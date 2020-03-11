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Polêmica

Charlie Sheen é acusado por ator de estuprar menino de 13 anos

Corey Feldman fez a declaração em documentário e dá detalhes sobre os abusos que o ator de 'Two and a half men' teria praticado aos 19 anos

Publicado em 11 de Março de 2020 às 13:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 13:07
Charlie Sheen em cena do filme '9/11' Crédito: Divulgação
O ator Corey Feldman, de "Os Goonies", reafirmou sua alegação de que seu colega Corey Haim foi estuprado por Charlie Sheen. A acusação foi feita no documentário "(My) Truth: The Rape of Two Coreys", que estreou em um evento em Los Angeles nesta segunda-feira, 9. O crime teria ocorrido durante as gravações do filme "A Inocência do Primeiro Amor", de 1986. Na época, Sheen tinha 19 anos e Haim apenas 13.
Segundo a Entertainment Weekly, no documentário Feldman conta chorando que Haim descreveu com detalhes o acontecimento. "Ele me contou, 'Charlie me curvou entre dois trailers, passou óleo de cozinha em minhas nádegas e me estuprou em plena luz do dia. Qualquer um podia ter passado, qualquer um podia ter visto'".
"Ele compartilhou comigo que foi estuprado no set de 'A Inocência do Primeiro Amor'. Ele me contou que foi Charlie Sheen que fez isso", reforça Susannah Sprague, ex-esposa de Feldman, sobre a denúncia de Haim.
No documentário, Feldman faz outras denúncias sobre pessoas que ele mesmo acusou previamente de abuso sexual. O ator Jon Grisson, o proprietário de casa noturna Alphy Hoffman e o ex-agente Marty Weiss. Ele também disse que o ator Dominick Brascia, morto em 2018, abusou de Haim. Grisson e Weiss negaram anteriormente as acusações.
Em 2017, Brascia disse ao tabloide National Enquirer que Haim o contou que ele e Sheen "fumaram maconha e fizeram sexo". Na época, Sheen negou as acusações e processou o jornal por difamação.

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A primeira menção de Feldman aos abusos que sofreu em sua carreira de ator infantil foi em uma entrevista de 2011. Em sua biografia "Coreyography", de 2013, ele menciona o suposto abusador de Haim, sem citar seu nome real.
Corey Haim ficou famoso por "Bala de Prata", "Sem Licença Para Dirigir" e "Garotos Perdidos", no qual contracenou com Feldman. Os dois tiveram um reality show juntos, entitulado "Os Dois Coreys". Haim morreu em 2010, vítima de uma pneumonia.

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