skank Sinfônico

  • VITÓRIA - 24/07
  • 11h - BeBeethoven: Concertos Infantis 3
  • 19h30 - Bate-papo: Fernando Thebaldi, Alex Neoral e Helder Trefzger
  • 20h - Roberto Carlos Sinfônico

  • SÃO PAULO - 25/07
  • 11h - BeBeethoven: Concertos Infantis 4
  • 19h30 - Bate-Papo: Márcio Sanchez e Viva Coldplay
  • 20h - Coldplay Sinfônico

  • BRASÍLIA - 29/07
  • 11h - BeBeethoven: Concertos Infantis 5
  • 19h30 - Bate-Papo: Felipe Prazeres e Dado Villa-Lobos
  • 20h - Rock Brasília Sinfônico

  • GOIÂNIA - 30/07
  • 11h - BeBeethoven: Concertos Infantis 6
  • 19h30 - Bate-Papo: Ricardo Candido e André Piunti
  • 20h - Sertanejo Sinfônico

  • RIO DE JANEIRO - 31/07
  • 11h - BeBeethoven: Concertos Infantis 7
  • 19h30 - Bate-Papo: Cristiano Alves, Paulo Szote e Fabio Szwarcwald
  • 20h - Tom e Villa Sinfônico

  • SALVADOR - 01/08
  • 11h - BeBeethoven: Concertos Infantis 8
  • 19h30 - Bate-Papo: Carlos Prazeres e Luiz Caldas
  • 20h - Mix Bahia Sinfônico

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