Dupla Luiz Henrique e Léo lança EP 'Fogueira'

A dupla Luiz Henrique e Léo em cena do EP "Fogueira" Crédito: Reprodução/Instagram @luizhenriqueeleo

Uma fogueira, violão e dois amigos fazendo o que mais gostam. É dessa forma que a dupla Luiz Henrique & Léo, de Birigui, interior de São Paulo, gravou o projeto audiovisual Fogueira, que chega na sexta-feira (31) às plataformas digitais com quatro faixas pela MM Music. Os quatro vídeos serão postados no YouTube quinzenalmente. Para estrear o projeto, eles vão lançar Delete, composição da dupla Jorge Miguel & Leonardo. As imagens do projeto foram captadas em Buritama, em um rancho à beira do Rio Tietê, em uma única noite.

As outras três faixas, Mudei Demais, Guardei um Abraço e a já conhecida do público Bem Te Vi se dividem entre músicas autorais e de parceiros, como Maurício Mello, Cristhyan Ribeiro, Kleber Paraíba, Nei Campelo e as duplas Jorge Miguel & Leonardo e João Gustavo & Murilo.

A concepção do EP surgiu em meio à pandemia, quando a dupla optou por fazer um projeto intimista. A fogueira tem todo um simbolismo, de reunião, de comunidade, conta Léo. Para Luiz Henrique, o projeto é especial, desde o repertório ao conteúdo, por ser intimista, com letras falando de sentimento. As pessoas estão sentindo falta disso e se identificam com projetos assim, ainda mais nessa época, completa.

A dupla, que comemora 10 anos de carreira em 2020 se conheceu em Ilha Solteira, quando faziam faculdade. Os primeiros palcos foram as festas de república e da faculdade. O reconhecimento nacional veio quatro anos depois com a música Hoje Eu Tô Terrível, que foi regravada por Cristiano Araújo, ficando por quatro meses em primeiro lugar nas rádios e sendo a oitava música mais executada de 2015. Hoje já são mais de 40 composições gravadas por eles e outros artistas.