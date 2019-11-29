Parque Moscoso receberá a Vila do Papai Noel e iluminação especial Crédito: Leonardo Silveira

Your browser does not support the audio element. Em Vitória, Parque Moscoso também terá Vila do Papai Noel

Neste ano, segundo a Prefeitura de Vitória (PMV), a Casa do Papai Noel terá quatro ambientes totalmente decorados onde ficará o bom velhinho, que estará de braços abertos para tirar foto e receber as crianças. A árvore do parque terá quatro metros de altura.

"Escolhemos pontos da cidade bem movimentados para receber os enfeites natalinos que marcam esta época. Os efeitos tridimensionais de alguns objetos também vão surpreender. As árvores também terão destaque pelo porte, brilho e beleza", explica a secretária de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Ana Elisa Nahas Amorim.

Também haverá trenó, renas, soldados de chumbo e cogumelos gigantes, iluminação de LED e bolas de diversas cores e tamanhos espalhados por todo parque.

PRAÇA DO PAPA

A Praça do Papa, na Capital, também será ornamentada com um pinheiro reluzente de 28 metros de altura . A ornamentação contará com microlâmpadas e ainda projetores nos coqueiros. Um barco, uma estrela e um marlin tridimensionais vão homenagear os pescadores.

Também ganharão árvores de Natal de cerca de 14 metros os trevos das avenidas Fernando Ferrari com a Adalberto Simão Nader e Norte Sul com a Dante Michelini, além do Portal do Príncipe e Praça dos Namorados.

Montagem da árvore de natal na Praça do Papa, em Vitória Crédito: Fernando Madeira