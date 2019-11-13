Inscrições abertas para o 1º Festival de Música de Jacaraípe

Jacaraípe terá seu 1º Festival de Música neste mês e a organização seleciona artistas e bandas para concorrerem a gravação de uma música e clipe. O evento acontece no dia 30 de novembro, na Praça Encontro das Águas, com a apresentação dos selecionados.
Os interessados em participar do 1º Festival de Música de Jacaraípe podem inscrever seus trabalhos autorais para apresentação no evento até sexta-feira (15). O cadastro é feito pelo formulário on-line.
Após as inscrições, a organização vai selecionar 10 bandas para se apresentarem no festival. O evento terá início às 16h e as apresentações serão realizadas a partir das 17h. O resultado sai no mesmo dia, às 23h, quando já acontece a premiação. Além disso, o evento vai contar com barraquinhas de comidas típicas e artesanato, apresentações teatrais e de dança, recreação infantil e exposição de negócios para estimular o empreendedorismo.
1º FESTIVAL DE MÚSICA DE JACARAÍPE
- Quando: 30 de novembro, a partir das 16h
- Onde: Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, na Serra
- Inscrições: até o dia 15 de novembro, pelo site
- Informações: (27) 99527 4663 (Fernando) e (27) 99748-8615 (Adriano)