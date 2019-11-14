Festival de Música de Muqui

Festival de Música de Muqui agita o Sul do ES; confira a programação

O Festival de Música de Muqui vai ser realizado neste sábado (16), na Praça Central da cidade
Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 12:42

A 4ª edição do Multipliqui tem como tema "Saia do quadrado!" Crédito: Sullivan Silva
O feriadão será de muita música em Muqui, no Sul do Espírito Santo. Isso porque o 4º Festival de Música de Muqui (Multipliqui) terá apresentações de seis bandas capixabas, na Praça Central do município, que concorrem a uma premiação em dinheiro.
Dan Carlo, FeitoNós, Rap Urbano, Auri, Zé Maholics e Cainã e Vizinhança do Espelho disputam os R$ 2 mil em jogo (conheça o som que cada banda faz no fim da matéria). Os shows acontecem neste sábado (16) e começam às 19 horas. A escolha da melhor banda vai ser feita por um júri técnico. O festival é gratuito e aberto ao público.

Além das apresentações das bandas concorrentes, o grupo A Transe, formado pelo casal Francesca Pera e Fernando Zorzal, também está na programação. O duo encerra o evento, lançando o novo álbum chamado "Hora Dourada".
O tema do Multipliqui é Saia do quadrado! e por isso as bandas selecionadas para concorrerem no festival são tão diferentes entre si. Essa diversidade representa a música capixaba que é feita hoje e mantém diálogo com sons que são feitos mundo a fora. Nosso objetivo sempre foi dar mais visibilidade a esses artistas que acreditam na potência da música e merecem ganhar mais destaque e mais espaço, explicou o produtor do Multipliqui, Bruno Castro.

4º FESTIVAL DE MÚSICA DE MUQUI (MULTIPLIQUI)

  • Quando: sábado (16), a partir das 19h
  • Onde: Praça Central de Muqui
  • Entrada franca

  • PROGRAMAÇÃO
  • 19h: Dan Carlo (Cariacica) 
  • 20h10: FeitoNós (Mimoso do Sul)
  • 21h20: Rap Urbano Ativo (Piúma)
  • 22h30: Auri (Vitória)
  • 23h40: Zé Maholics (Vitória)
  • 1h: Cainã e a Vizinhança do Espelho
  • Premiação
  • 2h: A Transe

CONFIRA AS BANDAS CONCORRENTES

Dan Carlo
FeitoNós
Rap Urbano Ativo
Auri
Zé Maholics
Cainã e a Vizinhança do Espelho

