Dupla sertaneja capixaba grava DVD durante live nesta quinta (7)

De Afonso Cláudio, a dupla sertaneja André Matos e Beto Calil Crédito: Instagram/@andrematosebetocalil

A dupla sertaneja André Matos & Beto Calil, conhecida na região de montanhas do Espírito Santo, irá gravar um DVD hoje (07), a partir de 20 horas, durante um show que será transmito ao vivo pelo YouTube da dupla. O show de gravação do DVD, que contará com muita música raiz sertaneja, também será em comemoração aos 15 anos de carreira da dupla.

Com suas inseparáveis violas, os irmãos se apresentam em diversos festivais e eventos de música no Espírito Santo e em outros Estados. Irmãos, André Matos e Beto Calil são de Afonso Cláudio, e buscam transmitir a essência da música caipira em seus shows.

"Nossa família, como as que vivem na região rural, incluíam as toadas e rodas de música nas festas e nas reuniões caseiras. Fomos naturalmente aderindo ao estilo e à música. Em 2006, a gente se lançou cantando profissionalmente, aceitando convites em eventos e a música foi nos levando", lembrou André Matos.