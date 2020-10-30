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'The Voice +': Ludmilla é anunciada como jurada da competição

Cantora irá se juntar a Claudia Leitte, Mumuzinho e Daniel; programa estreia em 2021

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 17:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 17:54
Ludmilla foi anunciada nesta sexta-feira (30) como a quarta jurada do programa "The Voice +", versão da competição musical que será exclusiva para maiores de 60 anos. Ela se junta a Claudia Leitte, Mumuzinho e Daniel, anunciados na sexta-feira passada.
A cantora Ludmilla veste look do estilista Heberth Portilla em clipe de
A cantora Ludmilla será uma das juradas do "The Voice +", que estreia em 2021 Crédito: Rodolfo Magalhães
A revelação foi feita por Boninho, diretor de diversas produções da Rede Globo, incluindo o "The Voice". "Bem-vindos à família", comentou ele em uma publicação no Instagram. Ludmilla compartilhou o post em um story, com a legenda "que honra".
Os outros três jurados já participaram de outras edições da competição. Claudia Leitte foi jurada no "The Voice" e atualmente é jurada no "The Voice Kids". Daniel foi jurado nas primeiras três edições do "The Voice" e Mumuzinho substituiu Claudia Leitte nos últimos episódios da competição para crianças em 2020.
O "The Voice +" irá estrear em 2021, mas ainda não foi revelado em qual época do ano. Ele é inspirado no "The Voice Senior", que foi lançado em 2018 nos Países Baixos, onde o reality original surgiu e já ganhou versões em diversos países pelo mundo.

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