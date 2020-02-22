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De 'Abre Alas' a 'Tudo Ok': 100 músicas para animar seu carnaval

Prepare a caixa de som que o Divirta-se chegou com a trilha sonora. Fizemos um passeio por clássicos da folia, das marchinhas aos sambas-enredos,  passando por figurões da MPB, hits de 2020 e artistas capixabas

Publicado em 22 de Fevereiro de 2020 às 06:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2020 às 06:01
Daniela Mercury, Cartola e Mila estão na playlist de carnaval do Divirta-se Crédito: Divulgação
Do novo som de Salvador aos sambas-enredos, dos hits do momento aos clássicos que marcaram outros carnavais. O Divirta-se preparou uma playlist com 100 músicas para embalar a folia. É só ligar a caixinha de som e curtir a viagem musical. Assim como a festa de Momo, que é democrática, nossa seleção abriga diversos gêneros.
Tem de tudo! As marchinhas, é claro, marcam presença, mas também há espaço para o axé, o samba, a MPB, o funk e o pop. A lista inclui aquele que é considerado um dos sucessos do carnaval 2020, "Tudo Ok", de Thiaguinho MT, com participação de Mila e JS O Mão de Ouro, e até mesmo uma novidade fresquinha capixaba, "Som de Brasileira", do Som de Fogueira com vocais de Juana Zanchetta, lançada na sexta-feira (21). Agora que a trilha sonora está garantida, a diversão fica por sua conta!

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