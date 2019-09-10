Heloisa Périssé chega à metade da quimio e recebe apoio de famosos

A atriz Heloisa Périssé Crédito: Divulgação

A atriz Heloisa Périssé, 53, chegou à metade de seu tratamento contra um câncer que atinge suas glândulas salivares. Nas redes sociais, ela comemorou o percurso traçado e recebeu o carinho de amigos. "Cheguei no meio do tratamento! Em nome de Jesus", celebrou a atriz.

Rapidamente, famosos e amigos pessoais da artista fizeram questão de demonstrar seu carinho. "Não te falei que iria ser mole para você?! Vai dar tudo certo e você vai ficar zerada! Te amo, Lolo", escreveu Paulo Gustavo.

"Saúde e força", desejou a atriz Monica Iozzi. Dani Calabresa, Fabiula Nascimento, Marcos Veras, Bruno Gissoni e Eriberto Leão foram outros que comemoraram com ela a conquista.

A doença na atriz foi descoberta durante um check-up feito em julho. Périssé, então, se submeteu a uma cirurgia para retirada do tumor na glândula salivar do lado esquerdo. Logo após o procedimento, a atriz deu início à quimioterapia.