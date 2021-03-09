Projeto "Outra Margem" faz arte inspirada na cidade de Vitória

Os alunos do "Outra Margem" visitaram um Ferro Velho, em São Torquato (Vila Velha), onde coletaram materiais para seus projetos Crédito: Barbara Carnielli

Propor uma reflexão sobre a realidade sócio-política do Centro de Vitória, especialmente no que tange a mudanças impostas pela industrialização. Este é o marco inicial do projeto "Outra Margem", curso de residência em artes visuais que acontece até quarta-feira (10), no espaço cultural Casa Tutti, localizado na região central da capital capixaba.

Com curadoria da arquiteta Clara Sampaio, e coordenação de Kyria Oliveira, a iniciativa selecionou cinco artistas - Tete Rocha (ES/SP), Natan Dias (ES), Luana Vitra (MG), Joana Quiroga (ES) e Kika Carvalho (ES) -, cujas práticas giram em torno de assuntos como o habitar do corpo não-normativo na sociedade, a transformação da matéria e a execução técnica de seus próprios trabalhos.

Após duas semanas de encontros virtuais com arquitetas capixabas, além de visitação a espaços históricos, como o Arquivo Público Estadual, a Associação de Paneleiras de Goiabeiras, o Museu do Pescador e o Mercado da Vila Rubim, os alunos prepararam cinco projetos usando matéria bruta - como ferro e nylon, por exemplo - e tendo como inspiração paisagens urbanas de Vitória.

A arquiteta Clara Sampaio faz a curadoria para o projeto "Outra Margem" Crédito: Patricia Sales/Divulgação

Lei Aldir Blanc para sair do papel. O resultado dos trabalhos pode ser conferido a partir desta quarta-feira, pelas redes sociais do "Outra Margem" , que contou com suporte dapara sair do papel.

"A residência propôs uma imersão total ao Centro e seus arredores. Durante duas semanas, os artistas participantes puderam constatar a evolução urbana da capital, observando suas paisagens, que versam sobre a mineração, a pesca e até a importância econômica do Porto de Vitória. Com um olhar sensível, transformaram o que viram em obra de arte", explica Clara Sampaio.

"Os artistas (estudantes) observaram as possíveis margens que compõem o Centro da capital, desde profissões que estão desaparecendo (como uma entrevista com um proprietário de uma loja que conserta eletrodomésticos) até a precarização do próprio trabalho de quem tem a cultura como ofício", destaca Sampaio, afirmando que cada participante selecionou uma pessoa para colaborar com os projetos finais.

As aulas do projeto "Outra Margem" foram relizadas no espaço cultural Casa Tutti Crédito: Barbara Carnielli

"Alguns convocaram artistas, outros pescadores e pessoas que trabalham com material reciclado. Eles queriam um olhar próprio para auxiliar na construção de suas obras".

Capixaba com residência em Portugal, Clara Sampaio afirma que o "Outra Margem" serviu como objeto de análise crítica sobre o desenvolvimento urbano das grandes cidades.