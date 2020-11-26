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Claudia Leitte acredita que candidatos do The Voice+ vão 'dar aula' para os jurados

Cantora e jurada do programa participou do 'Conversa com Bial'

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 18:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2020 às 18:22
Cantora Claudia Leitte no Conversa com Bial (Globo) desta quarta-feira (25)
Cantora Claudia Leitte no Conversa com Bial (Globo) desta quarta-feira (25) Crédito: TV Globo/Reprodução
Diretamente da sua casa em Orlando, na Flórida (EUA), Claudia Leitte, 40, participou do Conversa com Bial (Globo) exibido na madrugada de terça-feira (24), No bate-papo, a cantora falou sobre os preparativos para as gravações do The Voice+, exclusivo para pessoas acima de 60 anos.
Segundo Claudinha, que já foi jurada do The Voice Brasil e do The Voice Kids, as filmagens começarão no final deste ano. Ela também disse que espera aprender com os novos participantes. "A galera com mais de 60 anos vai dar aula para a gente. A gente está de 'coach' ali, mas na verdade quem vai aprender é a gente."

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O novo título da Globo foi anunciado em agosto pela emissora, que defende a ideia de que a música boa é atemporal e não existe limite quando o assunto é realizar sonhos. Claudia Leitte também comprou essa ideia. Para ela, as pessoas que vão participar poderão ter uma segunda chance.
"Chegou a hora delas, eu acredito nisso. Vou assistir a grandes carreiras começando ali e vai ser sensacional", afirmou.
A competição musical terá as mesmas características dos outros formatos, The Voice Kids e Brasil, de acordo com informações da Globo. Os competidores vão passar por diferentes fases incluindo Audição às Cegas e Ao Vivo.
Atualmente a 9º temporada do The Voice Brasil está no ar. Nesta terça-feira (24) a nova fase, Rodadas de Fogo, estreou com apresentações ao vivo. Cada time, com 11 vozes, se enfrentam em duplas ou trios, cantando, cada um, uma música diferente.

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