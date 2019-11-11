Capixaba, Hid Saib cria concepção artística do novo DVD de Dilsinho

Dilsinho, fotografado por Hid Saib, em ensaio para seu novo DVD Crédito: Reprodução/Instagram

Fotógrafo, publicitário e, agora, queridinho dos famosos. Um dos precursores do chamado Projeto Neon, que transforma pessoas através da pintura corporal em tons fluorescentes, Hid Saib conversou com o Divirta-se para dar mais detalhes sobre o trabalho de concepção artística para o novo DVD do pagodeiro Dilsinho.

Hid, nunca é demais lembrar, também deu uma nova roupagem ao videoclipe de Bang!, hit de Anitta reinterpretado por Tiago Iorc. Recentemente, o capixaba produziu a identidade visual em neon para os shows do Hitmaker Dennis Dj. Além disso, trabalhou em vídeos exibidos nas apresentações do DJ britânico Gareth Emery.

Desta vez, fiz um trabalho mais especial. Além de fotografá-lo para o encarte do DVD, criamos um novo conceito visual para a carreira do cantor, como uma logo que será usada também em produtos oficiais, como copos, bonés, camisetas e mochilas. O Dilsinho, na verdade, ganhou um ar mais contemporâneo, afirma o fotógrafo.

Para a realização do trabalho, Saib cobriu com tintas de variados tons a pele do artista. A ideia foi descaracterizá-lo, o deixando totalmente em neon. Após isso, Dilsinho foi fotografado, tornando-se uma verdadeira obra de arte viva. "A imagem faz uma reflexão ao mostrar que todas as pessoas são iguais e, na obra, tornam-se diferentes através das cores", complementa.

O projeto, intitulado "Open House", terá a sua segunda parte gravada durante um show em Recife/PE, dia 19 de dezembro. Vamos fazer uma nova etapa no dia das filmagens. Estamos pensando em gravar num cenário que remeta à casa do artista, com vários ambientes. A ideia é inserir um neon que fuja do sentido glow (brilho), uma estética mais vintage. Ainda vamos definir como será o conceito e se contará com pintura, perfomance ou projeções em vídeo, adianta.

SEDUÇÃO

Hid Saib prepara Dilsinho nos bastidores de "Open House" Crédito: Felipe Pedras/Divulgação

Hid Saib também destacou uma das marcas registradas de Dilsinho, sua sobrancelha cortada, considerada sexy pela maioria dos fãs. No novo conceito, criamos duas listras ressaltadas com as cores Neon, em formato de H. Elas também influenciaram na nova logo do cantor, detalha.

Com mais de 12 anos de experiência, o capixaba (que adora tocar violão e teclado nas horas vagas) afirma ter como referência os trabalhos de Alexa Meade (responsável pelo conceito estético do clipe "God Is A Woman", de Ariana Grande), a pintura intuitiva da americana Cindy Sherman; e as pinturas abstratas do mestre Jackson Pollock.

Um dos vários orgulhos? Estar expondo em uma boate na Ucrânia, a Neon Club. Os proprietários conheceram as minhas fotos pela internet e mandaram uma mensagem propondo parceria. É uma exposição permanente, que conta com alguns trabalhos que fiz para retratar a importância da prevenção do câncer de mama.

Obra de Hib Saib exposta na boate Neon Club, na Ucrânia Crédito: Reprodução/Instagram