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Festival Mais Autoral

Festival reúne artistas do ES em shows com músicas autorais

Carlos Papel e Sandrera se unem a artistas da nova geração, como Anna Cintia e Manfredo, em shows que vão ao ar no YouTube

Publicado em 12 de Março de 2021 às 13:00

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

12 mar 2021 às 13:00
Carlos Papel, Anna Cintia, Manfredo e Sandrera: músicos do primeiro Festival Mais Autoral, do Espírito Santo
Carlos Papel, Anna Cintia, Manfredo e Sandrera: músicos do primeiro Festival Mais Autoral, do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Mais Autoral
Nos dias 24 e 25 de março, pelo YouTube, quatro artistas vão brindar a cena autoral do Espírito Santo com shows gravados no Palácio da Cultura Sônia Cabral, no Centro de Vitória. As apresentações, que compõem o Festival Mais Autoral, ainda convidam os espectadores para um encontro de gerações.
Nos dois dias, o repertório de quatro artistas que participam do evento será totalmente de composições próprias e os músicos representam tanto a velha guarda dos autorais quanto a nova safra de músicos do gênero que surgem promissores no mercado.
“A intenção é mostrar para o público que, diante dessa avalanche de cover, intérpretes e tal, existe uma galera nova e antiga no autoral que é atuante. A expectativa é das melhores e já pensamos até em segunda, terceira edição do festival”, fala Sandrera, músico que vai se apresentar no dia 24 e um dos idealizadores do projeto financiado com recursos da Lei Aldir Blanc.
"O festival dá boas-vindas aos novos músicos e reverencia os artistas que já estão há muito tempo no mercado "
Sandrera - Músico e idealizador do evento
Segundo ele, que trabalha com cerca de outros 20 profissionais para as gravações, edição e distribuição de todo o material dos artistas, sempre houve desejo em realizar um evento desse tipo, sobretudo que pudesse unir as diferentes gerações de artistas em um só palco. “Por isso o nome Mais Autoral. O Mais quer dizer mais empatia, mais arte, mais tudo. O Mais Autoral vem logo de cara pedir mais eventos exaltando o compositor local, as pessoas que fazem esse trabalho e se dedicam tanto”, revela.
Esse é o caso de Manfredo, músico da nova geração capixaba que foi escolhido pela curadoria do festival para se apresentar com o próprio Sandrera no show que vai ao ar no YouTube no dia 24 deste mês. Para ele, estar no festival é uma honra.
“Estou em uma fase positiva da carreira, apesar da pandemia. Produzi bastante coisa, passei mais tempo em casa e trabalhei com coisas que eu não tinha tempo para trabalhar. E é uma honra estar neste festival, que exalta o autoral e tanto reconhece os grandes nomes quanto dá oportunidade para os novos artistas”, corrobora Manfredo.

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O músico adianta ao Divirta-se que prepara um repertório especial para a data. Além de músicas feitas ao longo da carreira, Manfredo também selecionou algumas novas composições para apresentar ao público. “Estou produzindo um single nesse momento e estou dando os primeiros passos para produzir meu primeiro álbum. Um pouco desses projetos eu já vou estrear no dia das gravações do show com o Sandrera”, detalha.
Além dos dois, Carlos Papel e Anna Cintia também participam das apresentações e vão ter a apresentação lançada na web no dia seguinte, dia 25 de março, também via YouTube. “A música autoral do Estado é muito forte e Carlos Papel é um dos grandes nomes que nós temos. Ele recentemente lançou um songbook e também é uma honra contar com ele para esse projeto”, fala Sandrera.

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