Copacabana vira cenário de confusão após Bloco da Favorita

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Uma grande confusão tomou conta das ruas de Copacabana hoje após o Bloco da Favorita. (Dois vídeos postados) A polícia atirou bombas de gás lacrimogêneo e houve um enorme corre-corre em diversas ruas do bairro. Populares atiraram garrafas em direção ao Copacabana Palace, que fica em frente ao palco onde aconteceu a apresentação do bloco. MAIS INFORMAÇÕES NA COLUNA LEO DIAS