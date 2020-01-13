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Copacabana vira cenário de confusão após Bloco da Favorita

Até hóspede do Copacabana Palace teria sido atingido por garrafa arremessada por folião após uma confusão ter se instalado no local cerca de 1h depois de o Bloco da Favorita terminar

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 09:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 09:20
Ruas de Copacabana, no Rio, viram cenário de confusão após bloco de carnaval Crédito: Reprodução/Instagram @leodias
Carnaval 2020 começou oficialmente neste domingo (12) com MC Marcinho, Preta Gil, Letícia Lima, Sheron Menezzes e Camila Queiroz divindo o palco do Bloco da Favorita, em Copacabana, no Rio de Janeiro. 
Mas, depois de todo o espetáculo, uma confusão tomou conta do local cerca de 1h10 depois do término do evento. 
Segundo informações do colunista Leo Dias, do Uol, a Guarda Municipal tentou dispersar o público que ainda estava na areia com bombas de gás lacrimegêneo e até um hóspede do luxuoso Copacabana Palace teria sido atingido por uma garrafa jogada por um dos foliões enquanto aproveitava a piscina do hotel. 

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De acordo com Leo Dias, os salões do hotel precisaram ser abertos de forma emergencial e pessoas que estavam dentro do local passaram mal com o efeito do gás. 

BATALHA JUDICIAL

O colunista destaca que o Blovo da Favorita enfrentou uma batalha judicial para conseguir desfilar neste domingo (12) e chegou até a ser vetado pela polícia. A Associação de Moradores de Copacabana é contra o evento, mas a festa comandada pela promoter e relações públicas Carol Sampaio cumpriu as exigências e conseguiu levar o funk característico da festa às areias do Rio. 
Procurada por Leo Dias, a assessoria de imprensa de Carol Sampaio disse que durante o evento tudo correi bem e a confusão aconteceu mais de uma hora após o fim do bloco. 

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