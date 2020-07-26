Aos 104 anos, morre a atriz Olivia de Havilland, de 'E o Vento Levou'

A atriz Olivia de Havilland, de "E o Vento Levou" Crédito: Wikimedia Commons

A atriz Olivia de Havilland morreu na noite deste sábado (25) aos 104 anos. A notícia foi confirmada pelo site Entertainment Weekly. De acordo com a publicação, a atriz morreu de causas naturais enquanto dormia em sua casa em Paris.

De Havilland ficou conhecida como estrela de "E o Vento Levou" pela sua interpretação de Melanie. Durante a carreira, ela ganhou dois prêmios Oscar. O primeiro de melhor atriz pelo filme "Só Resta uma Lágrima" (1946) e "Tarde Demais" (1949).

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar, manifestou-se no Twitter sobre a morte da estrela de Hollywood: "Duas vezes vencedora do Oscar de Melhor Atriz, Olivia de Havilland foi um dos pilares da Era de Ouro de Hollywood e um talento incomensurável. Aqui está uma verdadeira lenda da nossa indústria".

To Each His Own, The Heiress, Gone with the Wind and so many others. A two-time Best Actress Oscar winner, Olivia de Havilland was a mainstay of Hollywoods Golden Age and an immeasurable talent. Here's to a true legend of our industry. pic.twitter.com/VYMMNknh4v — The Academy (@TheAcademy) July 26, 2020

A atriz nasceu no Japão, quando seu pai, britânico, trabalhava como professor de inglês e francês da Universidade Imperial de Tóquio. Sua mãe era a também atriz Lillian Fontaine. Naturalizada norte-americana, cresceu na Califórnia e vivia em Paris desde 1953.

Discreta na vida pessoal, Olivia de Havilland foi casada duas vezes, tendo escolhido homens de fora de Hollywood, e teve dois filhos. Mas a notória rivalidade com a irmã, a também atriz Joan Fontaine, escapou os muros da privacidade.

BATALHA COM ESTÚDIO

Em 1943, a atriz processou a Warner Bros. e venceu, livrando-se do seu contrato e dando o primeiro passo para a consolidação de uma lei trabalhista que abria espaço para os atores negociarem melhores contratos, conhecida até hoje como "Lei De Havilland".