De 'Abre Alas' a 'Tudo Ok': 100 músicas para animar seu carnaval

Tem de tudo! As marchinhas, é claro, marcam presença, mas também há espaço para o axé, o samba, a MPB, o funk e o pop. A lista inclui aquele que é considerado um dos sucessos do carnaval 2020, "Tudo Ok", de Thiaguinho MT, com participação de Mila e JS O Mão de Ouro, e até mesmo uma novidade fresquinha capixaba, "Som de Brasileira", do Som de Fogueira com vocais de Juana Zanchetta, lançada na sexta-feira (21). Agora que a trilha sonora está garantida, a diversão fica por sua conta!