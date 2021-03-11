Bekoo das Pretas ganha websérie que incentiva o empreendedorismo

Sem sombra de dúvida! Não apenas incentivar, mas também mostrar os caminhos, uma vez que representar não é apenas se ver, mas também saber que é possível. Porém, apenas saber que é possível é insuficiente, é necessário saber como faz. Para saber como faz, é necessário ver pessoas que fazem, poder ter acesso ao Linkedin da pessoa, ver o que ela estudou, o histórico profissional, e assim ter de fato referências para se pedir ajuda, consultorias ou mentorias. A websérie é sobre isso também, mas principalmente sobre registrar a importância e a potência de performances profissionais de protagonismo feminino, preto e periférico, dentro da arte, da cultura e do entretenimento no Brasil, espaço que é majoritariamente ocupado por homens brancos. Só de falar sobre isso eu já penso novamente sobre o quanto nosso trabalho é uma potência gigante. Eu quando era criança eu sonhava estar onde eu estava, mas eu não sabia que era possível mesmo, era apenas uma aspiração, por não saber nem como fazer. Hoje tenho quase 40 anos e a minha alegria é poder encurtar esse processo para muitas outras mulheres negras que poderão ver e realizar muito antes do que eu. Esse é o legado que eu quero deixar.