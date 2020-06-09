Festival de Cinema de Santa Teresa será realizado em julho com 36 curtas

Imagem mostra a 1ª edição do Fecsta  Festival de Cinema de Santa Teresa Crédito: Arquivo pessoal/Divulgação

Crianças, jovens e adultos têm espaço para se divertir com os 36 curtas-metragens que compõem a cronograma de exibição do 3° Fecsta  Festival de Cinema de Santa Teresa. O evento, que acontece pela primeira vez de forma totalmente virtual, será realizado de 23 a 25 de julho e ainda contará com oficinas gratuitas que serão transmitidas via canal do YouTube , mesma plataforma que abrigará as exibições dos filmes.

Neste ano, o festival ainda ganha uma novidade. Chamada de Mostra Beija-flor, trata-se de uma seção especial para adolescentes a partir de 12 anos que debate questões sociais, como racismo, homofobia e bullying, por meio do audiovisual.

De acordo com a cineasta e coordenadora-geral do Fecsta, Luiza Lubiana, uma parceria com a Secretaria de Educação de Santa Teresa renderá até um trabalho acerca do tema. Alunos da rede municipal vão assistir e produzir uma atividade sobre algum filme a que assistirem durante a programação. Mas qualquer pessoa pode assistir, inclusive participar das oficinas. Estará tudo no YouTube. Os filmes, depois do horário definido, vão sair do ar. Mas as aulas ficarão disponíveis no nosso site em seguida, explica.

OFICINAS

As oficinas serão sobre gravação e edição de vídeo, iluminação e haverá momentos de palestras e rodas de conversas com personalidades do meio, como a atriz Letícia Sabatella, que participa de bate-papo no dia 25 de julho a partir das 19h30.

Segundo Luiza, a expectativa de realizar o festival de forma virtual é alta, já que há possibilidade de alcançar mais espectadores. Adaptamos tudo. Estamos trabalhando para que tudo seja o mais parecido com o ao vivo possível, só que pela internet, reitera.

"É um desafio trabalhar em meio à pandemia, mas estamos fazendo o máximo para que o festival seja o mais parecido possível com as edições presenciais" Luiza Lubiana - Cineasta e coordenadora-geral do evento

Luiza destaca que a decisão de manter os filmes no ar apenas por um período faz parte desta concepção. É para ir ao cinema, mesmo. Tipo: Olha, vai dar a hora. Vai começar o filme, conclui.

MAIS PÚBLICO

Para a cineasta, a data do evento online também pode ser uma oportunidade para quem estiver em casa. Ela acredita que a população está, sim, respeitando o isolamento social e crê que essa medida preventiva tende a se intensificar no período em que o festival acontecerá.

A galera está consumindo audiovisual e o legal é que vamos ter como explorar gente que nunca participou. Você pode ampliar muito o público. Esse aumento é fenomenal, mas é uma condição. Não estamos fazendo online porque queremos (risos). E, dentro dessa condição, estamos tentando fazer o melhor possível, justifica.

PROGRAMAÇÃO

23 DE JULHO





9h30 às 11h30: Abertura do festival e Mostra Livre 1





Abertura do festival e Mostra Livre 1 13h às 14h: Palestra "Patrimônio Histórico" com Patrícia Bragatto





Palestra "Patrimônio Histórico" com Patrícia Bragatto 14h às 15h30: Roda de conversa com cineastas





Roda de conversa com cineastas 16h às 17h: Oficina de gravação e edição em celular com Fe Paschoal





Oficina de gravação e edição em celular com Fe Paschoal 17h às 18h: Palestra "A Politização no Cinema Contemporâneo), com Cintia Braga e Ceci Alves





Palestra "A Politização no Cinema Contemporâneo), com Cintia Braga e Ceci Alves 18h às 20h: Mostra Índio: Esplendor e Resistência

24 DE JULHO





9h30 às 11h30: Mostra Livre 2





Mostra Livre 2 14h às 15h30: Roda de conversa com cineastas





Roda de conversa com cineastas 16h às 18h: Mostra Beija-flor





Mostra Beija-flor 18h às 19h: Palestra "Dos Irmãos Lumière à Netflix - Cinema e Educação", com Emersom





Palestra "Dos Irmãos Lumière à Netflix - Cinema e Educação", com Emersom 19h às 21h: Mostra Frenética 1 (exibição de 6 filmes)





Mostra Frenética 1 (exibição de 6 filmes) 21h às 22h: Lançamento da animação "Centaura", de Luiza Lubiana, e bate-papo com Lobo Pasolini, Luiza Lubiana, Arthur Navarro e Athos Roja

25 DE JULHO





10h às 11h: Oficina de cartografia afetiva do Rio Jucu





Oficina de cartografia afetiva do Rio Jucu 11h às 12h: Palestra "Reflorestamento - Rios e Nascentes", com Alessandro Chakal





Palestra "Reflorestamento - Rios e Nascentes", com Alessandro Chakal 14h às 15h30: Roda de conversa com cineastas





Roda de conversa com cineastas 15h30 às 16h30: Oficina de iluminação





Oficina de iluminação 16h30 às 17h: Conversa com Maruzza Valdetaro e Ananda Carvalho com mediação de Lobo Pasolini





Conversa com Maruzza Valdetaro e Ananda Carvalho com mediação de Lobo Pasolini 17h às 17h30: Fala da homenageada, Inácia Freitas





Fala da homenageada, Inácia Freitas 19h30 às 20h30: Bate-papo com Viviane Mosé e Letícia Sabatella com mediação de Lobo Pasolini





Bate-papo com Viviane Mosé e Letícia Sabatella com mediação de Lobo Pasolini 20h30 às 22h30: Mostra Frenética 2 (exibição de 6 filmes)





Mostra Frenética 2 (exibição de 6 filmes) Após: premiação e show com Banda Brezinski

Cena de "Centaura", animação da cineasta Luiza Lubiana lançada durante a 3° Fecsta  Festival de Cinema de Santa Teresa Crédito: Arquivo pessoal/Divulgação

SERVIÇO