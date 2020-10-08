Exposição de veículos antigos no ES terá versão reduzida devido à pandemia

Colecionadores exibem carros antigos em passeio ao Boulevard Shopping em Via Velha Crédito: Lusmar dos Santos Rangel/Divulgação

No sábado (10), colecionadores de carros do ES farão um passeio ao Boulevard Shopping Vila Velha reunindo seus veículos retrôs e assim formando uma exposição. A expectativa é de que sejam cerca de 100 carros sejam reunidos, garantindo entretenimento para os apaixonados por veículos antigos das 10h às 22h, no estacionamento externo em frente ao Ilha do Carangueijo. O público poderá apreciar de forma gratuita modelos retrô, que irão da década de 1920 à de 1980, e ainda poderão comprar miniaturas no stand do local.

O evento é uma forma de não deixar passar em branco o Encontro Capixaba de Veículos Antigos, evento anual promovido pelo Veteram Car Club Vitória, segundo o organizador do passeio e presidente do clube Fernando Menezes. O encontro nacional reúne carros antigos de todo o Brasil e chegaria em sua 28º edição neste ano.

Os outros encontros nacionais que nós fazemos são de três, quatro dias direto. Aí tem festa, tem jantares, tem confraternização, coisa que não vai acontecer esse ano, ficou enviável, relata o colecionador.

Mesmo com o encontro nacional não ocorrendo, o passeio irá garantir a diversão. Inclusive, para quem se animou com a ideia da exposição, já é possível experimentar um pouquinho do que ela promete. Três modelos que irão compor o evento já estão disponíveis para apreciação dentro do Shopping Boulevard: um Gordine 1965 vermelho; um Puma Grã Spyder 1972 branco; e um Corcel Gt 1974 branco.

Menezes adianta que seu amigo colecionador Ronaldo Castro deverá aparecer na exposição com um veículo que nunca participou de nenhuma edição do encontro anual: um caminhão do corpo de bombeiros do EUA de 1973.

"Automóvel antigo, veículo antigo também é cultura. Você, às vezes, vê um automóvel, uma moto que você nunca viu na vida e vai te despertar, te fazer pesquisar sobre. Então é muito interessante, é história" Fernando Menezes - Presidente do Veteram Car Club Vitória

O evento, que ocorrerá em espaço aberto, teve as suas medidas de segurança de saúde garantidas pela organização. Segundo Fernando, a mostra seguirá todas as recomendações do governo do Estado, bem como o distanciamento social.

Passeio de veículos antigo ao Boulevard Shopping Vila Velha