'Amor de Mãe' leva histórias fortes de maternidade ao horário nobre da TV

"Amor de Mãe": Regina Casé é Lurdes Crédito: João Cotta/TV Globo

Mãe é tudo igual? Afinal, em seus corações sempre cabem mais um e a luta por seus filhos não têm inimigos que as intimidem. Com esta premissa, três histórias vão se cruzar em "Amor de Mãe", a próxima novela das nove, da TV Globo. A trama de Manuela Dias, que estreia na escrita de um folhetim diário, e direção de José Luiz Villamarim, estreia na próxima segunda-feira (25).

A novela conta com três protagonistas: Lurdes (Regina Casé), Thelma (Adriana Esteves) e Vitória (Taís Araujo). Elas vivem plenamente a maternidade e, apesar de todas as diferenças sociais e econômicas que as separam, terão suas vidas entrelaçadas.

"Não importa a classe social, uma mãe sente empatia por outra. É impossível resistir a essa identificação. E sinto que estamos precisando estimular a empatia no Brasil e no mundo como um todo", diz a autora Manuela Dias, que aposta em histórias fortes para mostrar realidade e segurar a audiência deixada por "A Dona do Pedaço", de Walcyr Carrasco.

HISTÓRIAS FORTES

Segundo a autora, "Amor de Mãe" conta a história de famílias que se amam. "Irmãos que se amam. Mães que, apesar de suas imperfeições, imaginam estar fazendo o melhor por seus filhos e que, por eles, são capazes de tudo. O que leva a narrativa é sempre a batida do coração dos personagens".

Assim, Lurdes batalha em busca de um filho perdido. Sua história começa com uma primeira fase onde Lucy Alves dá vida à personagem.

Em 1993, vivendo no Rio Grande do Norte, ela é mãe Magno (João Guilherme Fonseca), Ryan (Pietro Buonnafina) e Domênico (Eros Lazari quando criança). Ao se ver em trabalho de parto de seu quarto filho, uma menina, ela deixa a casa para receber cuidados no hospital e, quando volta, descobre que o marido, Jandir (Daniel Ribeiro), vendeu Domênico para Kátia (Stella Rabello/ Vera Holtz), uma traficante de crianças do Rio de Janeiro.

A discussão com o marido acaba em tragédia e ela segue com as crianças e seus poucos pertences para a Capital carioca atrás do menino vendido. Batalhadora, ela dá uma vida confortável, dentro dos seus limites, aos filhos. Já crescidos, Magno, Ryan e Érica - agora vividos por Juliano Cazarré, Thiago Martins, Nanda Costa - contam com uma nova irmã, Camila (Jéssica Ellen), que foi abandonada e logo achada por Lurdes quando eles seguiam para o Rio de Janeiro. Todos admiram a matriarca por tudo que ela passou e por todo o amor que dedica a eles. Mas a busca por Domênico nunca acaba.

"Amor de Mãe": Adriana Esteves é Thelma Crédito: João Cotta/TV Globo

Do outro lado, está Thelma (Adriana Esteves), cujo passado também deixou marcas em sua vida. Quando o filho Danilo (Chay Suede) era pequeno, ela viu sua casa pegar fogo com o garoto e o marido dentro. Ela lutou contra as chamas e conseguiu tirar o garoto do perigo, mas desde então seguiu sendo superprotetora.

Para sua surpresa, a empresária descobre um aneurisma inoperável e vê que criou Danilo muito dependente. Em seu pouco tempo de vida, ela terá que ajustar a vida do jovem e realizar seus últimos desejos, sem contar o seu drama para o rapaz. Este segredo pode custar caro à Thelma, cujo irmão vai usar a informação para tentar vender o restaurante que garante seu sustento.

"Amor de Mãe": Chay Suede é Danilo Crédito: Estevam Avellar/TV Globo

Por fim, é a vez de Vitória (Taís Araújo) lutar para viver a maternidade. Advogada bem-sucedida que ganha muito dinheiro ao defender empresários e políticos de ética duvidosa, ela sentiu a dor da perda de uma criança. Ao defender uma causa num tribunal, ela sofreu um aborto ao ser agredida.

A vontade de ser mãe acaba com seu casamento e ela decide seguir sozinha. Vitória adota uma criança e logo no início desta experiência se envolve com Davi (Vladimir Brichta) e, após um encontro casual, descobre estar grávida. Agora ela precisa aprender a ser mãe de dois e a lidar com as questões éticas que envolvem o seu trabalho.

"Amor de Mãe": Taís Araújo é Vitória Crédito: Victor Pollak/TV Globo

VIDAS QUE SE CRUZAM

Apesar de suas lutas, as três acabam tendo as vidas entrelaçadas. Tudo acontece quando Lurdes, em busca de um novo emprego, consegue uma entrevista na casa de Vitória que, com a iminência da chegada dos dois filhos, precisa de uma babá.

No mesmo dia em que encontra Vitória, Lurdes conhece Thelma ao socorrê-la na rua e acompanhá-la ao hospital. É ela quem recebe do médico a notícia de que Thelma está com um aneurisma cerebral inoperável. Depois desse episódio, Thelma e Lurdes se tornam grandes amigas.

"Cada um está em sua própria batalha, na maioria das vezes, fazendo tudo o que pode para ser feliz sem passar a perna em ninguém. No fundo, a maioria esmagadora das pessoas acorda todo dia para fazer o bem, para ser feliz, para realizar seus sonhos. Sonhos de independência e identidade. Aí vem a vida, com outros planos, e desafia a força interior de cada um. No final das contas, ser feliz é sempre a "melhor vingança", destaca Manuela.

O diretor José Luiz Villamarin destaca que a novela resgata bem o caráter humanitário. "'Amor de mãe' é um recorte da vida. O que eu acho mais interessante nessa novela é que ela resgata um caráter humanitário que está em falta. E não estou me referindo à nenhuma questão política. A personagem da Lurdes sintetiza isso, é uma mãe coragem, guerreira e que tem uma ética própria", conta.