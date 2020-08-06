Cinema drive-in abre espaço para circo e shows em Camburi

O cantor Nano Vianna Crédito: Kell Maia

Com a permissão de espaços de drive-in sediarem apresentações ao vivo, cinemas a céu aberto inaugurados durante a pandemia do novo coronavírus já começam a variar a programação. Agora, além de filmes, alguns terão apresentações ao vivo. É o caso do Cine Drive-In Jardim Camburi, em Vitória, que abre um circuito com shows de Nanno Viana e 5Nós, além de apresentação circense.

No sábado (8), às 17h, o cantor russo morador de vitória há anos Nano Vianna levará seu pop/rock para o público ao lado de sua banda, a 5NóS. O cantor garantiu que o repertório será voltado para os álbuns do grupo e que o clipe de AcAlma ganhará seu lançamento oficial no telão do Cine Drive-in. Além disso, a apresentação contará com releituras de rock brasileiro, como músicas de Cazuza e Cássia Eller.

Vamos colocar umas surpresas de um grande amigo nosso, que é um músico daqui muito bacana. A gente fez umas releituras para as canções dele. Vamos tocar umas duas ou três, estamos decidindo ainda, acrescentou Nano fazendo mistério sobre quem seria o cantor capixaba.

Vianna conta estar bastante feliz em poder fazer parte da vanguarda das apresentações drive-in no Estado e que a banda está com sangue nos olhos para o retorno.

"A gente quer estar no palco e compartilhar esse momento com a galera. Dizer que está tudo bem, que a gente vai conseguir passar por isso junto. Que está começando uma nova rotina, uma nova normalidade, e que é possível sim ter a indústria do entretenimento, das artes, de uma nova forma, presencial, porém com segurança e responsabilidade, refletiu o cantor sobre o show" Nanno Viana - Músico

Um dos sócios do Drive-in de Jardim Camburi Paulo Henrique Prucoli também esboçou sua animação e comentou: A ideia é que todo mundo esqueça um pouco da pandemia e se sinta feliz, por quatro, cinco horas, com uma música de extrema qualidade

Para quem estava com dúvida sobre como será a transmissão do som da apresentação, Prucoli conta que ela será toda pela FM do local. Prucoli adiantou que o local já tem cinco shows com bandas capixabas fechados para ocorrerem no formato drive-in, sem especificar nomes. Também comentou que bandas grandes estão querendo acordar shows, mais uma vez sem detalhar nomes. Temos muita coisa boa para vir pela frente, garantiu.

Já no Dia dos Pais, domingo, 08 de agosto, também às 17 horas, um espetáculo de circo promete celebrar a data com diversão para toda a família. A Le Peppe Circus encantará o público com malabarista, palhaço, aro alemão, acrobrata, cubo chinês e tudo que a tradicional atração tem direito. A proposta do Drive-In de Jardim Camburi é a de promover entretenimento de qualidade e contribuir com os artistas circenses que estão passando por uma fase atribulada devido à pandemia.

INGRESSOS

Nessa nova realidade, Prucoli relata que existe um problema sério com valores. A bilheteria normal do cinema, que tem um preço de R$ 50 por carro, não cobre o preço do cachê de uma banda ou outro tipo de espetáculo. O sócio conta que a solução foi cobrar R$ 50 para os carros com até duas pessoas e R$ 70 para os carros com mais de duas. Os ingressos estão à venda no site Le Billet

Quanto a segurança em relação ao novo coronavírus, Prucoli conta que as regras de saúde para o público se mantêm as das transmissões de cinema, o que inclui não poder sair do carro a não ser de máscara apenas para ir ao banheiro; comunicação através do pisca alerta; e outras.

CINEMA

Apesar das novas apresentações, o espaço não vai deixar de exibir filmes. As sessões serão realizadas na quinta-feira (6). Às 18 horas, em cartaz a história de revisão da arrogante popstar Camila Mendes (Kéfera Buchmann), no filme Eu Sou Mais Eu! (Brasil, 2019, 98 min, direção de Pedro Amorim), que estará com 50% de desconto, valor promocional para o fim das férias.

Também será exibido, às 20 horas, em sessão legendada, o filme Loucos e Perigosos, que traz Bruce Willis na pele de Steve Ford, um detetive particular de Los Angeles, que, ao descobrir o sequestro de seu querido cachorro, não tem outra alternativa a não ser atacar a gangue responsável pelo crime. Spyder (Jason Momoa), o chefe dos traficantes, impõe então uma condição para a devolução do cão: que Steve realize alguns trabalhos para ele.

PROGRAMAÇÃO