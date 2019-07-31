Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agradeceu

Pai de Neymar emite comunicado sobre acusação de estupro: "Terrível"

Pai do jogador fez post nas redes sociais para falar mais uma vez sobre o assunto
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

31 jul 2019 às 11:28

Publicado em 31 de Julho de 2019 às 11:28

O jogador Neymar e seu pai, o empresário Neymar Crédito: Reprodução/Instagram
O empresário Neymar, pai do jogador Neymar, decidiu se pronunciar na web sobre as acusações de estupro que a modelo Najila Trindade fez ao craque do PSG.
Nesta segunda (29), o caso que ela abriu contra ele foi encerrado após a 6ª Delegacia de Defesa da Mulher de Santo Amaro entender que não há elementos suficientes para indiciar o jogador. 
> Polícia decide não indiciar Neymar em acusação de estupro
Em seu Instagram, o pai de Neymar escreveu: "Agradeço a confiança e solidariedade prestadas ao meu filho e atleta Neymar Jr durante as investigações sobre a injusta acusação sofrida no Brasil, assim reconhecida pela Polícia. O apoio dos fãs, amigos e parceiros comerciais, que acreditaram no caráter e integridade do meu filho foi fundamental para superarmos esse terrível episódio". 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estupro neymar paris
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Cuscuz de tapioca com coco: confira receita fácil e rápida de fazer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados