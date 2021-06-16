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"Pronto para o Domingão", diz esposa após Faustão receber alta

O apresentador Fausto Silva já está em casa e recuperado da infecção urinária que causou sua internação por alguns dias na última semana
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jun 2021 às 14:20

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 14:20

O apresentador Fausto Silva, o Faustão
Fausto Silva teve uma infecção urinária que causou sua internação por alguns dias na última semana Crédito: TV Globo/Reprodução
O apresentador Fausto Silva, 71 anos, já está em casa e recuperado da infecção urinária que causou sua internação por alguns dias na última semana. Tiago Leifert, 41, teve de substituir o comandante pela primeira vez em 32 anos de Domingão do Faustão.
"Obrigada por todas as mensagens. Fausto já está ótimo e pronto para o próximo Domingão na sua televisão", escreveu Luciana, a esposa, ela em suas redes sociais.
O ano de 2021 é o último de Fausto Silva na Globo. Ele já sacramentou com o Grupo Bandeirantes o contrato que o levará à tela da emissora a partir de 2022. O acordo foi fechado diretamente com os irmãos Johnny e Ricardo Saad, proprietários da Band, e prevê cinco anos de parceria.
A negociação envolve, desde já, a contratação de Cris Gomes, atual diretor do Domingão, para comandar o futuro programa do apresentador na emissora de onde ele saiu há 32 anos para se transferir para a Globo.
Gomes se desligará da Globo no fim do mês, quando vence seu contrato, para iniciar o planejamento do futuro de Faustão, com perspectivas de estreia no primeiro trimestre de 2022.
Segundo fontes da emissora, o compromisso implica maior participação do apresentador nos merchandisings que ele vier a fazer, em relação ao percentual que lhe cabe na Globo, e liberdade total em seu programa.
Em entrevista ao programa Conversa com Bial, da Globo, exibida nesta quarta-feira (16), o apresentador Luciano Huck confirmou que substituirá Fausto Silva nas tardes de domingo da Globo.

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