Pabllo Vittar anuncia capa e data de novo álbum "Batidão Tropical"

A drag queen Pabllo Vittar Crédito: Reprodução/Instagram @pabllovittar

Pabllo Vittar anunciou nesta quarta-feira, 16, o nome do seu novo álbum que leva o título Batidão Tropical e será lançado dia 24 de junho.

A drag queen revelou a capa do seu novo projeto e informou que estará disponível às 21h da próxima quinta-feira. A nova era da cantora já começou com o single Ama Sofre Chora lançado em 6 de maio.

Pabllo já havia dado dicas sobre o álbum, como as iniciais do título 'B' e 'T', e disse que teria composição sua nas músicas. O produtor Rodrigo Gorky também revelou que o álbum seria muito brasileiro.