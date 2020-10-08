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Retrô

Exposição de veículos antigos no ES terá versão reduzida devido à pandemia

Organização reduziu o número de expositores e o tempo de evento, que durava três dias e agora será uma apresentação no sábado (10)

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 15:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 15:00
Colecionadores exibem carros antigos em passeio ao Boulevard Shopping em Via Velha
Colecionadores exibem carros antigos em passeio ao Boulevard Shopping em Via Velha Crédito: Lusmar dos Santos Rangel/Divulgação
No sábado (10), colecionadores de carros do ES farão um passeio ao Boulevard Shopping Vila Velha reunindo seus veículos retrôs e assim formando uma exposição. A expectativa é de que sejam cerca de 100 carros sejam reunidos, garantindo entretenimento para os apaixonados por veículos antigos das 10h às 22h, no estacionamento externo em frente ao Ilha do Carangueijo.  O público poderá apreciar de forma gratuita modelos retrô, que irão da década de 1920 à de 1980, e ainda poderão comprar miniaturas no stand do local. 
O evento é uma forma de não deixar passar em branco o Encontro Capixaba de Veículos Antigos, evento anual promovido pelo Veteram Car Club Vitória, segundo o organizador do passeio e presidente do clube Fernando Menezes. O encontro nacional reúne carros antigos de todo o Brasil e chegaria em sua 28º edição neste ano. 
Os outros encontros nacionais que nós fazemos são de três, quatro dias direto. Aí tem festa, tem jantares, tem confraternização, coisa que não vai acontecer esse ano, ficou enviável, relata o colecionador. 

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Mesmo com o encontro nacional não ocorrendo, o passeio irá garantir a diversão. Inclusive, para quem se animou com a ideia da exposição, já é possível experimentar um pouquinho do que ela promete. Três modelos que irão compor o evento já estão disponíveis para apreciação dentro do Shopping Boulevard: um Gordine 1965 vermelho; um Puma Grã Spyder 1972 branco; e um Corcel Gt 1974 branco.
Menezes adianta que seu amigo colecionador Ronaldo Castro deverá aparecer na exposição com um veículo que nunca participou de nenhuma edição do encontro anual: um caminhão do corpo de bombeiros do EUA de 1973.
"Automóvel antigo, veículo antigo também é cultura. Você, às vezes, vê um automóvel, uma moto que você nunca viu na vida e vai te despertar, te fazer pesquisar sobre. Então é muito interessante, é história"
Fernando Menezes - Presidente do Veteram Car Club Vitória
O evento, que ocorrerá em espaço aberto, teve as suas medidas de segurança de saúde garantidas pela organização. Segundo Fernando, a mostra seguirá todas as recomendações do governo do Estado, bem como o distanciamento social.

Passeio de veículos antigo ao Boulevard Shopping Vila Velha

  • PASSEIO DE CARROS ANTIGOS
  • Dia: 10 de outubro (sábado)
  • Horário: 10h às 22h
  • Local: Estacionamento Externo do Boulevard Shopping Vila Velha (Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha), em frente ao restaurante Ilha do Caranguejo.

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