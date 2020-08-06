Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Lazer

Cinema drive-in abre espaço para circo e shows em Camburi

Espaço em estacionamento de faculdade abre programação com shows de Nanno Viana e 5Nós, além de apresentação de circo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 15:24

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 15:24

O cantor Nano Vianna
O cantor Nano Vianna Crédito: Kell Maia
Com a permissão de espaços de drive-in sediarem apresentações ao vivo, cinemas a céu aberto inaugurados durante a pandemia do novo coronavírus já começam a variar a programação. Agora, além de filmes, alguns terão apresentações ao vivo. É o caso do Cine Drive-In Jardim Camburi, em Vitória, que abre um circuito com shows de Nanno Viana e 5Nós, além de apresentação circense.
No sábado (8), às 17h, o cantor russo morador de vitória há anos Nano Vianna levará seu pop/rock para o público ao lado de sua banda, a 5NóS. O cantor garantiu que o repertório será voltado para os álbuns do grupo e que o clipe de AcAlma ganhará seu lançamento oficial no telão do Cine Drive-in. Além disso, a apresentação contará com releituras de rock brasileiro, como músicas de Cazuza e Cássia Eller.
Vamos colocar umas surpresas de um grande amigo nosso, que é um músico daqui muito bacana. A gente fez umas releituras para as canções dele. Vamos tocar umas duas ou três, estamos decidindo ainda, acrescentou Nano fazendo mistério sobre quem seria o cantor capixaba.
Vianna conta estar bastante feliz em poder fazer parte da vanguarda das apresentações drive-in no Estado e que a banda está com sangue nos olhos para o retorno.
"A gente quer estar no palco e compartilhar esse momento com a galera. Dizer que está tudo bem, que a gente vai conseguir passar por isso junto. Que está começando uma nova rotina, uma nova normalidade, e que é possível sim ter a indústria do entretenimento, das artes, de uma nova forma, presencial, porém com segurança e responsabilidade, refletiu o cantor sobre o show"
Nanno Viana - Músico
Um dos sócios do Drive-in de Jardim Camburi Paulo Henrique Prucoli também esboçou sua animação e comentou: A ideia é que todo mundo esqueça um pouco da pandemia e se sinta feliz, por quatro, cinco horas, com uma música de extrema qualidade
Para quem estava com dúvida sobre como será a transmissão do som da apresentação, Prucoli conta que ela será toda pela FM do local. Prucoli adiantou que o local já tem cinco shows com bandas capixabas fechados para ocorrerem no formato drive-in, sem especificar nomes. Também comentou que bandas grandes estão querendo acordar shows, mais uma vez sem detalhar nomes. Temos muita coisa boa para vir pela frente, garantiu.
Já no Dia dos Pais, domingo, 08 de agosto, também às 17 horas, um espetáculo de circo promete celebrar a data com diversão para toda a família. A Le Peppe Circus encantará o público com malabarista, palhaço, aro alemão, acrobrata, cubo chinês e tudo que a tradicional atração tem direito. A proposta do Drive-In de Jardim Camburi é a de promover entretenimento de qualidade e contribuir com os artistas circenses que estão passando por uma fase atribulada devido à pandemia.

INGRESSOS

Nessa nova realidade, Prucoli relata que existe um problema sério com valores. A bilheteria normal do cinema, que tem um preço de R$ 50 por carro, não cobre o preço do cachê de uma banda ou outro tipo de espetáculo. O sócio conta que a solução foi cobrar R$ 50 para os carros com até duas pessoas e R$ 70 para os carros com mais de duas. Os ingressos estão à venda no site Le Billet

Veja Também

LeqSamba realiza primeiro pagode drive-in do Espírito Santo

Governo autoriza shows, teatros e eventos drive-in no ES; veja as regras

Show, compras, exposição, vacinas: os drive-ins vão além do lazer na pandemia

Quanto a segurança em relação ao novo coronavírus, Prucoli conta que as regras de saúde para o público se mantêm as das transmissões de cinema, o que inclui não poder sair do carro a não ser de máscara apenas para ir ao banheiro; comunicação através do pisca alerta; e outras. 

CINEMA

Apesar das novas apresentações, o espaço não vai deixar de exibir filmes. As sessões serão realizadas na quinta-feira (6). Às 18 horas, em cartaz a história de revisão da arrogante popstar Camila Mendes (Kéfera Buchmann), no filme Eu Sou Mais Eu! (Brasil, 2019, 98 min, direção de Pedro Amorim), que estará com 50% de desconto, valor promocional para o fim das férias.
Também será exibido, às 20 horas, em sessão legendada, o filme Loucos e Perigosos, que traz Bruce Willis na pele de Steve Ford, um detetive particular de Los Angeles, que, ao descobrir o sequestro de seu querido cachorro, não tem outra alternativa a não ser atacar a gangue responsável pelo crime. Spyder (Jason Momoa), o chefe dos traficantes, impõe então uma condição para a devolução do cão: que Steve realize alguns trabalhos para ele.
PROGRAMAÇÃO
  • QUINTA-FEIRA (6)
  • Eu Sou Mais Eu (dublado)
  • Horário: a partir das 18 horas
  • Gênero: Nacional/Comédia
  • Valor promocional: R$ 25,00 (50% de desconto)

  • Loucos e Perigosos (legendado)
  • Horário: 20h
  • Gênero: ação
  • Valor: R$ 50,00 por carro

  • SÁBADO (08/08)
  • Nano Vianna e Banda 5Nós
  • Horário: 17h
  • Ingressos: Custando R$ 50 (até duas pessoas no veículo), R$ 70 (mais de duas pessoas no veículo)

  • DOMINGO (09/08)
  • Le Peppe Circo 
  • Horário: 17h
  • Descrição: Show de circo com malabarista, palhaço, aro alemão, acrobata, cubo chinês e outros. 
  • Ingressos: Custando R$ 50 (até duas pessoas no veículo), R$ 70 (mais de duas pessoas no veículo)

  • LOCAL E INGRESSOS
  • O Cine Drive-in fica no estacionamento da Faculdade Estácio de Sá, em Jardim Camburi, Vitória. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente por meio do site www.lebillet.com.br. Também haverá venda no dia das atrações e o pagamento pode ser realizado por cartão de débito e crédito, PicPay, ou, em caso de utilização do dinheiro, as notas são imediatamente higienizadas antes de serem retornadas ao caixa do espaço.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados