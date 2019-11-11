Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Artes Visuais

Capixaba, Hid Saib cria concepção artística do novo DVD de Dilsinho

Reconhecido pelo trabalho com neon, o fotógrafo deixa sua marca em novo trabalho do pagodeiro carioca, intitulado 'Open House'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 11:15

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 11:15

Dilsinho, fotografado por Hid Saib, em ensaio para seu novo DVD Crédito: Reprodução/Instagram
Fotógrafo, publicitário e, agora, queridinho dos famosos. Um dos precursores do chamado Projeto Neon, que transforma pessoas através da pintura corporal em tons fluorescentes, Hid Saib conversou com o Divirta-se para dar mais detalhes sobre o trabalho de concepção artística para o novo DVD do pagodeiro Dilsinho.
Hid, nunca é demais lembrar, também deu uma nova roupagem ao videoclipe de Bang!, hit de Anitta reinterpretado por Tiago Iorc. Recentemente, o capixaba produziu a identidade visual em neon para os shows do Hitmaker Dennis Dj. Além disso,  trabalhou em vídeos exibidos nas apresentações do DJ britânico Gareth Emery.
Desta vez, fiz um trabalho mais especial. Além de fotografá-lo para o encarte do DVD, criamos um novo conceito visual para a carreira do cantor, como uma logo que será usada também em produtos oficiais, como copos, bonés, camisetas e mochilas. O Dilsinho, na verdade, ganhou um ar mais contemporâneo, afirma o fotógrafo. 
Para a realização do trabalho, Saib cobriu com tintas de variados tons a pele do artista. A ideia foi descaracterizá-lo, o deixando totalmente em neon. Após isso,  Dilsinho foi fotografado, tornando-se uma verdadeira obra de arte viva. "A imagem faz uma reflexão ao mostrar que todas as pessoas são iguais e, na obra, tornam-se diferentes através das cores", complementa.
O projeto, intitulado "Open House", terá a sua segunda parte gravada durante um show em Recife/PE,  dia 19 de dezembro. Vamos fazer uma nova etapa no dia das filmagens. Estamos pensando em gravar num cenário que remeta à casa do artista, com vários ambientes. A ideia é inserir um neon que fuja do sentido glow (brilho), uma estética mais vintage. Ainda vamos definir como será o conceito e se contará com pintura, perfomance ou projeções em vídeo, adianta.

SEDUÇÃO

Hid Saib prepara Dilsinho nos bastidores de "Open House" Crédito: Felipe Pedras/Divulgação
Hid Saib também destacou uma das marcas registradas de Dilsinho, sua sobrancelha cortada, considerada sexy pela maioria dos fãs. No novo conceito, criamos duas listras ressaltadas com as cores Neon, em formato de H. Elas também influenciaram na nova logo do cantor, detalha.
Com mais de 12 anos de experiência, o capixaba (que adora tocar violão e teclado nas horas vagas) afirma ter como referência os trabalhos de Alexa Meade (responsável pelo conceito estético do clipe "God Is A Woman", de Ariana Grande), a pintura intuitiva da americana Cindy Sherman; e as pinturas abstratas do mestre Jackson Pollock.

Veja Também

Sexta-Fire: Mini Miss, A Usurpadora e festas no Espírito Santo

Papai Noel chega para abrir o Natal no ES; veja a programação

Na reta final, exposição "Distâncias do Sentir" ganha catálogo

Um dos vários orgulhos? Estar expondo em uma boate na Ucrânia, a Neon Club. Os proprietários conheceram as minhas fotos pela internet e mandaram uma mensagem propondo parceria. É uma exposição permanente, que conta com alguns trabalhos que fiz para retratar a importância da prevenção do câncer de mama.
Obra de Hib Saib exposta na boate Neon Club, na Ucrânia Crédito: Reprodução/Instagram
Engana-se quem pensa que apenas os famosos podem ganhar um dia de Experiência em Neon. Hid Saib atende o público em seu estúdio (que fica em Jardim América, Cariacica), numa sessão que não se restringe ao clique de uma câmera. Há todo um clima especial, que conta com música, captação de imagens em vídeo e ambientes aromatizados. Um momento de amor à arte, explica.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados