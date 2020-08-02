Sucesso na Internet, Atitude 67 lança álbum em clima de arraiá

Banda Atitude 67: sucesso de Campo Grande (MS) com mais de um bilhão de visualizações nas plataformas digitais Crédito: Instagram/@atitude67

Eleito Melhor Grupo do Ano no Prêmio Multishow 2019, o Atitude 67 é o que podemos chamar de sucesso midiático. Com músicas que, juntas, atingiram mais de um bilhão de visualizações nas plataformas digitais, é praticamente impossível você nunca ter se deparado com melodias que estouraram na boca do povo, como "Saidera", "Tão Linda" e Cerveja de Garrafa". A última, aliás, caiu nas graças de Neymar, que postou stories em suas redes sociais cantando a faixa romântica, e também fez sucesso na última edição do Big Brother Brasil.

Popularidades à parte, Pedrinho Pimenta, Éric Polizér, Karan Cavallero, GP, Leandro Osmar e Regê, os "meninos arteiros de Mato Grosso do Sul", como eles se autodenominam, embarcaram em um novo projeto que tem tudo para mantê-los nas paradas de sucesso: Arraiá 67, álbum já disponível nas plataformas digitais que promete manter vivas as tradicionais festas de São João.

O álbum conta com 12 releituras de clássicos do sertanejo e do forró, como "Aquele 1%", de Marcos e Belutti, "Humilde Residência", de Michel Teló, e "Borbulhas de Amor", de Fagner. Uma das músicas é inédita: Eu que Lute pra Prestar", parceria com Felipe Araújo.

"O disco é uma forma de resgatar as comemorações juninas, que, nesta temporada, tiveram que ser canceladas por conta da pandemia da Covid-19", explica Regê, em bate-papo com o "Divirta-se".

MAGIA

Sobre a possibilidade de regravar clássicos do cancioneiro popular, como "Borbulhas de Amor", Regê acredita que é uma forma de prestar uma homenagem, dando um "toque pessoal" a todos eles.

"Continuar louvando a musicalidade dessas pessoas incríveis, trazendo parte deles para o nosso lado, é mágico. Fagner foi uma parceria incrível. Topou na hora e adorou a ideia", relembra.

Regê detalha que Arraiá 67 faz parte de um projeto mais ambicioso, uma nova fase dos pantaneiros. "Estamos com planos para o futuro, assim que a pandemia passar. Até hoje, nossos álbuns foram lançados somente em formato digital. Isso acaba casando com o nosso 'DNA virtual', pois adoramos movimentar os fãs pelas redes sociais. Agora, a ideia é lançar um LP, bem vintage, resgatando a tradição da musicalidade brasileira", detalha.

O cantor afirma também que a internet é uma forte ferramenta de comunicação. "Ela nos faz 'chegar mais rápido' em qualquer lugar, até do outro lado do mundo. Porém, com a pandemia, repensamos alguns pontos da nossa trajetória. Nada substitui o calor humano dos shows e ainda não temos previsão de quando o 'antigo normal' vai voltar", lamenta.

Soa até estranho conversar com os integrantes do Atitude 67 e não questioná-los que, o fato de serem naturais de Campo Grande (MS), terra de astros como Maria Cecília & Rodolfo e Munhoz & Mariano, por exemplo, não os impulsionou a investir na música sertaneja.

"Nunca (risos). A nossa ideia sempre foi fugir de quaisquer estereótipos. Investimos em uma forma livre de fazer música, mesclando samba, pagode, rock e forró. Não procuramos rótulos. Tem gente que nos chama de 'pagodeiros universitários' ou mesmo de 'vertente do novo samba-rock'. Prefiro outro nome (risos), tipo, 'Sonoridade do Pantanal', cai bem né?", complementa, em tom de brincadeira.