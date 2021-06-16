Thales Bretas volta ao trabalho e fala sobre luto por Paulo Gustavo

Thales Bretas resolveu voltar ao trabalho em sua clínica dermatológica que fica no Rio de Janeiro Crédito: @Thalesbretas

O médico Thales Bretas, viúvo do humorista Paulo Gustavo, que faleceu em maio, aos 42 anos, devido a complicações da Covid-19, resolveu voltar ao trabalho em sua clínica dermatológica que fica no Rio de Janeiro.

Bretas compartilhou o momento em seu Instagram, nesta quarta-feira (16), e também falou sobre o processo do luto. "Viver o luto não é fácil. Dizem que é preciso expressar as nossas emoções e estar rodeado de pessoas que te ajudem a amenizar a dor da perda", começou.

"É necessário olhar para dentro e se reinventar, todos os dias", continuou. "Nesse momento, retomo minhas atividades profissionais como parte desse processo. Exercer a medicina, ajudar pessoas e escutar outras histórias serão passos importantes nessa nova fase da vida."

"Obrigado a todos pelo carinho e apoio! E espero meus pacientes e amigos pra conhecer a clínica nova que está linda, e que eu e Paulo fizemos com muito carinho e dedicação, pensando em todos os detalhes juntos!", concluiu o médico. Ele e o humorista tiveram dois filhos juntos, Gael e Romeu, que irão completar dois anos em agosto.

PAULO GUSTAVO

Paulo Gustavo morreu dia 4 de maio , aos 42 anos, após quase dois meses internado em um hospital da zona sul do Rio, devido a complicações da Covid-19. Antes da confirmação da morte, a equipe médica já tinha classificado o quadro do humorista como irreversível.

O corpo do ator foi cremado em cerimônia restrita na tarde de 6 de maio, no Cemitério e Crematório Alto da Colina, em Niterói, no Rio de Janeiro. A cerimônia de despedida começou às 8h40 com o velório no salão nobre do crematório e terminou às 14h30 com a benção do pároco do Santuário do Cristo Redentor, padre Omar.

Durante a Missa de Sétimo Dia de Paulo , realizada no dia 11 de maio, o médico Thales Bretas agradeceu pelos sete anos que passou ao lado do marido. "O amor é transformador e o nosso não só me evoluiu para sempre como alcançou várias famílias para sempre como exemplo de tolerância, respeito e união", avaliou.

"Tínhamos tantos planos para tantos anos que acho que é para além desta encarnação", comentou. Ele também disse que o marido o fazia se sentir o homem mais especial do planeta e revelou que no começo não acreditou que eles poderiam dar certo por serem muito diferentes. "Ele ouvia Beyoncé; eu, Marisa Monte."

Porém, depois percebeu que as diferenças só faziam ambos melhores e disse que eles tiveram um "encontro de almas". Sobre os filhos Gael e Romeu ele disse: "Prometo cuidar para sempre e transmitir tudo o que aprendi com papai Paulo".