Copacabana vira cenário de confusão após Bloco da Favorita

O Carnaval 2020 começou oficialmente neste domingo (12) com MC Marcinho, Preta Gil, Letícia Lima, Sheron Menezzes e Camila Queiroz divindo o palco do Bloco da Favorita, em Copacabana, no Rio de Janeiro.
Mas, depois de todo o espetáculo, uma confusão tomou conta do local cerca de 1h10 depois do término do evento.
Segundo informações do colunista Leo Dias, do Uol, a Guarda Municipal tentou dispersar o público que ainda estava na areia com bombas de gás lacrimegêneo e até um hóspede do luxuoso Copacabana Palace teria sido atingido por uma garrafa jogada por um dos foliões enquanto aproveitava a piscina do hotel.
De acordo com Leo Dias, os salões do hotel precisaram ser abertos de forma emergencial e pessoas que estavam dentro do local passaram mal com o efeito do gás.
BATALHA JUDICIAL
O colunista destaca que o Blovo da Favorita enfrentou uma batalha judicial para conseguir desfilar neste domingo (12) e chegou até a ser vetado pela polícia. A Associação de Moradores de Copacabana é contra o evento, mas a festa comandada pela promoter e relações públicas Carol Sampaio cumpriu as exigências e conseguiu levar o funk característico da festa às areias do Rio.
Procurada por Leo Dias, a assessoria de imprensa de Carol Sampaio disse que durante o evento tudo correi bem e a confusão aconteceu mais de uma hora após o fim do bloco.