'The Voice +': Ludmilla é anunciada como jurada da competição

Ludmilla foi anunciada nesta sexta-feira (30) como a quarta jurada do programa "The Voice +", versão da competição musical que será exclusiva para maiores de 60 anos. Ela se junta a Claudia Leitte, Mumuzinho e Daniel, anunciados na sexta-feira passada.

A cantora Ludmilla será uma das juradas do "The Voice +", que estreia em 2021 Crédito: Rodolfo Magalhães

A revelação foi feita por Boninho, diretor de diversas produções da Rede Globo, incluindo o "The Voice". "Bem-vindos à família", comentou ele em uma publicação no Instagram. Ludmilla compartilhou o post em um story, com a legenda "que honra".

Os outros três jurados já participaram de outras edições da competição. Claudia Leitte foi jurada no "The Voice" e atualmente é jurada no "The Voice Kids". Daniel foi jurado nas primeiras três edições do "The Voice" e Mumuzinho substituiu Claudia Leitte nos últimos episódios da competição para crianças em 2020.