Cinema drive-in abre espaço para circo e shows em Camburi

Com a permissão de espaços de drive-in sediarem apresentações ao vivo, cinemas a céu aberto inaugurados durante a pandemia do novo coronavírus já começam a variar a programação. Agora, além de filmes, alguns terão apresentações ao vivo. É o caso do Cine Drive-In Jardim Camburi, em Vitória, que abre um circuito com shows de Nanno Viana e 5Nós, além de apresentação circense.
No sábado (8), às 17h, o cantor russo morador de vitória há anos Nano Vianna levará seu pop/rock para o público ao lado de sua banda, a 5NóS. O cantor garantiu que o repertório será voltado para os álbuns do grupo e que o clipe de AcAlma ganhará seu lançamento oficial no telão do Cine Drive-in. Além disso, a apresentação contará com releituras de rock brasileiro, como músicas de Cazuza e Cássia Eller.
Vamos colocar umas surpresas de um grande amigo nosso, que é um músico daqui muito bacana. A gente fez umas releituras para as canções dele. Vamos tocar umas duas ou três, estamos decidindo ainda, acrescentou Nano fazendo mistério sobre quem seria o cantor capixaba.
Vianna conta estar bastante feliz em poder fazer parte da vanguarda das apresentações drive-in no Estado e que a banda está com sangue nos olhos para o retorno.
"A gente quer estar no palco e compartilhar esse momento com a galera. Dizer que está tudo bem, que a gente vai conseguir passar por isso junto. Que está começando uma nova rotina, uma nova normalidade, e que é possível sim ter a indústria do entretenimento, das artes, de uma nova forma, presencial, porém com segurança e responsabilidade, refletiu o cantor sobre o show"
Um dos sócios do Drive-in de Jardim Camburi Paulo Henrique Prucoli também esboçou sua animação e comentou: A ideia é que todo mundo esqueça um pouco da pandemia e se sinta feliz, por quatro, cinco horas, com uma música de extrema qualidade
Para quem estava com dúvida sobre como será a transmissão do som da apresentação, Prucoli conta que ela será toda pela FM do local. Prucoli adiantou que o local já tem cinco shows com bandas capixabas fechados para ocorrerem no formato drive-in, sem especificar nomes. Também comentou que bandas grandes estão querendo acordar shows, mais uma vez sem detalhar nomes. Temos muita coisa boa para vir pela frente, garantiu.
Já no Dia dos Pais, domingo, 08 de agosto, também às 17 horas, um espetáculo de circo promete celebrar a data com diversão para toda a família. A Le Peppe Circus encantará o público com malabarista, palhaço, aro alemão, acrobrata, cubo chinês e tudo que a tradicional atração tem direito. A proposta do Drive-In de Jardim Camburi é a de promover entretenimento de qualidade e contribuir com os artistas circenses que estão passando por uma fase atribulada devido à pandemia.
INGRESSOS
Nessa nova realidade, Prucoli relata que existe um problema sério com valores. A bilheteria normal do cinema, que tem um preço de R$ 50 por carro, não cobre o preço do cachê de uma banda ou outro tipo de espetáculo. O sócio conta que a solução foi cobrar R$ 50 para os carros com até duas pessoas e R$ 70 para os carros com mais de duas. Os ingressos estão à venda no site Le Billet.
Quanto a segurança em relação ao novo coronavírus, Prucoli conta que as regras de saúde para o público se mantêm as das transmissões de cinema, o que inclui não poder sair do carro a não ser de máscara apenas para ir ao banheiro; comunicação através do pisca alerta; e outras.
CINEMA
Apesar das novas apresentações, o espaço não vai deixar de exibir filmes. As sessões serão realizadas na quinta-feira (6). Às 18 horas, em cartaz a história de revisão da arrogante popstar Camila Mendes (Kéfera Buchmann), no filme Eu Sou Mais Eu! (Brasil, 2019, 98 min, direção de Pedro Amorim), que estará com 50% de desconto, valor promocional para o fim das férias.
Também será exibido, às 20 horas, em sessão legendada, o filme Loucos e Perigosos, que traz Bruce Willis na pele de Steve Ford, um detetive particular de Los Angeles, que, ao descobrir o sequestro de seu querido cachorro, não tem outra alternativa a não ser atacar a gangue responsável pelo crime. Spyder (Jason Momoa), o chefe dos traficantes, impõe então uma condição para a devolução do cão: que Steve realize alguns trabalhos para ele.
PROGRAMAÇÃO
- QUINTA-FEIRA (6)
- Eu Sou Mais Eu (dublado)
- Horário: a partir das 18 horas
- Gênero: Nacional/Comédia
- Valor promocional: R$ 25,00 (50% de desconto)
- Loucos e Perigosos (legendado)
- Horário: 20h
- Gênero: ação
- Valor: R$ 50,00 por carro
- SÁBADO (08/08)
- Nano Vianna e Banda 5Nós
- Horário: 17h
- Ingressos: Custando R$ 50 (até duas pessoas no veículo), R$ 70 (mais de duas pessoas no veículo)
- DOMINGO (09/08)
- Le Peppe Circo
- Horário: 17h
- Descrição: Show de circo com malabarista, palhaço, aro alemão, acrobata, cubo chinês e outros.
- Ingressos: Custando R$ 50 (até duas pessoas no veículo), R$ 70 (mais de duas pessoas no veículo)
- LOCAL E INGRESSOS
- O Cine Drive-in fica no estacionamento da Faculdade Estácio de Sá, em Jardim Camburi, Vitória. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente por meio do site www.lebillet.com.br. Também haverá venda no dia das atrações e o pagamento pode ser realizado por cartão de débito e crédito, PicPay, ou, em caso de utilização do dinheiro, as notas são imediatamente higienizadas antes de serem retornadas ao caixa do espaço.