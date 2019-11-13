Inscrições abertas para o 1º Festival de Música de Jacaraípe

Jacaraípe terá seu 1º Festival de Música neste mês e a organização seleciona artistas e bandas para concorrerem a gravação de uma música e clipe. O evento acontece no dia 30 de novembro, na Praça Encontro das Águas, com a apresentação dos selecionados.

Após as inscrições, a organização vai selecionar 10 bandas para se apresentarem no festival. O evento terá início às 16h e as apresentações serão realizadas a partir das 17h. O resultado sai no mesmo dia, às 23h, quando já acontece a premiação. Além disso, o evento vai contar com barraquinhas de comidas típicas e artesanato, apresentações teatrais e de dança, recreação infantil e exposição de negócios para estimular o empreendedorismo.