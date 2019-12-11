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Anitta lamenta morte de bailarino do clipe 'Vai, Malandra'

Cantora presta solidariedade em postagem na web; bailarino teria sido executado após briga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 12:05

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 12:05

Anitta em cena de 'Vai Malandra' com o dançarino Rodrigo Motta, em 2017 Crédito: Mattoni Comunicação
A cantora Anitta, 26, se manifestou na manhã desta terça (10) sobre a morte de Rodrigo Motta, 28, que ficou conhecido por sua participação marcante no videoclipe da música "Vai Malandra". O rapaz teria sido executado nesta segunda (9) após uma discussão. O motivo da briga ainda não foi esclarecido pela polícia.
"Meus sentimentos à família e amigos do Rodrigo Motta que participou do meu clipe de Vai Malandra. Recebi essa notícia pela internet e fiquei estarrecida. Matar ou morrer virou algo banal no Rio de Janeiro. Isso tem que acabar", publicou a artista em uma rede social.
Carioca, Motta trabalhava como dançarino, modelo e bartender. Ele era morador da comunidade do Vidigal, onde o videoclipe foi gravado. Em cena, ele aparece de sunga vermelha, andando pela laje onde estão Anitta e outras moças usando biquíni feito com fita isolante.

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A morte foi anunciada por Márcio Motta, irmão do dançarino, na internet. "É com enorme pesar que venho informar o falecimento do meu irmão hoje pela manhã. Logo informarei o dia e horário do velório para as últimas homenagens", postou.

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