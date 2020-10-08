Exposição de veículos antigos no ES terá versão reduzida devido à pandemia

No sábado (10), colecionadores de carros do ES farão um passeio ao Boulevard Shopping Vila Velha reunindo seus veículos retrôs e assim formando uma exposição. A expectativa é de que sejam cerca de 100 carros sejam reunidos, garantindo entretenimento para os apaixonados por veículos antigos das 10h às 22h, no estacionamento externo em frente ao Ilha do Carangueijo. O público poderá apreciar de forma gratuita modelos retrô, que irão da década de 1920 à de 1980, e ainda poderão comprar miniaturas no stand do local.
O evento é uma forma de não deixar passar em branco o Encontro Capixaba de Veículos Antigos, evento anual promovido pelo Veteram Car Club Vitória, segundo o organizador do passeio e presidente do clube Fernando Menezes. O encontro nacional reúne carros antigos de todo o Brasil e chegaria em sua 28º edição neste ano.
Os outros encontros nacionais que nós fazemos são de três, quatro dias direto. Aí tem festa, tem jantares, tem confraternização, coisa que não vai acontecer esse ano, ficou enviável, relata o colecionador.
Mesmo com o encontro nacional não ocorrendo, o passeio irá garantir a diversão. Inclusive, para quem se animou com a ideia da exposição, já é possível experimentar um pouquinho do que ela promete. Três modelos que irão compor o evento já estão disponíveis para apreciação dentro do Shopping Boulevard: um Gordine 1965 vermelho; um Puma Grã Spyder 1972 branco; e um Corcel Gt 1974 branco.
Menezes adianta que seu amigo colecionador Ronaldo Castro deverá aparecer na exposição com um veículo que nunca participou de nenhuma edição do encontro anual: um caminhão do corpo de bombeiros do EUA de 1973.
"Automóvel antigo, veículo antigo também é cultura. Você, às vezes, vê um automóvel, uma moto que você nunca viu na vida e vai te despertar, te fazer pesquisar sobre. Então é muito interessante, é história"
O evento, que ocorrerá em espaço aberto, teve as suas medidas de segurança de saúde garantidas pela organização. Segundo Fernando, a mostra seguirá todas as recomendações do governo do Estado, bem como o distanciamento social.
Passeio de veículos antigo ao Boulevard Shopping Vila Velha
- PASSEIO DE CARROS ANTIGOS
- Dia: 10 de outubro (sábado)
- Horário: 10h às 22h
- Local: Estacionamento Externo do Boulevard Shopping Vila Velha (Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha), em frente ao restaurante Ilha do Caranguejo.