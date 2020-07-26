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Aos 104 anos, morre a atriz Olivia de Havilland, de 'E o Vento Levou'

Atriz era a última sobrevivente do elenco do filme e a última representante viva do cinema clássico de Hollywood

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 15:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2020 às 15:10
A atriz Olivia de Havilland, de
A atriz Olivia de Havilland, de "E o Vento Levou" Crédito: Wikimedia Commons
A atriz Olivia de Havilland morreu na noite deste sábado (25) aos 104 anos. A notícia foi confirmada pelo site Entertainment Weekly. De acordo com a publicação, a atriz morreu de causas naturais enquanto dormia em sua casa em Paris.
De Havilland ficou conhecida como estrela de "E o Vento Levou" pela sua interpretação de Melanie. Durante a carreira, ela ganhou dois prêmios Oscar. O primeiro de melhor atriz pelo filme "Só Resta uma Lágrima" (1946) e "Tarde Demais" (1949).
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar,  manifestou-se no Twitter sobre a morte da estrela de Hollywood: "Duas vezes vencedora do Oscar de Melhor Atriz, Olivia de Havilland foi um dos pilares da Era de Ouro de Hollywood e um talento incomensurável. Aqui está uma verdadeira lenda da nossa indústria".
A atriz nasceu no Japão, quando seu pai, britânico, trabalhava como professor de inglês e francês da Universidade Imperial de Tóquio. Sua mãe era a também atriz Lillian Fontaine. Naturalizada norte-americana, cresceu na Califórnia e vivia em Paris desde 1953. 
Discreta na vida pessoal, Olivia de Havilland foi casada duas vezes, tendo escolhido homens de fora de Hollywood, e teve dois filhos. Mas a notória rivalidade com a irmã, a também atriz Joan Fontaine, escapou os muros da privacidade. 

BATALHA COM ESTÚDIO

Em 1943, a atriz processou a Warner Bros. e venceu, livrando-se do seu contrato e dando o primeiro passo para a consolidação de uma lei trabalhista que abria espaço para os atores negociarem melhores contratos, conhecida até hoje como "Lei De Havilland".
Olivia de Havilland era a última sobrevivente do elenco de "E o Vento Levou". De acordo com o site "El País", ela era também a última representante do cinema clássico de Hollywood após a morte de Kirk Douglas, aos 102 anos, em fevereiro passado. (Com informações de agências)

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