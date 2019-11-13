Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Inscrições abertas para o 1º Festival de Música de Jacaraípe

Serão selecionadas 10 bandas ou artistas para se apresentarem no evento, que acontece no fim do mês. Interessados tem até o dia 15 de novembro para realizar a inscrição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2019 às 18:56

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 18:56

Festival seleciona novos talentos da música Crédito: Pixabay
Jacaraípe terá seu 1º Festival de Música neste mês e a organização seleciona artistas e bandas para concorrerem a gravação de uma música e clipe. O evento acontece no dia 30 de novembro, na Praça Encontro das Águas, com a apresentação dos selecionados.
Os interessados em participar do 1º Festival de Música de Jacaraípe podem inscrever seus trabalhos autorais para apresentação no evento até sexta-feira (15). O cadastro é feito pelo formulário on-line.

Veja Também

Concertos de jazz e música brasileira agitam o campus da Ufes

Vale Música realiza concertos natalinos de graça até o fim do ano no ES

Ópera "Carmen" abre o Festival de Música Erudita; veja a programação

Após as inscrições, a organização vai selecionar 10 bandas para se apresentarem no festival. O evento terá início às 16h e as apresentações serão realizadas a partir das 17h. O resultado sai no mesmo dia, às 23h, quando já acontece a premiação. Além disso, o evento vai contar com barraquinhas de comidas típicas e artesanato, apresentações teatrais e de dança, recreação infantil e exposição de negócios para estimular o empreendedorismo.

1º FESTIVAL DE MÚSICA DE JACARAÍPE

  • Quando: 30 de novembro, a partir das 16h
  • Onde: Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, na Serra
  • Inscrições: até o dia 15 de novembro, pelo site
  • Informações:  (27) 99527 4663 (Fernando) e (27) 99748-8615 (Adriano)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados