Pabllo Vittar anuncia capa e data de novo álbum "Batidão Tropical"

Pabllo Vittar anunciou nesta quarta-feira, 16, o nome do seu novo álbum que leva o título Batidão Tropical e será lançado dia 24 de junho.
A drag queen revelou a capa do seu novo projeto e informou que estará disponível às 21h da próxima quinta-feira. A nova era da cantora já começou com o single Ama Sofre Chora lançado em 6 de maio.
Pabllo já havia dado dicas sobre o álbum, como as iniciais do título 'B' e 'T', e disse que teria composição sua nas músicas. O produtor Rodrigo Gorky também revelou que o álbum seria muito brasileiro.
"É o disco mais Brasil que a gente já fez até hoje. Lógico, a gente tem as nossas influências, acaba pegando aqui e ali, mas o disco é muito brasileiro", disse ao G1.