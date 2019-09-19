Veja os famosos que estarão no Festival de Cinema de Vitória 2019

Rita Cadillac, cantora e atriz Crédito: Divulgação/Festival de Cinema de Vitória

Podem preparar o caderninho de autógrafos, afinal, muitos famosos devem desembarcar no Estado durante o 26º Festival de Cinema de Vitória, que acontece de terça (24) a domingo (29). A maioria pode ser tietada durante as sessões que acontecem no Cine Teatro Sec Glória, no Centro da capital.

A noite de abertura, terça-feira (24), por exemplo, será apresentada pela cantora e atriz Letícia Persiles, que fez parte do elenco da novela "Orgulho e Paixão". Na quarta-feira (25), quem assume o comando da noite é a dupla Priscila Gama e Rita Cadillac.

Priscila Gama se denomina como afroencer e empreendedora. A frente do Instituto das Pretas, ela é responsável pela festa Bekoo das Pretas e pela colônia de férias Quilombinho. Rita Cadillac dispensa apresentações. A eterna chacrete é também atriz e cantora, e uma das figuras mais populares da cultura pop brasileira.

Na quinta-feira (26), Zezé Motta é a apresentadora da noite, ao lado do músico George Israel. Zezé, além de ser uma das maiores artistas brasileiras, foi a grande homenageada da 24ª edição do Festival de Cinema. O saxofonista George Israel é um dos músicos fundadores do grupo Kid Abelha.

PRATA DA CASA

Juan Alba, ator Crédito: Festival de Cinema de Vitória/Divulgação

Cláudio Andrade e a jornalista Renata Rasseli. Cláudio é destaque nos palcos com a peça "Cinco Homens e um Segredo" e em novelas como "Cobras e Lagartos". Renata Rasselli, por sua vez, é jornalista de A GAZETA e assina a coluna social do jornal. Sexta-feira (27), os apresentadores são o atore a jornalista. Cláudio é destaque nos palcos com a peça "Cinco Homens e um Segredo" e em novelas como "Cobras e Lagartos". Renata Rasselli, por sua vez, é jornalista dee assina a

No sábado (28), Silvero Pereira e Marcio Rosario são responsáveis pela apresentação. Silvero é um dos atores mais versáteis da atualidade, sendo destaque do filme "Bacurau", além de ministrar a oficina "Interpretação: Estado e Criação de Cena", do 26º Festival de Cinema de Vitória. Marcio Rosario é destaque em novelas, como "Sol Nascente" e filmes como "Deserto".