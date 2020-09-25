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Televisão

'Domingo Legal' volta a ser ao vivo a partir deste domingo

Celso Portiolli estará no comando da atração. Programa voltou a ser gravado nos estúdios do SBT em maio

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 15:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2020 às 15:30
O Domingo Legal apresentador por Celso Portiolli voltará a ser ao vivo neste domingo (27)
O Domingo Legal apresentador por Celso Portiolli voltará a ser ao vivo neste domingo (27) Crédito: Lourival Ribeiro/SBT
O SBT informou nesta sexta-feira (25), que já neste domingo o programa sob o comando de Celso Portiolli, "Domingo Legal", voltará a ser gravado ao vivo.
Devido à pandemia, o programa estava a meses sendo reprisado e realizado à distância. De acordo com a emissora todos os protocolos de segurança do Ministério da Saúde serão seguidos para a realização da gravação ao vivo.
Portiolli volta a comandar o "Passa ou Repassa" com disputa entre o apresentador Ratinho, Murilo Bordoni e Milene Pavorô enfrentando a cantora Joelma, Naldo Benny e Fernanda Keulla.
O "Domingo Legal" também terá a estreia da 7ª temporada do quadro Comprar e Bom, Levar é Melhor. Uma família de Itaquaquecetuba, São Paulo, participará da ação. Eles terão o valor de R$80 mil para dividir entre os quatro participantes da família, e terão 30 minutos para comprar o que quiserem na mega loja, totalizando R$ 80 mil reais.

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Ainda não a previsão para o retorno de Silvio Santos, 89, nos estúdios SBT, onde grava seu programa. Por enquanto, apenas Carlos Alberto de Nóbrega, 84 anos, Raul Gil, 82, e o próprio Silvio continuam em recesso. Ratinho, 64, embora também seja do grupo de risco, voltou aos estúdios no início do mês.
O programa vai ao ar logo após a exibição de Chaves, a partir das 11h, no SBT.

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