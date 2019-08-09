Ludmilla, Budah e Ed Sheeran estão entre os lançamentos da semana

Budah no clipe de "Esse Choro é em Blues" Crédito: Reprodução

A semana começa com mais lançamentos para colocar na nossa playlist de cada dia. Na era do streaming, os artistas não param de produzir e encherem nossos dias de emoções. Nesta semana, temos nomes consagrados e novidades do mercado, como a capixaba Budah, que lança "Esse Choro é em Blues". Confira abaixo.

LANÇAMENTOS

Ludmilla

Talvez inspirada pelo Show dos Famosos, Ludmilla lançou um clipe todo trabalhado em Michael Jackson. Em "Flash", seu novo single de trabalho, a carioca faz uma reverência ao rei do pop Michael Jackson no clássico “Smooth Criminal”. "Sou dona do meu prazer e eu posso escolher quem me aquece", diz um trecho da canção. Vale lembrar que a música é a segunda divulgada do disco "Hello Mundo".

Budah

A capixaba continua na pegada do R&B e apresenta sua nova música "Esse choro é em blues", com produção de Tibery e mixagem de Canelinha. No maior estilo diva rapper americana, ela também lança o clipe com direção de Patrik Braga.

Katy Perry

A norte-americana acaba de lançar o single "Small Talk", em conjunto com Jack Kasher Hindlin, Johan Carlsson e Charlie Puth. Este é o segundo lançamento solo de Katy Perry desde seu último álbum, "Witness" (2017). A letra da nova canção aborda a distância emocional que se desenvolve após um término de namoro.

Ed Sheeran

O ruivinho dos hits lançou o clipe de "Nothing On You", faixa do seu último álbum, No. 6 Collaborations Project. O vídeo traz o músico passeando por Londres ao lado dos dois colaboradores da faixa, Dave e Paulo Londra.

Paula Fernandes

A cantora lançou os vídeos de “Prometo”, “Se o Coração Viajar” e “Eu Sem Você / Um Ser Amor”. Todos eles são derivados do DVD Origens Ao Vivo em Sete Lagoas. Abaixo você confere o medley citado acima.

Bruno & Barretto

A dupla lançou na última sexta-feira o single e o videoclipe de “Adeus Meu Amor. A canção segue o estilo dos sertanejos que fazem moda, onde se larga a vida de solteiro mas depois volta porque não dá conta da de casado. "Tô voltando pra farra / Minha segunda casa / “Pro” gole com os amigos / E “pro” Love com a Mulherada / E adeus meu amor / E Adeus meu amor", diz trecho da canção.

A música é primeira faixa de seu próximo DVD, que será gravado em outubro, no município de Arapongas, no interior do Paraná.

Diego & Victor

A dupla que compôs sucessos para vozes de famosos como Bruno e Marrone, Henrique e Juliano, Maiara e Maraisa, Jads e Jadson, Simone e Simaria, Wesley Safadão, Munhoz e Mariano e Zé Neto e Cristiano, lançam "Amor de Primeira". O clipe, gravado ao Vivo em Brasília, mostra bem a escalada dos rapazes. Em menos de 24 horas, o vídeo já somava mais de 200 mil visualizações.

Bryan Behr

O cantor lançou “EP 2019”, com três faixas. "Escolhemos e gravamos as três faixas em seis dias! Foi desafiador, mas o cansaço não cancelava nossa alegria em realizar esse trabalho", disse ele, que traz "Tua Canção Preferida" como canção de trabalho. Confira abaixo o lyric video

Bruno e Marrone

A dupla lançou o vídeo da música “Nem Mais Um Passo”. A canção é parte do repertório da segunda parte do projeto “Studio Bar – Live 2”, gravado em Uberlândia, em dezembro de 2018. Assista:

Rico Ayade e IllyICO AYADE E ILLY

O cantor Rico Ayade lança, ao lado de Illy, o single "Você Disse". O material chega como apresentação do álbum do cantor, com lançamento agendado para setembro.

DISCO

Zeca Pagodinho