Gabriel Elias regrava músicas para homenagear o reggae brasileiro

Acho que é por saber pesar as coisas. Por não atropelar nenhum trabalho meu e, ao mesmo não tempo, não demonizar a forma atual de consumo. A gente tenta achar esse eixo, se encaixar em cima disso. É não ser nem 8, nem 80 (risos). Nossa prioridade é a arte, é o que eu faço para a minha entrega. E eu entendo que as pessoas têm um consumo muito mais alto. Antigamente um CD ficava dois anos tocando no carro e hoje o ciclo está muito mais curto. Tem todo um pensamento de lançamento, de quando lançar... O que a gente consegue conciliar de entregar algo bom para as pessoas em um tempo bom, a gente corre atrás. Pensando em projetos, lançamentos... Em como encaixar.