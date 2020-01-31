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Babu vence anjo no 'BBB 20' e escolhe Mari e Boca Rosa para o monstro

Brother disputou anjo da semana com Petrix, Flayslane e Lucas

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 17:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 17:50
Babu Santana venceu a prova do anjo desta sexta (31) no "BBB20" Crédito: Victor Pollak/Globo
O ator Babu Santana foi o vencedor da segunda prova do anjo do "BBB 20". Ele disputou o desafio desta sexta-feira (31) junto a Petrix, Flayslane e Lucas, que foram sorteados no início da manhã de sexta (31) em uma dinâmica com os demais "brothers" da casa. ?
Os quatro saíram da casa vestindo macacões e retornaram por volta das 11h50, anunciando a vitória de Babu. A Globo não divulgou detalhes sobre a prova, e o serviço de pay-per-view exibiu apenas imagens dos participantes que ficaram na casa enquanto o quarteto esteve fora.
Como anjo, Babu pôde escolher três "brothers" para participar de uma prova rápida, cujo prêmio era uma moto. Quem saiu vencedor do desafio foi Hadson, que tentou a sorte com Pyong e Thelma, e Babu também acabou ganhando uma moto como a do colega.

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Já para o "Castigo do Monstro", que consiste em ficar batendo panelas, Babu escolheu Mari e Bianca (Boca Rosa). "Não reclamaram do nosso barulho? Agora aguenta", disse Mari em referência ao dia anterior, em que Babu reclamou que foi acordado com o barulho de outros "brothers".
Essa foi a segunda prova do anjo desta edição do reality. Na primeira, cujo anjo era autoimune, foi Mari quem venceu, escapando assim da possibilidade de ir ao paredão. Ela escolheu Chumbo e Hadson para receberem o castigo do monstro. Cada um perdeu 300 estalecas e teve que usar uma fantasia de abacaxi por alguns dias.

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