Espetáculo de dança do ventre homenageia deusas mitológicas no ES

Companhia Natália Piassi durante apresentação de dança do ventre Crédito: Divulgação/Companhia Natália Piassi

Um grande círculo mágico se formará no coração do Centro de Vitória para celebrar o sagrado feminino. O espírito independente de Ártemis, o brilho de Amaterasu, a alegria de Uzume, a força dos ventos de Iansã, a criatividade de Ix-Chel, a compaixão de Kuan Yin, a energia feminina de Shakti e o poder de cura de Ísis farão parte do espetáculo de dança do ventre "Íntegra: um caminho rumo à totalidade", organizado pelo Centro de Dança Natália Piassi, a se realizar no dia 1º de dezembro (domingo), às 18h30, no Sesc Glória.

Com duas horas de duração, o espetáculo composto por 60 bailarinas apresentará 21 coreografias de dança do ventre com inspiração em figuras mitológicas, energias e arquétipos cultuados pelas mitologias grega, egípcia, japonesa, africana, pelo hinduísmo e budismo, para revelar as diferentes emoções e sentimentos que formam o ser humano. Da primeira até a última coreografia, o espetáculo constrói uma jornada interior em busca do autoconhecimento, do equilíbrio e da reconexão com a essência verdadeira de harmonia, amor e paz presente em cada um e no universo.

Por meio dos movimentos, dos figurinos, dos gestos e dos sons, o espetáculo utiliza a técnica e a mística da dança do ventre para despertar a compreensão sobre as forças e fraquezas humanas.

Como se estivéssemos contando a história de uma pessoa que passou por um processo interno, como um luto, um trauma ou uma frustração, e precisa reconstruir o caminho de volta para se aceitar, se curar e entender que, tudo o que integramos, faz com que sejamos quem somos, e que todos nós fazemos parte deste organismo vivo, o Planeta Terra, que precisa funcionar em harmonia, comunhão e equilíbrio, explica a coreógrafa, dançarina e idealizadora do espetáculo Natália Piassi.