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Pabllo Vittar anuncia capa e data de novo álbum "Batidão Tropical"

Pabllo já havia dado dicas sobre o álbum, como as iniciais do título 'B' e 'T', e disse que teria composição sua nas músicas. O produtor Rodrigo Gorky também revelou que o álbum seria muito brasileiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 jun 2021 às 08:30

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 08:30

A drag queen Pabllo Vittar
A drag queen Pabllo Vittar Crédito: Reprodução/Instagram @pabllovittar
Pabllo Vittar anunciou nesta quarta-feira, 16, o nome do seu novo álbum que leva o título Batidão Tropical e será lançado dia 24 de junho.
A drag queen revelou a capa do seu novo projeto e informou que estará disponível às 21h da próxima quinta-feira. A nova era da cantora já começou com o single Ama Sofre Chora lançado em 6 de maio.

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Pabllo já havia dado dicas sobre o álbum, como as iniciais do título 'B' e 'T', e disse que teria composição sua nas músicas. O produtor Rodrigo Gorky também revelou que o álbum seria muito brasileiro.
"É o disco mais Brasil que a gente já fez até hoje. Lógico, a gente tem as nossas influências, acaba pegando aqui e ali, mas o disco é muito brasileiro", disse ao G1.

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