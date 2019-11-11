Capixaba, Hid Saib cria concepção artística do novo DVD de Dilsinho

Fotógrafo, publicitário e, agora, queridinho dos famosos. Um dos precursores do chamado Projeto Neon, que transforma pessoas através da pintura corporal em tons fluorescentes, Hid Saib conversou com o Divirta-se para dar mais detalhes sobre o trabalho de concepção artística para o novo DVD do pagodeiro Dilsinho.
Hid, nunca é demais lembrar, também deu uma nova roupagem ao videoclipe de Bang!, hit de Anitta reinterpretado por Tiago Iorc. Recentemente, o capixaba produziu a identidade visual em neon para os shows do Hitmaker Dennis Dj. Além disso, trabalhou em vídeos exibidos nas apresentações do DJ britânico Gareth Emery.
Desta vez, fiz um trabalho mais especial. Além de fotografá-lo para o encarte do DVD, criamos um novo conceito visual para a carreira do cantor, como uma logo que será usada também em produtos oficiais, como copos, bonés, camisetas e mochilas. O Dilsinho, na verdade, ganhou um ar mais contemporâneo, afirma o fotógrafo.
Para a realização do trabalho, Saib cobriu com tintas de variados tons a pele do artista. A ideia foi descaracterizá-lo, o deixando totalmente em neon. Após isso, Dilsinho foi fotografado, tornando-se uma verdadeira obra de arte viva. "A imagem faz uma reflexão ao mostrar que todas as pessoas são iguais e, na obra, tornam-se diferentes através das cores", complementa.
O projeto, intitulado "Open House", terá a sua segunda parte gravada durante um show em Recife/PE, dia 19 de dezembro. Vamos fazer uma nova etapa no dia das filmagens. Estamos pensando em gravar num cenário que remeta à casa do artista, com vários ambientes. A ideia é inserir um neon que fuja do sentido glow (brilho), uma estética mais vintage. Ainda vamos definir como será o conceito e se contará com pintura, perfomance ou projeções em vídeo, adianta.
SEDUÇÃO
Hid Saib também destacou uma das marcas registradas de Dilsinho, sua sobrancelha cortada, considerada sexy pela maioria dos fãs. No novo conceito, criamos duas listras ressaltadas com as cores Neon, em formato de H. Elas também influenciaram na nova logo do cantor, detalha.
Com mais de 12 anos de experiência, o capixaba (que adora tocar violão e teclado nas horas vagas) afirma ter como referência os trabalhos de Alexa Meade (responsável pelo conceito estético do clipe "God Is A Woman", de Ariana Grande), a pintura intuitiva da americana Cindy Sherman; e as pinturas abstratas do mestre Jackson Pollock.
Um dos vários orgulhos? Estar expondo em uma boate na Ucrânia, a Neon Club. Os proprietários conheceram as minhas fotos pela internet e mandaram uma mensagem propondo parceria. É uma exposição permanente, que conta com alguns trabalhos que fiz para retratar a importância da prevenção do câncer de mama.
Engana-se quem pensa que apenas os famosos podem ganhar um dia de Experiência em Neon. Hid Saib atende o público em seu estúdio (que fica em Jardim América, Cariacica), numa sessão que não se restringe ao clique de uma câmera. Há todo um clima especial, que conta com música, captação de imagens em vídeo e ambientes aromatizados. Um momento de amor à arte, explica.