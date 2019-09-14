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Ashton Kutcher

Demi Moore lançará livro e revela estupro, aborto e traição por ator

"É emocionante, e ainda assim me sinto muito vulnerável", disse a atriz à publicação sobre a expectativa para o lançamento, que acontecerá no próximo dia 24

Publicado em 

14 set 2019 às 12:41

Publicado em 14 de Setembro de 2019 às 12:41

Demi Moore lançará livro de memórias e revela estupro, aborto e traição de Ashton Kutcher Crédito: Instagram
Sob os holofotes desde a década de 1980, Demi Moore parece ainda ter muito que falar -e revelar. A atriz de 56 anos vai lançar um livro de memórias no final deste mês, chamado "Inside Out", e já tem dado uma palhinha do que vem por aí em algumas entrevistas.
Ao jornal The New York Times, Demi falou um pouco sobre sua infância e adolescência, destacando a descoberta de que seu pai não era mesmo seu pai biológico, as tentativas de suicídio da mãe, um estupro sofrido aos 15 anos e a saída de casa um ano depois para morar com um guitarrista.
"É emocionante, e ainda assim me sinto muito vulnerável", disse a atriz à publicação sobre a expectativa para o lançamento, que acontecerá no próximo dia 24. "Não há cobertura de um personagem. Não é a interpretação de outra pessoa sobre mim", completou ela, que definiu o processo como uma redescoberta.
Demi também revelou detalhes sobre seu relacionamento com Bruno Willis, com quem foi casada e 1987 a 2000, e disse que ele acreditava que a carreira dela a distanciava da família.
Já em relação ao casamento com Ashton Kutcher, a atriz revelou que sofreu um aborto ainda no início do relacionamento, e que o ator a traiu, o que teria motivado a separação dos dois em 2013. "Era como se eu pudesse voltar no tempo e experimentar como era ser jovem com ele", disse ela sobre a diferença de idade entre eles, de 15 anos.
Além da expectativa pelo livro, Demi também estampou a capa da revista Harper's Bazaar nesta semana, voltando a fotografar nua após mais de 20 anos. Ela já tinha posado sem roupas em 1991, para a capa da Vanity Fair, quando estava grávida de sua segunda filha, e novamente em 1996, para o cartaz de divulgação do filme "Striptease".

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