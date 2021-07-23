Orquestra toca sucessos de Roberto Carlos em concerto virtual no ES

Apresentação da Orquestra Petrobras Sinfônica Crédito: Petrobras/Divulgação

Até o dia 1° de agosto, a Orquestra Petrobras Sinfônica visitará virtualmente oito cidades brasileiras realizando apresentações com repertório especial. Entre elas, está Vitória, que receberá o concerto "Roberto Carlos Sinfônico", com canções do Rei regidas pelo maestro Felipe Prazeres. A apresentação acontece neste sábado (24), quando a Capital também será palco para "BeBeethoven: Concertos Infantis 3".

Alé, de Vitória, Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro e Salvador também serão visitadas pela orquestra. Todas as transmissões serão realizadas pelo YouTube e os músicos vão realizar concertos nesses locais com clássicos de Tom Jobim, Metallica, Coldplay, Marília Mendonça, Skank, Legião Urbana e até axé.

Segundo o maestro, a orquestra já tinha desejo de homenagear Roberto Carlos e encontrou a possibilidade ao escolher a capital capixaba para visitar durante a turnê online.

"A Orquestra Petrobras Sinfônica já tinha o desejo de homenagear o cantor Roberto Carlos pelos seus 80 anos. O público de casa pode esperar sucessos inesquecíveis como ‘Esse cara sou eu’, ‘Calhambeque’, ‘Lady Laura’ e muitas outras sendo tocados por uma orquestra sinfônica”, adianta.

Para o regente, o momento musical não só vai agradar quem já é fã do cantor: "Eu tenho certeza de que quem é fã do Roberto, e quem também não é, vai se emocionar com toda a beleza das melodias que vão ser apresentadas pelos instrumentos de uma orquestra e com todo o trabalho feito pelos arranjadores. Essa é a nossa homenagem à Vitória, apresentando o rei Roberto Carlos Sinfônico”.

PROGRAMAÇÃO

CURITIBA - 22/07



11h - BeBeethoven: Concertos Infantis 1



19h30 - Bate-papo: Lino Hoffmann e Paulo Juk 20h - Black Album Sinfônico





BELO HORIZONTE - 23/07



11h - BeBeethoven: Concertos Infantis 2



19h30 - Bate-papo: Sônia Zanon e Henrique Portugal



20h - Skank Sinfônico





VITÓRIA - 24/07



11h - BeBeethoven: Concertos Infantis 3



19h30 - Bate-papo: Fernando Thebaldi, Alex Neoral e Helder Trefzger



20h - Roberto Carlos Sinfônico





SÃO PAULO - 25/07



11h - BeBeethoven: Concertos Infantis 4



19h30 - Bate-Papo: Márcio Sanchez e Viva Coldplay



20h - Coldplay Sinfônico





BRASÍLIA - 29/07



11h - BeBeethoven: Concertos Infantis 5



19h30 - Bate-Papo: Felipe Prazeres e Dado Villa-Lobos



20h - Rock Brasília Sinfônico





GOIÂNIA - 30/07



11h - BeBeethoven: Concertos Infantis 6



19h30 - Bate-Papo: Ricardo Candido e André Piunti



20h - Sertanejo Sinfônico





RIO DE JANEIRO - 31/07



11h - BeBeethoven: Concertos Infantis 7



19h30 - Bate-Papo: Cristiano Alves, Paulo Szote e Fabio Szwarcwald



20h - Tom e Villa Sinfônico





SALVADOR - 01/08



11h - BeBeethoven: Concertos Infantis 8



19h30 - Bate-Papo: Carlos Prazeres e Luiz Caldas



20h - Mix Bahia Sinfônico



SERVIÇO