Harry Styles, Jão e Michael Stipe nos lançamentos da semana #11

Na décima primeira edição, ainda temos músicas de Felipe Araújo, Gaby Amarantos e Duda Beat, Camila Cabello, Lia Clark e SuperM

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 13:40 - Atualizado há 6 anos

Harry Styles no clipe de "Lights Up" Crédito: Reprodução/YouTube

Mais uma semana começa com lançamentos para atualizar a sua playlist. Nesta edição, temos pop, sertanejo, sofrência, technobrega e rock. Destaque para os retornos de Harry Styles, que não lançava nada desde 2017, e Michael Stipe que lançou sua primeira música solo após o fim do R.E.M há oito anos. Se liga que ainda tem Jão, Felipe Araújo, Gaby Amarantos, Camila Cabello e até a estreia de um grupo de K-pop. Confira abaixo.

"HOJE EU BEBEREI" - FELIPE ARAÚJO

O single é um aperitivo do DVD, “In Brasília Ao Vivo Na Praia", que será lançado em breve pela Universal Music. O novo single de Felipe é uma versão de “Emborracharé”, uma música em espanhol do compositor Pedro Mendoza. Já a versão, digamos assim, brasileiríssima, traz as assinaturas de Rick Monteiro e Juan Pablo Vaca Lozano. “Hoje eu vou beber/Hoje eu beberei/ Por sua culpa/ Sua culpa”, diz trecho da canção.

"ORIGINAL ME" - YUNGBLUD FEAT. DAN REYNOLDS, DO IMAGINE DRAGONS

O músico inglês YUNGBLUD se juntou a Dan Reynolds, líder da banda norte-americana Imagine Dragons, para o lançamento do single "original me". "Essa música é sobre aceitar as partes de você que você odeia e perceber que seu maior superpoder é ser original, ser, autenticamente, você mesmo", comenta YUNGBLUD. No clipe, ambos são esmagados por carros num ferro-velho. Confira

"XANALÁ" - GABY AMARANTOS E DUDA BEAT

A fusão do technobrega de Gaby Amarantos com a sofrência brega de Duda Beat formou uma baladinha muito gostosa. A parceria mostra que o ritmo nordestino continua com tudo e pode voltar com tudo para a região Sudeste. Confira a música pra lá de ousada, com direito a muita "xanalá" (risos). No clipe vemos muitas vulvas e vaginas com a intenção de celebrar o prazer e o corpo feminino. Os menos ousados podem se assustar com as imagens. Fica o alerta.

"YOUR CAPRICIOUS SOUL" - MICHAEL STIPE

O primeiro single do ex-líder do R.E.M está entre nós. Porém, para baixá-lo você precisa ir ao site do cantor https://michaelstipe.com/# e fazer uma doação de US$ 0,77 para a organização Extinction Rebellion, que organiza com certa regularidade atos contra políticas do governo americano desfavoráveis ao meio ambiente. Ainda não há previsão de quando a música estará disponível nas plataformas digitais.

"FUEGO" - DJ SNAKE (ANITTA E SEAN PAUL FEAT. TAINY)

A música foi lançada em julho, junto com o disco "Carte Blanche". Agora, o DJ lança o clipe com a parceria de Anitta e Sean Paul. Se liga na superprodução onde não faltam chamas e mulheres com pouca roupa.

"WHITE MERCEDES" - CHARLI XCX

Depois de ser confirmada no Lollapalooza 2020, em São Paulo, Charli XCX lançou o clipe de "White Mercedes". A canção faz parte de seu novo álbum “Charli”, que já mencionamos aqui na coluna. Confira o clipe abaixo.

"LIGHTS UP" - HARRY STYLES

O ex-One Direction lançou o clipe de "Lights UP" em que aparece "curtindo" bastante com várias pessoas, no melhor estilo Kylie Minogue, em "All The Lovers". Os momentos de prazer são cortados por imagens dele passeando numa moto e refletindo numa piscina rosa. A música lenta e gostosa de ouvir marca um retorno do rapaz, que não lançava nada desde 2017. Na última sexta-feira (11), data do lançamento, o clipe já tinha mais 4 milhões de views no Youtube, logo no início da tarde.

"EASY" - CAMILA CABELLO

A americana segue lançando singles. Depois de "Cry For Me", "Shameless" e "Liar", Camila lança "Easy", que segue a linha balada pop. “Eu escrevi esta canção sobre o tipo de amor que te faz se amar mais. Eu acho que antes de você se abrir para alguém você sempre se sente assustado que assim que eles verem todas as coisas que você não gosta em você mesmo, todas as suas inseguranças, que eles não vão mais gostar de você – e quando alguém vê essas coisas e te ama não só apesar delas mas por causa delas, isso te faz se sentir verdadeiramente visto e amado por ser quem você é", disse Cabelo, no Instagram, sobre a canção. Confira.

"WAVES" - MEGHAN TRAINOR FEAT. MIKE SABATH

A música, lançada no fim de setembro, ganhou seu clipe. A eterna "Bout The Bass" aposta no pop eletrônico e aparece no mesmo estilo Kylie Minogue, em "All The Lovers", chegando a conduzir uma montanha de corpos de curtindo. Só por isto, vou colocar o clipe da Kylie embaixo.

"TERREMOTO" - LIA CLARK FEAT. GLORIA GROOVE

Lia Clark segue fazendo de seus lançamentos um curta metragem. Assim, "Terremoto" chega como uma sequência de "Bumbum no Ar", música com parceria de Wanessa. Nesta música, quem chega para ajudar Lia na fuga é Iza, numa participação especial, e Gloria Groove. Vale lembrar que a música é do disco "É da Pista", de 2018.

DISCOS

"URIAS" - URIAS

Já tínhamos conferido a música e o clipe de "Diaba". A música volta dentro do EP "URIAS". O trabalho homônimo conta com quatro faixas e um interlúdio. Quem chegou junto com o disco foi a música "Rasga", com parceria de Maffalda. Confira abaixo o vídeo e o EP.

ANTI-HERÓI - JÃO

O segundo álbum de Jão está entre nós e vai mais fundo na sofrência. Com 10 faixas, "Anti-Herói" fala “sobre o amor, no sentido mais cruel da palavra”, como ele mesmo define. A tracklist mostra que entre as músicas do álbum está o single “Enquanto Me Beija”, cujo clipe foi lançado na última terça-feira (8). Assista o clipe e ouça o disco.

"SUPERM - THE 1ST MINI ALBUM" - SUPERM

Os fãs de K-pop têm mais um motivo para comemorar. A tão aguardada estreia do boy group SuperM aconteceu com o clipe de "Jopping", que já está nas redes. Só uma questão, a estreia era aguardada porque o grupo é formado por sete membros de outros grupos da SM Entertainment.

Cheio de efeitos especiais, a superprodução do clipe foi uma boa forma de apresentar os rapazes. Para se ter uma noção de sucesso, em menos de 10 dias já tem mais de 25 milhões de visualizações.

Além de "Jopping", eles também divulgaram um EP intitulado "SuperM - The 1st Mini Album", com sete faixas, sendo cinco lançamentos e duas instrumentais. As musicas passam pelo pop eletrônico atual e até pelo pop e R&B muito feito no início dos anos 2000.

