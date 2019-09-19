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Veja os famosos que estarão no Festival de Cinema de Vitória 2019

Silvero Pereira, Rita Cadillac, Juan Alba e Zezé Motta estão entre os convidados do evento, que acontece de terça (24) a domingo (29)
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

19 set 2019 às 09:09

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 09:09

Rita Cadillac, cantora e atriz Crédito: Divulgação/Festival de Cinema de Vitória
Podem preparar o caderninho de autógrafos, afinal, muitos famosos devem desembarcar no Estado durante o 26º Festival de Cinema de Vitória, que acontece de terça (24) a domingo (29). A maioria pode ser tietada durante as sessões que acontecem no Cine Teatro Sec Glória, no Centro da capital.
A noite de abertura, terça-feira (24), por exemplo, será apresentada pela cantora e atriz Letícia Persiles, que fez parte do elenco da novela "Orgulho e Paixão". Na quarta-feira (25), quem assume o comando da noite é a dupla Priscila Gama e Rita Cadillac
>Festivalzinho de Cinema de Vitória exibe 8 filmes para a criançada
Priscila Gama se denomina como afroencer e empreendedora. A frente do Instituto das Pretas, ela é responsável pela festa Bekoo das Pretas e pela colônia de férias Quilombinho. Rita Cadillac dispensa apresentações. A eterna chacrete é também atriz e cantora, e uma das figuras mais populares da cultura pop brasileira.
Na quinta-feira (26), Zezé Motta é a apresentadora da noite, ao lado do músico George Israel. Zezé, além de ser uma das maiores artistas brasileiras, foi a grande homenageada da 24ª edição do Festival de Cinema. O saxofonista George Israel é um dos músicos fundadores do grupo Kid Abelha.
PRATA DA CASA
Juan Alba, ator Crédito: Festival de Cinema de Vitória/Divulgação
Sexta-feira (27), os apresentadores são o ator Cláudio Andrade e a jornalista Renata Rasseli. Cláudio é destaque nos palcos com a peça "Cinco Homens e um Segredo" e em novelas como "Cobras e Lagartos". Renata Rasselli, por sua vez, é jornalista de A GAZETA e assina a coluna social do jornal.
No sábado (28), Silvero Pereira e Marcio Rosario são responsáveis pela apresentação. Silvero é um dos atores mais versáteis da atualidade, sendo destaque do filme "Bacurau", além de ministrar a oficina "Interpretação: Estado e Criação de Cena", do 26º Festival de Cinema de Vitória. Marcio Rosario é destaque em novelas, como "Sol Nascente" e filmes como "Deserto".
>Tunico da Vila e Luíza Boê presenteiam Vitória com clipes na cidade
Encerrando o evento no domingo (29), a dupla Rômulo Medeiros e Juan Alba dominam o palco. Rômulo já participou de diversas produções, como a novela "Ti Ti Ti". O ator Juan Alba já participou de clássicos da TV como "Terra Nostra" e, mais recentemente, de "O Outro Lado do Paraíso".

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