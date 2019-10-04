Folha de São Paulo

Diahann Carroll, primeira atriz negra a estrelar série de TV nos EUA, morre aos 84

Segundo o jornal The New York Times, ela morreu devido a complicações causadas por um câncer de mama.

(UOL/FOLHAPRESS) - Morreu nesta sexta (4), aos 84 anos, a atriz e cantora Diahann Carroll.

Ela foi a primeira atriz negra a protagonizar uma série de TV nos Estados Unidos. Durante 1968 e 1971, ela viveu Julia Baker, uma enfermeira viúva que cuidava do filho na série "Julia".

Em sua carreira, Carroll conquistou um Tony Award como melhor atriz de musical e teve uma indicação ao Oscar pelo filme 'Claudine' (1974).

