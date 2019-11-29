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Dança

Espetáculo de dança do ventre homenageia deusas mitológicas no ES

Com 60 bailarinas, 'Íntegra: um caminho rumo à totalidade' será apresentado neste domingo (1), no Sesc Glória, no Centro de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 18:50

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 18:50

Companhia Natália Piassi durante apresentação de dança do ventre Crédito: Divulgação/Companhia Natália Piassi
Um grande círculo mágico se formará no coração do Centro de Vitória para celebrar o sagrado feminino. O espírito independente de Ártemis, o brilho de Amaterasu, a alegria de Uzume, a força dos ventos de Iansã, a criatividade de Ix-Chel, a compaixão de Kuan Yin, a energia feminina de Shakti e o poder de cura de Ísis farão parte do espetáculo de dança do ventre "Íntegra: um caminho rumo à totalidade", organizado pelo Centro de Dança Natália Piassi, a se realizar no dia 1º de dezembro (domingo), às 18h30, no Sesc Glória.
Com duas horas de duração, o espetáculo composto por 60 bailarinas apresentará 21 coreografias de dança do ventre com inspiração em figuras mitológicas, energias e arquétipos cultuados pelas mitologias grega, egípcia, japonesa, africana, pelo hinduísmo e budismo, para revelar as diferentes emoções e sentimentos que formam o ser humano. Da primeira até a última coreografia, o espetáculo constrói uma jornada interior em busca do autoconhecimento, do equilíbrio e da reconexão com a essência verdadeira de harmonia, amor e paz presente em cada um e no universo.

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Por meio dos movimentos, dos figurinos, dos gestos e dos sons, o espetáculo utiliza a técnica e a mística da dança do ventre para despertar a compreensão sobre as forças e fraquezas humanas.
Como se estivéssemos contando a história de uma pessoa que passou por um processo interno, como um luto, um trauma ou uma frustração, e precisa reconstruir o caminho de volta para se aceitar, se curar e entender que, tudo o que integramos, faz com que sejamos quem somos, e que todos nós fazemos parte deste organismo vivo, o Planeta Terra, que precisa funcionar em harmonia, comunhão e equilíbrio, explica a coreógrafa, dançarina e idealizadora do espetáculo Natália Piassi.
  • ÍNTEGRA: UM CAMINHO RUMO À TOTALIDADE
  • O que: espetáculo de dança do ventre
  • Quando: domingo (1), a partir das 18h30
  • Onde: Centro Cultural Sesc Glória - Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória
  • Ingressos: R$ 25,00 (meia-entrada)
  • Vendas: (27) 9-9501-9004, no Centro de Dança Natália Piassi (Rua Liberalino Lima, 139 Olaria  Vila Velha) ou na bilheteria do teatro no dia do evento (1º/12), a partir das 18h.

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