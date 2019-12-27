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As 100 músicas capixabas mais tocadas em 2019

Programa Sorvetinho, da rádio Universitária, fez o levantamento baseado em plays no Spotify e YouTube. Silva, César MC e Dudu estão entre os nomes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2019 às 18:41

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 18:41

Cesar MC, Budah e Silva Crédito: Montagem
2019 foi um ano surpreendente para a música capixaba. Para quem tinha na memória apenas nomes como Casaca, Macucos, Amaro Lima e companhia, se depara com um bom número de novos talentos que tomam conta dos streamings e YouTube. Já ouviu falar em César MC, Dudu, VK Mac e Budah?
Esses são alguns nomes que aparecem nas primeiras colocações das 100 músicas mais tocadas em 2019. O levantamento foi feito pelo programa Sorvetinho FM, da Rádio Universitária, que produz semanalmente um top 10 das músicas capixabas mais ouvidas na semana anterior.
"A lista foi feita em cima do mapeamento que realizamos durante o ano acompanhando as produções e movimentações dos artistas daqui, principalmente lançamentos de músicas feitas entre 1 de novembro de 2018 e 21 de dezembro de 2019, com pouquíssimas exceções", detalha Daniel Morelo, um dos produtores do programa e diretor da MM Projetos Culturais, que realiza eventos de fomento à música capixaba.
"O cálculo foi feito baseado no consumo da música no YouTube e no Spotify em contraposição ao número de semanas no ar, sem ampliarmos muito o raio de prospecção para criamos um campo popular o bastante para encontrarmos todos os envolvidos em um site ou aplicativo comum de consumo. Ou seja, o consumo real dessas músicas extrapola em muito o nosso ranking, mas, pelo recorte de consumo nesses dois grandes portais, dá para perceber bem quem é quem hoje no mercado de consumo de música do nosso estado", completa.

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Para ele, o destaque foi para César MC, que só perdeu o primeiro lugar para Silva. Só no YouTube, "Canção Infantil", de César MC, conta com mais de 18 milhões de views. Já "Fica Tudo Bem", de Anitta e Silva, tem mais de 38 milhões de views na mesma plataforma.
"Pode até soar clichê para quem é do rap, mas o César MC, que venceu Drizzy, de Minas Gerais, na final nacional do Duelo de MCs em 2017, em 2019 colocou seu nome no mercado nacional com grande maestria, músicas bem pensadas e diferenciadas em suas mensagens", conta ele.
"Como fomos acompanhando durante o ano, só para se ter uma ideia de comparação. Emicida lançou AmarElo com a Pabllo Vittar e Majur numa 4ª feira e o Cesar lançou Canção Infantil com participação de Cristal na 6ª feira da mesma semana. No domingo o AmarElo tava alcançando seu 1º milhão de plays no youtube e a Canção Infantil estava chegando nos 3 milhões de plays", detalha Morelo sobre a importância do rapper.
Para Daniel, a lista, mais do que apresentar o cenário musical capixaba, foi feita para incentivar o consumo do que é produzido por aqui. "O capixaba deveria ter muito orgulho de nossa cena musical e se esforçar um pouquinho para conhecer nossa diversidade. Temos o Silva que é um dos artistas mais inteligentes do mercado nacional, se despontando com várias parcerias e shows diferenciados. Temos duas das maiores bandas de rock do país, o Dead Fish e o Supercombo, que são de gerações diferentes e hoje são headliners em vários festivais nacionais... É fazer as pessoas se interessarem em conhecer os novos sons dos nossos artistas e as casas se interessarem em movimentar nossa cena. A questão do nosso mercado nunca foi a produtividade e sim a difusão".

CONFIRA AS 100 MÚSICAS MAIS TOCADAS EM 2019

1 - Silva e Anitta - Fica tudo bem
2 - Cesar MC - Canção Infantil part. Cristal
3 - Cesar Mc - Minha Última Letra
4 - Silva e Ludmilla - Um Pôr do Sol na Praia
5 - Dudu x Leozin - Tudo Acaba
6 - Dudu - Monstro
7 - Dudu - WTF (Astro) ft. Vk Mac
8 - Cesar Mc e Xamã - Hit do Subúrbio(Boombap 1998)
9 - Primavera Fascista - Bocaum, Leoni, Adikto, Axant, Mary Jane, Vk Mac & Dudu
10 - Error27, Jamal e Budah - Quando Eu Te Ligar
11 - Ana Muller - Liu e Clara Valverde - Me Cura
12 - Supercombo - Menina Largata
13 - Supercombo - 2 e 1
14 - Dudu - Hong Kong
15 - Dudu - WTF (To Nem Aí) ft. Vk Mac
16 - Silva - Brisa
17 - Vk Mac x Dudu x Drizzy x JayA Luuck - Bando
18 - Silva e Illy - Nós Dois Aqui
19 - Vk Mac - Guarda Sol Azul
20 - Noventa X Dudu - Quando Ela Passa
21 - Budah x Pelé MilFlows - Nada Além de Amor
22 - Dead Fish - Sangue Nas Mãos
23 - Error27 x Konai - Voltar
24 - Cesar Mc - Raça Amor e Paixão
25 - Budah - Licor
26 - Alemão do Forró - Quem Bota o Povo pra Dançar
27 - Dudu - Dados
28 - Dudu - Jellybean's Feelings Ft. VK Mac e Yunk Vino
29 - Budah - Esse Choro É Em Blues
30 - Budah x Gaia - Gosto Tanto de Você
31 - Vk Mac part. Jag - Benz
32 - Dudu e Xavv - Juro
33 - Dead Fish - Sombras da Caverna
34 - Budah - Só pra Mim Ft DaPaz, Drizzy
35 - Budah - Dopamina
36 - Error27 & Budah Nosso Tempo Acabou Feat. Astro Rei
37 - Magro ft. Leozí, Vk Mac, Jé Santiago - Jeans
38 - André Prando - Fantasmas Talvez
39 - Vk Mac - Tô Com Sdd
40 - Budah x Akilla - Unfollow
41 - VK MAC - CDF
42 - Dudu - Hasta La Vista
43 - André Prando - Fantasmas Talvez (Acústico)
44 - VK MAC - Lego Freestyle
45 - Error27, Muzzike & Budah - Saudade
46 - VK MAC - Bang Bang / Ascensão
47 - Ana Muller - Eu vi você
48 - DNoventa - Hjeutobem
49 - Error 27 x Pelé Milflows x Scarlett Wolf - Irresponsável
50 - Solveris e Rod 3030 - Hoje o Céu Representou
51 - Alemão do Forró - Olha Eu
52 - Dead Fish - Sem Remédio
53 - Error27 - Onde Cê Quiser
54 - Gabriela Brown - Meu Carnaval
55 - Vk Mac part. DaPaz - Mil Anos
56 - My Magical Glowing Lens - Space Woods
57 - Melanina Mcs - Lady Wu Tang
58 - Dudu - Making Off
59 - Luiza Boê - Terra Fogo Vulcão ft. Otto
60 - Gavi - SFCA
61 - Morenna - Blá Blá Blá
62 - Bernardo John - Por aqui
63 - Solveris - Filme Com Meu Nome
64 - Brazil Dub & Paranormal Attack - Débil (Psy Edit)"
65 - Melanina MCs - Bem Bem
66 - Pedro Perez - Veraneio
67 - Macucos - Colecionando Momentos
68 - Luiza Boê - Vitória
69 - Joana Bentes - O Mal Vai Morrer de Alegria
70 - Gavi - Feliz Ano Novo feat. Georgia
71 - GAVI - Porta Retratos feat Magro, 6ok
72 - GAVI - Acabou? Feat. Sarah Roston, Shaya (Ao Vivo)
73 - Magro & 6ok - Tanto Faz
74 - Magro & 6ok - "UH"
75 - Luisa Boê - Mãe
76 - Gabriela Brown - Lira
77 - Morenna - Quando Eu Quero
78 - Roberta de Razão - Rebuceteio
79 - Auri - Quintal
80 - Julia Smith - Bom Motivo
81 - Rastaclone - Vício
82 - Lucas Arruda - Perdidos e Bobos
83 - Morenna - Sentimento ft. Guithelms
84 - Brazil Dub - Débil
85 - Cesar Mc - Favelas, Vielas
86 - Brazil Dub - Maloqueiro
87 - Auri - Cais
88 - Luíza Boê - Concha
89 - Sambadm - Deixa
90 - A Transe - Floresceu (Ft. Gavi)
91 - Amaro Lima e Macucos - Quando Toca o Reggae
92 - Gustavo Macacko - Circo Lar
93 - A Transe - Greta
94 - Gabriela Brown - Garota Tô no Céu
95 - A Transe - Papo de Lelé part. André Prando
96 - Julia Smith - Amor de Verão
97 - Gabriela Brown - Aperte meu play Ft. Magro
98 - Douglas Lopes - Livre pra viver
99 - Amaro Lima - Vai Ficar
100 - Brado - Lados Opostos

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