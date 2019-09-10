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Heloisa Périssé chega à metade da quimio e recebe apoio de famosos

Atriz trata de um câncer nas glândulas salivares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2019 às 06:03

Publicado em 10 de Setembro de 2019 às 06:03

A atriz Heloisa Périssé Crédito: Divulgação
A atriz Heloisa Périssé, 53, chegou à metade de seu tratamento contra um câncer que atinge suas glândulas salivares. Nas redes sociais, ela comemorou o percurso traçado e recebeu o carinho de amigos. "Cheguei no meio do tratamento! Em nome de Jesus", celebrou a atriz.
Rapidamente, famosos e amigos pessoais da artista fizeram questão de demonstrar seu carinho. "Não te falei que iria ser mole para você?! Vai dar tudo certo e você vai ficar zerada! Te amo, Lolo", escreveu Paulo Gustavo.
"Saúde e força", desejou a atriz Monica Iozzi. Dani Calabresa, Fabiula Nascimento, Marcos Veras, Bruno Gissoni e Eriberto Leão foram outros que comemoraram com ela a conquista.
> Beto Barbosa revela que pediu para morrer durante tratamento de câncer 
A doença na atriz foi descoberta durante um check-up feito em julho. Périssé, então, se submeteu a uma cirurgia para retirada do tumor na glândula salivar do lado esquerdo. Logo após o procedimento, a atriz deu início à quimioterapia. 
> José Roberto Burnier pede licença da Globo para tratar câncer
Para se dedicar integralmente à sua recuperação, Heloísa cancelou a turnê do espetáculo "Loloucas", na qual atuaria ao lado de Maria Clara Gueiros. A peça, escrita por ela, aborda reflexões sobre a trajetória da amizade de duas amigas ao longo dos anos.

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