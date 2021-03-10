Vila Velha terá feira literária inspirada na Flip, do RJ

Vista do Parque da Prainha, em Vila Velha, aos pés do Convento da Penha Crédito: Fernando Madeira

A partir do dia 21 de setembro deste ano, a Prainha, em Vila Velha, deve sediar a primeira edição da Festa Capixaba do Livro (Fecali), evento que é inspirado na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), que é a maior e das mais conceituadas do Brasil do segmento. A proposta é que a versão capixaba do evento aconteça até o dia 26, das 8h às 21h, com atividades culturais, participação de artistas e programação especial para escolas das redes municipais do Espírito Santo. Tudo vai depender de como estará a situação da pandemia no período de realização do evento.

De acordo com a idealizadora, Patrícia Merlo, que também é professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o objetivo da Fecali é ter uma programação variada que tenha a leitura como eixo principal, mas que também valorize e divulgue outras frentes culturais, sobretudo, dos artistas e profissionais capixabas. “Estamos em um momento em que o estímulo à leitura e ao debate são necessários. E o trabalho que estamos programando com as escolas é essencial nesse sentido”, adianta ela, que organiza o evento com o empreendedor literário Bruno Nascimento.

Sobre esse braço do projeto, Patrícia explica que, em parceria com a Secretaria de Educação de Vila Velha e demais prefeituras do Espírito Santo, o plano é promover atividades com os alunos que os envolva no contexto do evento. Para eles, a programação começa no dia 21 de setembro e vai até o dia 23 exclusivamente.

“Vai começar no dia 21 para alunos e para isso vamos conversar com as prefeituras do interior, para o maior número de estudantes ser atingido. E para o grande público acontece do dia 24 ao 25”, adianta sobre os planos.

Patrícia também detalha que os alunos poderiam fazer concursos escolares como parte da programação, o que vai se repetir no evento oficial, que também terá um tema e uma homenageada – como acontece com a Flip. “A obra escolhida para ser tema da primeira edição é ‘1984’, de George Orwell, e a homenageada será a escritora Maria Clara Machado, principal nome do teatro infanto-juvenil do Brasil e em 2021 é celebrado seu centenário de nascimento”, aponta.

Patrícia afirma que ainda não há uma programação fechada, já que alega estar tendo dificuldade de conciliar agendas com convidados até por conta do coronavírus. No entanto, a idealizadora confidencia que a organização do evento capixaba está em contato com o cantor Emicida para um pocket show na abertura do evento, que será na Igreja do Rosário, em Vila Velha; Marculino Freire, grande nome das intervenções culturais de São Paulo; Viviane Mosé, que é artista capixaba com projeção nacional; Lilia Schwarcz; e Francisco Bosco, que é músico e filho de João Bosco.

Your browser does not support the audio element. Vila Velha terá feira literária inspirada na Flip, do RJ

UFES, IFES E MAIS APOIADORES

Como professora da Ufes, Patrícia fala que o evento nasceu, em 2019, como projeto de extensão da universidade. Em 2020 não pôde ser realizado por causa da pandemia da Covid-19, mas a expectativa para que ele aconteça em 2021 é grande. “Nós estamos confiantes e cremos que até setembro as pessoas mais vulneráveis já terão sido vacinadas, se seguirmos o plano de vacinação que vemos hoje”, pondera.

Além da Ufes, ao longo do desenvolvimento do evento, Patrícia afirma que mais entidades passaram a apoiar a programação.

“A partir da Ufes, abrimos frentes de diálogo. A Secretaria de Educação de Vila Velha está participando com a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Vila Velha, além de estarmos também em conversa com a Secretaria de Estado da Cultura”, pontua.