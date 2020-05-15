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Música

BTS, grupo de k-pop, anuncia primeira live para junho com venda de ingressos online

Grupo já tinha liberado oito shows em seu canal no YouTube
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 10:50

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 10:50

O grupo de k-pop BTS
O grupo de k-pop BTS Crédito: Instagram/@bts.bighitofficial
Um dos principais grupos de k-pop, o BTS anunciou sua primeira live desde o início da quarentena provocada pelo novo coronavírus. A apresentação online está programada para às 18h do dia 14 de junho (6h no horário de Brasília).
O anúncio, comemorado pelas armys (nome dado às fãs do BTS), no entanto, é um pouco diferente da maior parte das lives anunciadas por artistas nos últimos meses. Isso porque eles cobrarão para disponibilizar o streaming do show.
Intitulada "Bang Bang Con - The Live", a apresentação foi anunciado pelas redes sociais da gravadora do BTS, a Big Hit Entertainment, como uma forma saudável e segura de conectar os membros do grupo e suas fãs.
O aplicativo Weverse iniciará as vendas para a apresentação a partir da 1h (horário de Brasília) do dia 1º de junho. Não foram divulgadas informações sobre valores.
No mês passado, o BTS liberou alguns de seus shows em seu canal no YouTube, após ter que cancelar várias apresentações ao vivo devido à pandemia. Foram liberados na ocasião oito shows de 2014 a 2018, que estavam até então para compra. Mais de 50 milhões de pessoas assistiram.

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Criado em 2013, o BTS, sigla para Bangtan Boys, é formado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook. A base de fãs brasileiros teve importante papel no crescimento da carreira do grupo k-pop, que se destacou na fábrica de ídolos sul-coreana justamente pelo reconhecimento internacional.
O BTS esteve no Brasil em maio do ano passado como parte da turnê "Love Yourself: Speak Yourself". Cerca de 40 mil fãs estiveram presentes na apresentação, que teve ingressos esgotados. O grupo já tinha vindo ao Brasil em 2017, quando vendeu os 15 mil ingressos das duas apresentações em questão de horas.
Com muitos fãs pelo Brasil, o BTS recebeu uma homenagem inusitada, com anúncios no metrô de São Paulo para comemorar o aniversário de Jungkook, integrante mais novo da boyband. As armys planejaram homenagens em diversos países, como EUA, Japão e Coreia do Sul.

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