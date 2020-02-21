Não curte carnaval? Confira outras opções de diversão no feriado

O Brasil é o país do carnaval, isso é um fato. Em nenhum outro lugar a festa de Momo reúne tantos seguidores, tantos blocos, tantas festas. Mas isso não quer dizer que todos os seus cidadãos sejam foliões, não é mesmo? Muita gente aproveita o feriado para descansar, viajar para longe da agitação ou, simplesmente, curtir livros, séries e filmes na tranquilidade de casa. Quem quer curtir os dias de folga, mas sem o empurra-empurra dos bloquinhos e o grude do glitter, pode ficar calmo que há opções. Confira as dicas que o Divirta-se preparou:
21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
- MÚSICA AO VIVO
- Versongs
- Às 18h, na Oca. Tocando samba instrumental, bossa e choro. Ingressos: R$ 10. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. (27) 99895-6110.
- BALADA
- Liverpub Vitória
- Às 22h. Festa: "Especial Bon Jovi". Com a banda New Jersey. Tocando sucessos de Bon Jovi, Guns N' Roses, Van Halen, Kiss e mais.Ingressos: R$ 20 (das 22h às 23h) e R$ 25 (depois das 23h). Rua Joaquim Lirio, 820, Shopping Point Plaza, Praia do Canto, Vitória. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 99944-1204.
- Pub 426
- 17h. British Rock Tribute com Saulo Simonassi e Marco Cypreste. Couvert não informado. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3020-2666.
- Mad Rock's
- 21h. Show da banda Spocks. Couvert não informado. Rua Rui Barbosa, 14, Parque Residencial Laranjeiras. Informações: (27) 99793-3349.
- Barlavento Beach Bar & Lounge
- Às 18h. Com DJs Luciano Valença e Josh Simon. Couvert: R$ 20. Av. Dante Michelini, Quiosque 1, Orla da Praia de Camburi, Vitória. Informações: (27) 99824-0486.
- Laboratório do Álcool
- Às 23h. Festa: "Fit Dance: Combate". Tocando: Fit Dance Music, pop. Ingressos: R$ 10. Classificação: 18 anos. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 99886-3193.
- EXPOSIÇÃO
- Tríade: linha, plano, imagem
- Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, terça a sexta-feira, das 8h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 18h. Até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.
- Overseas
- Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Durante o carnaval a exposição funcionará de 9h às 15h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.
22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- BALADA
- Correria Music Bar
- Às 22h. Festa: Carnatrance / "Carnareggae". Com DJs Osho, Fortunato, Triplet, Beerhuana, Rafflesia, Tajmahal, Aeruanda, Kandirma. Simultaneamente estará rolando o Carnareggae do Correria, contando com as bandas Jahfreeca e Ganjah. Ingressos: R$ 10 (até 00h). Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
- Barlavento Beach Bar & Lounge
- Às 16h. Com Testinha, Snow7, Thales Gonzalez e Josh Simon. Couvert: R$ 20. Av. Dante Michelini, Quiosque 1, Orla da Praia de Camburi, Vitória. Informações: (27) 99824-0486.
- Stone Pub
- Às 22h. Festa: Carna Emo. Tocando: Simple Plan, My Chemical Romance, Good Charlotte, Fall out Boy e outros. Ingressos: R$ 10 (para os 50 primeiros todos de preto); R$ 15 (com nome na lista, após 50 primeiros, até 23h); R$ 20 (a noite inteira ou sem nome na lista). Classificação: 18 anos. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto. Informações: (27) 3019-8178.
- Bolt
- Às 23h. Festa: 2k. Tocando nacional e internacional anos 2000. Ingressos: R$ 15 (antecipados online no site Lorean), R$ 20 (das 23h às 0h), R$ 5 (a partir das 4h, somente para quem estiver com a pulseira da Fluente ou Stone). Classificação: 18 anos. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
- Fluente
- Às 21h. Festa: Amor de que?. Tocando: Bregafunk, pop BR, hits do verão, electro, pop. Ingressos: R$ 30 (na portaria ou no site eventbrite). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
- EXPOSIÇÃO
23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- BALADA
- Fluente
- Às 21h. Festa: Bota pra Quebrar. Tocando: Pop BR, funk, pop e doiderol. Ingressos: Entrada gratuita para os 100 primeiros; R$ 15 (a noite inteira) . Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
- Barlavento Beach Bar & Lounge
- Às 19h. Com Victor Kill e Josh Simon. Couvert: R$ 15. Av. Dante Michelini, Quiosque 1, Orla da Praia de Camburi, Vitória. Informações: (27) 99824-0486.
- PARA DANÇAR
- Domingueira
- Às 18h30, no Clube Arci. Com sabor do Mel tocando sertanejo e forró a noite inteira. Venda: Na bilheteria do local. R. Lurdes Santos, 6, Ibes, Vila Velha. Informações: (27) 3229-2352.
- EXPOSIÇÃO
24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- BALADA
- Barlavento Beach Bar & Lounge
- Às 19h. Com Brunelli e Josh Simon. Couvert: R$ 15. Av. Dante Michelini, Quiosque 1, Orla da Praia de Camburi, Vitória. Informações: (27) 99824-0486.
- Fluente
- Às 21h. Festa"Happy Monday". Tocando: Electro pop, pop BR, hits do carnaval e doiderol. Com DJ's Dessinha, Emily Raizer, Ivan Tuma, Hnrqss, Lucas Sueti, Rodrigo Resende e Vitor Menário. Ingressos: R$ 15 (a noite inteira). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- BALADA
- Correria Music Bar
- Às 21h. Festa: "Ressaca do Carnaval 2020". Com as bandas SunfStreet (U2, Guns N'Roses e outros); Still Death (Sepultura, Sarcófago e autorais); Idade Midia (rock clássico nacional e internacional anos 80/90); Calangos selvagens (rock nacional, internacional e punk anos 90/00) e Pé na Cova (Garotos podres, Zumbis Espaço e autorais). Ingressos: R$ 10 (até às 0h); R$ 15 (após 0h). Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
- Barlavento Beach Bar & Lounge
- Às 16h. Com Arnaldo Jr. (RJ), Blake Disco, Penélope e Josh Simon. Couvert: R$ 20. Av. Dante Michelini, Quiosque 1, Orla da Praia de Camburi, Vitória. Informações: (27) 99824-0486.
