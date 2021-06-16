"Pronto para o Domingão", diz esposa após Faustão receber alta

Fausto Silva teve uma infecção urinária que causou sua internação por alguns dias na última semana Crédito: TV Globo/Reprodução

O apresentador Fausto Silva, 71 anos, já está em casa e recuperado da infecção urinária que causou sua internação por alguns dias na última semana. Tiago Leifert, 41, teve de substituir o comandante pela primeira vez em 32 anos de Domingão do Faustão.

"Obrigada por todas as mensagens. Fausto já está ótimo e pronto para o próximo Domingão na sua televisão", escreveu Luciana, a esposa, ela em suas redes sociais.

O ano de 2021 é o último de Fausto Silva na Globo. Ele já sacramentou com o Grupo Bandeirantes o contrato que o levará à tela da emissora a partir de 2022. O acordo foi fechado diretamente com os irmãos Johnny e Ricardo Saad, proprietários da Band, e prevê cinco anos de parceria.

A negociação envolve, desde já, a contratação de Cris Gomes, atual diretor do Domingão, para comandar o futuro programa do apresentador na emissora de onde ele saiu há 32 anos para se transferir para a Globo.

Gomes se desligará da Globo no fim do mês, quando vence seu contrato, para iniciar o planejamento do futuro de Faustão, com perspectivas de estreia no primeiro trimestre de 2022.