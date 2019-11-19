'Amor de Mãe': Confira quem é quem na nova novela das 21h da Globo

Protagonistas de "Amor de Mãe": Da esq. para dir., Regina Casé (Lurdes), Adriana Esteves (Thelma Viana) e Taís Araújo (Vitória Amorim) Crédito: Montagem

Começa no próximo dia 25 a nova novela das 21h da Globo, "Amor de Mãe". Com a difícil missão de manter os altos índices de audiência de "A Dona do Pedaço", a trama terá um protagonismo de peso, dividido entre Regina Casé, que viverá Lurdes; Adriana Esteves, que será Thelma; e Taís Araujo, que dará vida a Vitória.

Com histórias bastante distintas, as três protagonistas mostrarão a força do amor de uma mãe, seja com filhos múltiplos, filho único, filho perdido ou adotado. Aos poucos, os enredos que envolvem cada uma delas vai começar a se encontrar, em meio a outras temáticas, como meio ambiente e educação.

"Não pretendemos ser didáticos em nenhum momento", afirma a autora Manuela Dias. "Porém, temos a intenção de criar uma narrativa favorável à conscientização da questão do meio ambiente, com foco sobre a questão do plástico. Meu objetivo é sensibilizar as pessoas. Acredito que antes da conscientização é preciso criar um ambiente favorável à conscientização e, mais uma vez, isso só vai acontecer através do afeto".

A história se passará no Rio de Janeiro e terá a luta pela despoluição da Baía de Guanabara como um dos focos. Já o bairro principal da trama, do Passeio, é fictício, inspirado em São Cristóvão, descrito pelo diretor José Luiz Villamarim como "uma mistura de gente, de arquitetura, de temperatura, de luz". Veja quem é quem na trama:

NÚCLEO LURDES

Regina Casé é Lurdes em 'Amor de Mãe' Crédito: Globo/ João Cotta

Lurdes (Lucy Alves/ Regina Casé) - Lurdes é de Malaquitas, cidade fictícia no Rio Grande do Norte. Deu à luz a quatro filhos: Magno (João Guilherme Fonseca/ Juliano Cazarré), Ryan (Pietro Buonnafina/ Thiago Martins), Domênico (Eros Lazari quando criança) e Érica (Nanda Costa). Há 26 anos, enquanto Lurdes estava na maternidade em trabalho de parto de Érica, Jandir (Daniel Ribeiro), seu marido e pai das crianças, vendeu Domênico aos dois anos para uma traficante de crianças do Rio de Janeiro. Quando Lurdes descobriu o que aconteceu, saiu da cidade com os três filhos e, no caminho, encontrou uma criança recém-nascida abandonada na estrada. Foi assim que Camila (Jéssica Ellen) entrou para a família. No Rio de Janeiro, Lurdes criou um lar harmônico apesar de todas as dificuldades pelas quais a família passou. É uma mulher batalhadora que ama os filhos incondicionalmente. Mesmo depois de tantos anos sem notícias, Lurdes não desiste de encontrar Domênico.





Lurdes é de Malaquitas, cidade fictícia no Rio Grande do Norte. Deu à luz a quatro filhos: Magno (João Guilherme Fonseca/ Juliano Cazarré), Ryan (Pietro Buonnafina/ Thiago Martins), Domênico (Eros Lazari quando criança) e Érica (Nanda Costa). Há 26 anos, enquanto Lurdes estava na maternidade em trabalho de parto de Érica, Jandir (Daniel Ribeiro), seu marido e pai das crianças, vendeu Domênico aos dois anos para uma traficante de crianças do Rio de Janeiro. Quando Lurdes descobriu o que aconteceu, saiu da cidade com os três filhos e, no caminho, encontrou uma criança recém-nascida abandonada na estrada. Foi assim que Camila (Jéssica Ellen) entrou para a família. No Rio de Janeiro, Lurdes criou um lar harmônico apesar de todas as dificuldades pelas quais a família passou. É uma mulher batalhadora que ama os filhos incondicionalmente. Mesmo depois de tantos anos sem notícias, Lurdes não desiste de encontrar Domênico. Jandir (Daniel Ribeiro) - Marido de Lurdes (Lucy Alves/ Regina Casé) e pai de Magno (João Guilherme Fonseca/ Juliano Cazarré), Ryan (Pietro Buonnafina/ Thiago Martins), Domênico (Eros Lazari quando criança) e Érica (Nanda Costa).





Marido de Lurdes (Lucy Alves/ Regina Casé) e pai de Magno (João Guilherme Fonseca/ Juliano Cazarré), Ryan (Pietro Buonnafina/ Thiago Martins), Domênico (Eros Lazari quando criança) e Érica (Nanda Costa). Magno (Juliano Cazarré) - Filho mais velho de Lurdes (Regina Casé) é muito ligado à mãe e mora num puxadinho construído no terreno da casa dela. Presenciou todos os acontecimentos que fizeram com que Lurdes decidisse sair de Malaquitas (RN) rumo ao Rio de Janeiro com quatro crianças a tiracolo. No Rio, trabalha como frentista em um posto de gasolina e cuida de sua filha Brenda (Clara Galinari), de 10 anos, que sofre de uma doença genética. A mãe da menina, Leila (Arieta Corrêa), está internada em coma há muitos anos e Magno cuida da esposa como um marido exemplar. Conhece Betina (Isis Valverde) no hospital onde a mulher está internada e a filha faz tratamento e se envolve amorosamente com a enfermeira.





Filho mais velho de Lurdes (Regina Casé) é muito ligado à mãe e mora num puxadinho construído no terreno da casa dela. Presenciou todos os acontecimentos que fizeram com que Lurdes decidisse sair de Malaquitas (RN) rumo ao Rio de Janeiro com quatro crianças a tiracolo. No Rio, trabalha como frentista em um posto de gasolina e cuida de sua filha Brenda (Clara Galinari), de 10 anos, que sofre de uma doença genética. A mãe da menina, Leila (Arieta Corrêa), está internada em coma há muitos anos e Magno cuida da esposa como um marido exemplar. Conhece Betina (Isis Valverde) no hospital onde a mulher está internada e a filha faz tratamento e se envolve amorosamente com a enfermeira. Ryan (Thiago Martins) - Segundo filho de Lurdes, Ryan, assim como os irmãos, é muito ligado à família. Divide a casa com a mãe e as duas irmãs, Camila (Jéssica Ellen) e Érica (Nanda Costa), e leva a vida com tranquilidade e alegria. Ele namora Marina (Erika Januza) e trabalha como músico. Dá aulas de musicalização infantil no espaço de Natália (Clarissa Kiste) e toca e canta em churrascarias.





Segundo filho de Lurdes, Ryan, assim como os irmãos, é muito ligado à família. Divide a casa com a mãe e as duas irmãs, Camila (Jéssica Ellen) e Érica (Nanda Costa), e leva a vida com tranquilidade e alegria. Ele namora Marina (Erika Januza) e trabalha como músico. Dá aulas de musicalização infantil no espaço de Natália (Clarissa Kiste) e toca e canta em churrascarias. Érica (Nanda Costa) - Foi durante o nascimento dela que o pai, Jandir (Daniel Ribeiro), vendeu o irmão Domênico para uma traficante do Rio de Janeiro. Saiu recém-nascida da cidade onde nasceu rumo ao Rio de Janeiro. É uma mulher honesta e talentosa em sua profissão de maquiadora. Ela quer conquistar o mundo. Conhece Lídia (Malu Galli) ao ajudá-la casualmente na rua e é contratada pela mulher rica para trabalhar como sua maquiadora particular. Durante o trabalho conhece e se encanta por Raul (Murilo Benício), mas deixa claro para ele que não se envolve com homem casado. Aceita sair com Raul após sua separação, mas vai ter que enfrentar a fúria de Lídia (Malu Galli) e de Estela (Letícia Lima), ex-amante de Raul.





Foi durante o nascimento dela que o pai, Jandir (Daniel Ribeiro), vendeu o irmão Domênico para uma traficante do Rio de Janeiro. Saiu recém-nascida da cidade onde nasceu rumo ao Rio de Janeiro. É uma mulher honesta e talentosa em sua profissão de maquiadora. Ela quer conquistar o mundo. Conhece Lídia (Malu Galli) ao ajudá-la casualmente na rua e é contratada pela mulher rica para trabalhar como sua maquiadora particular. Durante o trabalho conhece e se encanta por Raul (Murilo Benício), mas deixa claro para ele que não se envolve com homem casado. Aceita sair com Raul após sua separação, mas vai ter que enfrentar a fúria de Lídia (Malu Galli) e de Estela (Letícia Lima), ex-amante de Raul. Camila (Jéssica Ellen) - Quando nasceu foi abandonada em uma estrada e encontrada por Lurdes quando ela saía de sua cidade natal em busca do filho vendido. Foi adotada pela família e vive em harmonia com todos. É a primeira da família a se formar na universidade. Na formatura, dedica o diploma à sua mãe que batalhou muito para que ela conseguisse concluir o curso. Vai trabalhar em uma escola pública abandonada pelo poder público e tem como objetivo mostrar que aquele espaço é necessário, fazendo com que os alunos se interessem pelas aulas e percebam que o futuro deles depende daquilo. Transformar o mundo através da educação é o objetivo central em sua vida.





Quando nasceu foi abandonada em uma estrada e encontrada por Lurdes quando ela saía de sua cidade natal em busca do filho vendido. Foi adotada pela família e vive em harmonia com todos. É a primeira da família a se formar na universidade. Na formatura, dedica o diploma à sua mãe que batalhou muito para que ela conseguisse concluir o curso. Vai trabalhar em uma escola pública abandonada pelo poder público e tem como objetivo mostrar que aquele espaço é necessário, fazendo com que os alunos se interessem pelas aulas e percebam que o futuro deles depende daquilo. Transformar o mundo através da educação é o objetivo central em sua vida. Leila (Arieta Corrêa) - Mulher de Magno (Juliano Cazarré) e mãe de Brenda (Clara Galinari) está em coma há anos após um acidente de carro, que ela dirigia e onde estavam Magno e Brenda. Pai e filha não sofreram nada, mas Leila ficou em coma desde então. Magno cuida da mulher e faz questão que a filha a visite regularmente.





Mulher de Magno (Juliano Cazarré) e mãe de Brenda (Clara Galinari) está em coma há anos após um acidente de carro, que ela dirigia e onde estavam Magno e Brenda. Pai e filha não sofreram nada, mas Leila ficou em coma desde então. Magno cuida da mulher e faz questão que a filha a visite regularmente. Brenda (Clara Galinari) - Filha de Magno (Juliano Cazarré) e Leila (Arieta Corrêa), foi criada pelo pai quando a mãe se vitimou em um acidente grave de carro. Tem um problema genético que a obriga a fazer transfusões de sangue constantes. Para se curar, precisaria de um transplante de medula óssea de um doador compatível. A menina se trata no mesmo hospital onde a mãe está em coma e conta também com os cuidados de Betina (Isis Valverde).





Filha de Magno (Juliano Cazarré) e Leila (Arieta Corrêa), foi criada pelo pai quando a mãe se vitimou em um acidente grave de carro. Tem um problema genético que a obriga a fazer transfusões de sangue constantes. Para se curar, precisaria de um transplante de medula óssea de um doador compatível. A menina se trata no mesmo hospital onde a mãe está em coma e conta também com os cuidados de Betina (Isis Valverde). Marina (Erika Januza) - Tem jornada dupla, pois trabalha num bar e treina muito para ser campeã de tênis. Namora Ryan (Thiago Martins), mas sua prioridade no momento é correr atrás do título no esporte. Conta com a ajuda de Samuel (Gustavo Novaes), seu treinador, no sonho de ser uma tenista consagrada.





Tem jornada dupla, pois trabalha num bar e treina muito para ser campeã de tênis. Namora Ryan (Thiago Martins), mas sua prioridade no momento é correr atrás do título no esporte. Conta com a ajuda de Samuel (Gustavo Novaes), seu treinador, no sonho de ser uma tenista consagrada. Penha (Clarissa Pinheiro) - Casada com Wesley (Dan Ferreira), trabalha na casa de Lídia (Malu Galli). A relação de trabalho não é nada saudável, o que deixa Penha com a autoestima baixa.





Casada com Wesley (Dan Ferreira), trabalha na casa de Lídia (Malu Galli). A relação de trabalho não é nada saudável, o que deixa Penha com a autoestima baixa. Wesley (Dan Ferreira) - Marido de Penha (Clarissa Pinheiro) é o melhor amigo de Magno (Juliano Cazarré). É um policial incorruptível e tem orgulho da farda, apesar de não concordar com muitas situações que presencia na corporação.





Marido de Penha (Clarissa Pinheiro) é o melhor amigo de Magno (Juliano Cazarré). É um policial incorruptível e tem orgulho da farda, apesar de não concordar com muitas situações que presencia na corporação. Clóvis (Claudio Gabriel) - Detetive indicado por Wesley (Dan Ferreira) para Lurdes (Regina Casé) contratar em busca de pistas do filho.



NÚCLEO THELMA

Adriana Esteves é Thelma em 'Amor de Mãe' Crédito: Globo/ João Cotta

Thelma (Adriana Esteves) - Thelma é viúva há mais de 20 anos e desde então vive exclusivamente para o filho, Danilo (Chay Suede), mesmo ele já sendo adulto. Ela administra o restaurante português da família e preza por ser um lugar tradicional. O irmão e sócio, Sinésio (Julio Andrade), quer vender o restaurante, mas ela não aceita se desfazer de um bem construído por seu avô. Ao passar mal na rua e ser socorrida por Lurdes (Regina Casé), que a leva a um hospital e se torna sua grande confidente, Thelma descobre que tem um aneurisma inoperável. Ela não conta da doença para o filho e resolve listar seus últimos desejos e correr contra o tempo para realizá-los.





Thelma é viúva há mais de 20 anos e desde então vive exclusivamente para o filho, Danilo (Chay Suede), mesmo ele já sendo adulto. Ela administra o restaurante português da família e preza por ser um lugar tradicional. O irmão e sócio, Sinésio (Julio Andrade), quer vender o restaurante, mas ela não aceita se desfazer de um bem construído por seu avô. Ao passar mal na rua e ser socorrida por Lurdes (Regina Casé), que a leva a um hospital e se torna sua grande confidente, Thelma descobre que tem um aneurisma inoperável. Ela não conta da doença para o filho e resolve listar seus últimos desejos e correr contra o tempo para realizá-los. Danilo (Chay Suede) - Filho único de Thelma (Adriana Esteves), trabalha com a mãe no restaurante da família e namora Amanda (Camila Márdila). É superprotegido desde o dia em que sua mãe o salvou, ainda criança, do incêndio que matou seu pai. Thelma faz tudo pelo filho, desde arrumar sua roupa até opinar em seu relacionamento. Danilo fica aturdido ao ouvir de sua namorada que ela deseja terminar, pois acredita que ele não faz nada de forma autônoma. Ela mostra para ele o quão dependente ele é da mãe e isso o faz mudar de atitude, deixando Thelma inconformada. Danilo vai se apaixonar por Camila (Jéssica Ellen), filha de Lurdes.





Filho único de Thelma (Adriana Esteves), trabalha com a mãe no restaurante da família e namora Amanda (Camila Márdila). É superprotegido desde o dia em que sua mãe o salvou, ainda criança, do incêndio que matou seu pai. Thelma faz tudo pelo filho, desde arrumar sua roupa até opinar em seu relacionamento. Danilo fica aturdido ao ouvir de sua namorada que ela deseja terminar, pois acredita que ele não faz nada de forma autônoma. Ela mostra para ele o quão dependente ele é da mãe e isso o faz mudar de atitude, deixando Thelma inconformada. Danilo vai se apaixonar por Camila (Jéssica Ellen), filha de Lurdes. Sinésio (Julio Andrade) - É irmão de Thelma (Adriana Esteves) e sócio no restaurante português. Quer a todo custo convencer a irmã a vender o restaurante, pois receberam de Álvaro (Irandhir Santos) uma proposta tentadora, mas Thelma não concorda e os dois entram em conflito por conta dessa desavença.





É irmão de Thelma (Adriana Esteves) e sócio no restaurante português. Quer a todo custo convencer a irmã a vender o restaurante, pois receberam de Álvaro (Irandhir Santos) uma proposta tentadora, mas Thelma não concorda e os dois entram em conflito por conta dessa desavença. Durval (Enrique Diaz) - Vive de vários empregos diferentes, como taxista, açougueiro e professor de dança de salão. Mora em um camping e é vizinho de trailer de Amanda (Camila Márdila). Ele conhece Thelma (Adriana Esteves), quando a mãe de Danilo (Chay Suede) vai atrás de Amanda para falar sobre o filho e os dois acabam virando grandes amigos. Thelma o incentiva a procurar sua filha, Carol (Duda Batsow), que ele não vê há 13 anos, quando abandonou sua ex-mulher Natália (Clarissa Kiste) e nunca mais deu notícias.





Vive de vários empregos diferentes, como taxista, açougueiro e professor de dança de salão. Mora em um camping e é vizinho de trailer de Amanda (Camila Márdila). Ele conhece Thelma (Adriana Esteves), quando a mãe de Danilo (Chay Suede) vai atrás de Amanda para falar sobre o filho e os dois acabam virando grandes amigos. Thelma o incentiva a procurar sua filha, Carol (Duda Batsow), que ele não vê há 13 anos, quando abandonou sua ex-mulher Natália (Clarissa Kiste) e nunca mais deu notícias. Oliveira (Nanego Lira) - Trabalha como garçom no restaurante de Thelma (Adriana Esteves) há muitos anos. Já se tornou amigo da família.





Trabalha como garçom no restaurante de Thelma (Adriana Esteves) há muitos anos. Já se tornou amigo da família. Nuno (Rodolfo Vaz) - Dono do bar que é vizinho ao restaurante de Thelma (Adriana Esteves). Emprega Danilo (Chay Suede) quando o jovem resolve deixar de trabalhar com a mãe.



NÚCLEO VITÓRIA

Taís Araujo será Vitória em "Amor de Mãe" Crédito: João Cotta/Globo

Vitória (Taís Araujo) - Advogada bem-sucedida e obcecada por trabalho, que defende políticos e empresários de ética duvidosa. Casada com Paulo (Fabrício Boliveira), perdeu, no passado, um bebê aos seis meses de gestação. Como não conseguiu mais engravidar, tem o desejo de ser mãe como meta de vida. A busca pela sonhada gravidez acaba atrapalhando o seu casamento. Já separada, realiza o desejo de ser mãe ao adotar Tiago (Pedro Guilherme Rodrigues). Mas a vida lhe traz mais uma surpresa. Depois de uma noite casual com um homem que mal conhece, Davi (Vladimir Brichta), Vitória descobre estar grávida. Contrata Lurdes (Regina Casé) para trabalhar em sua casa como babá. Seu maior cliente é Álvaro (Irandhir Santos).





Advogada bem-sucedida e obcecada por trabalho, que defende políticos e empresários de ética duvidosa. Casada com Paulo (Fabrício Boliveira), perdeu, no passado, um bebê aos seis meses de gestação. Como não conseguiu mais engravidar, tem o desejo de ser mãe como meta de vida. A busca pela sonhada gravidez acaba atrapalhando o seu casamento. Já separada, realiza o desejo de ser mãe ao adotar Tiago (Pedro Guilherme Rodrigues). Mas a vida lhe traz mais uma surpresa. Depois de uma noite casual com um homem que mal conhece, Davi (Vladimir Brichta), Vitória descobre estar grávida. Contrata Lurdes (Regina Casé) para trabalhar em sua casa como babá. Seu maior cliente é Álvaro (Irandhir Santos). Tiago (Pedro Guilherme Rodrigues) - Filho adotivo de Vitória (Taís Araújo), tem dificuldades para aceitar a gravidez da mãe. Ele tem medo de ser devolvido como aconteceu antes de conhecer Vitória.





Filho adotivo de Vitória (Taís Araújo), tem dificuldades para aceitar a gravidez da mãe. Ele tem medo de ser devolvido como aconteceu antes de conhecer Vitória. Natália (Clarissa Kiste) - Irmã por parte de mãe de Vitória (Taís Araujo) e Miranda (Debora Lamm), é mãe da adolescente Carol (Duda Batsow). Ela é dona de um espaço para pais e filhos onde Ryan (Thiago Martins) dá aulas de musicalização infantil. A relação de Natália com a filha é cheia de conflitos. Mora sozinha com a menina. O pai, Durval (Henrique Diaz), foi embora e não compartilhou com ela a criação da jovem. É muito amiga das irmãs, apesar das três terem pontos de vista bem diferentes em muitos assuntos.





- Irmã por parte de mãe de Vitória (Taís Araujo) e Miranda (Debora Lamm), é mãe da adolescente Carol (Duda Batsow). Ela é dona de um espaço para pais e filhos onde Ryan (Thiago Martins) dá aulas de musicalização infantil. A relação de Natália com a filha é cheia de conflitos. Mora sozinha com a menina. O pai, Durval (Henrique Diaz), foi embora e não compartilhou com ela a criação da jovem. É muito amiga das irmãs, apesar das três terem pontos de vista bem diferentes em muitos assuntos. Carol (Duda Batsow) - Filha de Natália (Clarissa Kiste) é uma adolescente rebelde que vive em conflito com a mãe. Não conviveu com o pai, que foi embora quando ela era pequena e nunca mais a procurou. Ela faz vídeos para um canal na internet falando de sua rotina. Quando o pai, Durval (Enrique Diaz), decide se reaproximar, ela o perdoa e os dois começam a construir uma relação muito próxima, o que incomoda bastante sua mãe.





Filha de Natália (Clarissa Kiste) é uma adolescente rebelde que vive em conflito com a mãe. Não conviveu com o pai, que foi embora quando ela era pequena e nunca mais a procurou. Ela faz vídeos para um canal na internet falando de sua rotina. Quando o pai, Durval (Enrique Diaz), decide se reaproximar, ela o perdoa e os dois começam a construir uma relação muito próxima, o que incomoda bastante sua mãe. Miranda (Debora Lamm) - Irmã por parte de mãe de Vitória (Taís Araújo) e Natália (Clarissa Kiste). Vive muito bem com o marido Matias (Milhem Cortaz) e os filhos Nicolas (Gabriel Palhares) e Tomas (Gianlucca Mauad). Decidiu não trabalhar para se dedicar exclusivamente à família e é feliz desta forma. Vai descobrir algo no passado do marido que mudará sua postura em relação à vida.





Irmã por parte de mãe de Vitória (Taís Araújo) e Natália (Clarissa Kiste). Vive muito bem com o marido Matias (Milhem Cortaz) e os filhos Nicolas (Gabriel Palhares) e Tomas (Gianlucca Mauad). Decidiu não trabalhar para se dedicar exclusivamente à família e é feliz desta forma. Vai descobrir algo no passado do marido que mudará sua postura em relação à vida. Matias (Milhem Cortaz) - Trabalha como clínico geral e é casado com Miranda (Debora Lamm) com quem tem dois filhos, Nicolas (Gabriel Palhares) e Tomas (Gianlucca Mauad). Vive um casamento feliz, mas sua rotina vai mudar quando a mulher descobrir um segredo de seu passado. Ele terá que lidar com uma nova faceta de Miranda.





Trabalha como clínico geral e é casado com Miranda (Debora Lamm) com quem tem dois filhos, Nicolas (Gabriel Palhares) e Tomas (Gianlucca Mauad). Vive um casamento feliz, mas sua rotina vai mudar quando a mulher descobrir um segredo de seu passado. Ele terá que lidar com uma nova faceta de Miranda. Nicolas (Gabriel Palhares) e Tomas (Gianlucca Mauad) - Filhos de Miranda (Debora Lamm) e Matias (Milhem Cortaz).





Filhos de Miranda (Debora Lamm) e Matias (Milhem Cortaz). Edilene (Beatrice Sayd) - Trabalha na casa de Vitória (Taís Araujo).





Trabalha na casa de Vitória (Taís Araujo). Lucas (Nando Brandão) - Braço direito de Vitória (Taís Araujo) em seu escritório de advocacia.



NÚCLEO ÁLVARO/ PWA

Irandhir Santos será Álvaro em "Amor de Mãe" Crédito: João Cotta/Globo

Álvaro (Irandhir Santos) - Empresário no ramo do plástico, é dono da PWA, uma empresa em expansão. Tem como meta comprar boa parte dos imóveis do Bairro do Passeio para aumentar a capacidade de sua empresa, incluindo aí o terreno do restaurante de Thelma (Adriana Esteves) e a escola onde Camila (Jéssica Ellen) é professora. Faz qualquer coisa para conseguir o que quer. Conta com a habilidade de Vitória como sua advogada. Álvaro namora Verena (Maria) e os dois construíram uma relação leve e muito harmoniosa. É amigo de Raul (Murilo Benício) e negocia com ele a parceria nos negócios.





- Empresário no ramo do plástico, é dono da PWA, uma empresa em expansão. Tem como meta comprar boa parte dos imóveis do Bairro do Passeio para aumentar a capacidade de sua empresa, incluindo aí o terreno do restaurante de Thelma (Adriana Esteves) e a escola onde Camila (Jéssica Ellen) é professora. Faz qualquer coisa para conseguir o que quer. Conta com a habilidade de Vitória como sua advogada. Álvaro namora Verena (Maria) e os dois construíram uma relação leve e muito harmoniosa. É amigo de Raul (Murilo Benício) e negocia com ele a parceria nos negócios. Verena (Maria) - É uma jovem extravagante e que gosta de aproveitar a vida e não tem papas na língua. É namorada de Álvaro (Irandhir Santos). Os dois vivem um relacionamento leve e amoroso.





É uma jovem extravagante e que gosta de aproveitar a vida e não tem papas na língua. É namorada de Álvaro (Irandhir Santos). Os dois vivem um relacionamento leve e amoroso. Belizário (Tuca Andrada) - Policial corrupto, comparsa de Álvaro (Irandhir Santos). É comandante no batalhão onde Wesley (Dan Ferreira) trabalha.





Policial corrupto, comparsa de Álvaro (Irandhir Santos). É comandante no batalhão onde Wesley (Dan Ferreira) trabalha. Amanda (Camila Márdila) - Ela termina seu relacionamento com Danilo (Chay Suede) afirmando que ele não sai da barra da saia da mãe. Mas, na verdade, seu foco é outro neste momento. Amanda trabalha na PWA como secretária de Álvaro (Irandhir Santos).





Ela termina seu relacionamento com Danilo (Chay Suede) afirmando que ele não sai da barra da saia da mãe. Mas, na verdade, seu foco é outro neste momento. Amanda trabalha na PWA como secretária de Álvaro (Irandhir Santos). Agenor (Zemanuel Piñero) - Pai de Amanda (Camila Márdila) vive em um asilo, pois está muito doente.



NÚCLEO RAUL

Murilo Benicio será Raul em "Amor de Mãe" Crédito: João Miguel Júnior/Globo

Raul (Murilo Benício) - Empresário importante na cidade, Raul é casado com Lídia (Malu Galli) e pai de Vinícius (Antonio Benício), que estuda fora do país. Tem um caso extraconjugal com Estela (Letícia Lima), piloto de seu avião particular. Ele se apaixona por Érica (Nanda Costa), quando a jovem é contratada por Lídia para ser sua maquiadora particular. O interesse é recíproco, mas Érica deixa bem claro que não se envolve com homem casado. Encantado com a atitude da jovem e com seu jeito autêntico, Raul se separa e assume o relacionamento com Érica deixando Lídia e Estela totalmente abaladas e com sede de vingança.

Lídia (Malu Galli) - Lídia é uma mulher refinada, casada com Raul (Murilo Benício) e mãe de Vinicius (Antonio Benício), que mora fora do país. A socialite vive uma vida vazia e, apesar de sofrer, suporta as traições do marido, até que ele decide se separar ao se apaixonar por uma mulher mais jovem, Érica (Nanda Costa). Lídia fica destruída, pois não se conforma com a decisão do marido. Ela precisará se reinventar para conseguir dar a volta por cima.



Vinícius (Antonio Benício) - É filho único de Raul (Murilo Benício) e Lídia (Malu Galli) e estuda no Canadá. Vai voltar ao Brasil para rever a família, mas seu objetivo real é atuar como ativista ambiental no país. Terá um embate com o pai, que está se associando a Álvaro (Irandhir Santos), um empresário que polui o meio ambiente.



Estela (Letícia Lima) - Trabalha como piloto do jatinho particular de Raul (Murilo Benício). É amante do empresário e sonha com o dia em que ele vai se separar de Lídia (Malu Galli) para ficar com ela. Quando descobre que ele não está mais casado, mas apaixonado por outra mulher, não aceita a situação.



Jorge (Tiago Martelli) - Copiloto e amigo de Estela (Letícia Lima).



Bruno (Saulo Segreto) - Piloto amigo de Estela (Letícia Lima).



NÚCLEO DAVI

Vladimir Brichta será Davi em "Amor de Mãe" Crédito: João Cotta/Globo

Davi (Vladimir Brichta) - Ativista ambiental, Davi faz de sua vida pessoal e profissional uma luta contra a poluição ambiental, principalmente a destruição da Baía de Guanabara. Idealizou e trabalha em um galpão de reciclagem e busca incessantemente formas de punir empresas que possuem dutos clandestinos de dejetos. Conhece Vitória (Taís Araujo) em um bar e os dois se sentem atraídos um pelo outro. Após uma noite casual com essa mulher que mal conhece, Davi descobre que ela está grávida. Ele promete que será um excelente pai para o filho e o envolvimento com Vitória aumenta, mas a divergência entre os dois é muito grande. É filho de Miguel (Giulio Lopes) e tem uma ótima relação de amizade com o pai.

Cássia (Isis Pessino) - Trabalha com Davi (Vladimir Brichta) no galpão de reciclagem.



Guará (Demick Lopes) - Trabalha com Davi (Vladimir Brichta) no galpão de reciclagem.



Miguel (Giulio Lopes) - Pai de Davi (Vladimir Brichta) e melhor amigo de Lídia (Malu Galli).



NÚCLEO BETINA

Isis Valverde será Betina em "Amor de Mãe" Crédito: João Cotta/Globo

Betina (Isis Valverde) - É enfermeira no hospital onde Leila (Arieta Corrêa) está internada. Por conta de seu trabalho com a paciente conhece Magno (Juliano Cazarré). Os dois se aproximam e acabam se apaixonando. Betina enfrenta um problema com o ex-marido Vicente (Rodrigo Garcia) que não aceita a separação.





É enfermeira no hospital onde Leila (Arieta Corrêa) está internada. Por conta de seu trabalho com a paciente conhece Magno (Juliano Cazarré). Os dois se aproximam e acabam se apaixonando. Betina enfrenta um problema com o ex-marido Vicente (Rodrigo Garcia) que não aceita a separação. Vicente (Rodrigo Garcia) - Ex-marido de Betina (Isis Valverde), ele não concorda com a separação e persegue a ex-mulher. Trabalha no restaurante de Thelma (Adriana Esteves) como garçom. Aceita fazer o que não é certo em troca de dinheiro.





Ex-marido de Betina (Isis Valverde), ele não concorda com a separação e persegue a ex-mulher. Trabalha no restaurante de Thelma (Adriana Esteves) como garçom. Aceita fazer o que não é certo em troca de dinheiro. Genílson (Paulo Gabriel) - Irmão de Betina (Isis Valverde) e filho de Nicete (Magali Biff).





Irmão de Betina (Isis Valverde) e filho de Nicete (Magali Biff). Nicete (Magali Biff) - Mãe de Betina (Isis Valverde) e Genílson (Paulo Gabriel).



NÚCLEO KÁTIA

Vera Holtz será Kátia em "Amor de Mãe" Crédito: João Cotta/Globo

Kátia (Vera Holtz) - Traficante de crianças no passado, sempre esteve envolvida com o crime e criou o filho adotivo, Sandro (Humberto Carrão), nesse ambiente. Está à beira da morte e sofre por não conseguir tirá-lo da prisão.





Traficante de crianças no passado, sempre esteve envolvida com o crime e criou o filho adotivo, Sandro (Humberto Carrão), nesse ambiente. Está à beira da morte e sofre por não conseguir tirá-lo da prisão. Sandro (Humberto Carrão) - Foi criado por Kátia (Vera Holtz), uma traficante de crianças, e cresceu em meio ao crime, aprendendo a levar a vida desta forma desde muito cedo. Está preso e sofre ao saber que Kátia foi desenganada pelos médicos.





Foi criado por Kátia (Vera Holtz), uma traficante de crianças, e cresceu em meio ao crime, aprendendo a levar a vida desta forma desde muito cedo. Está preso e sofre ao saber que Kátia foi desenganada pelos médicos. Marconi (Douglas Silva) - Leva uma vida no crime. Conhece Sandro na cadeia e se tornam melhores amigos.





Leva uma vida no crime. Conhece Sandro na cadeia e se tornam melhores amigos. Phanton (Xamã) - Comparsa de Kátia (Vera Holtz) e Marconi (Douglas Silva).





Comparsa de Kátia (Vera Holtz) e Marconi (Douglas Silva). Farula (MC Cabelinho) - Comparsa de Kátia (Vera Holtz) e Marconi (Douglas Silva).





Comparsa de Kátia (Vera Holtz) e Marconi (Douglas Silva). Vapor (Dhonata Augusto) - Comparsa de Kátia (Vera Holtz) e Marconi (Douglas Silva).





Comparsa de Kátia (Vera Holtz) e Marconi (Douglas Silva). Dayse (Aldene Felipe) - Comparsa de Kátia (Vera Holtz) e Marconi (Douglas Silva).



NÚCLEO DA ESCOLA

Eunice (Dida Camero) - Diretora da escola pública onde Camila (Jéssica Ellen) vai trabalhar. Já sonhou em mudar o mundo através da educação, mas está cansada e desistiu de tentar transformar algo.





Diretora da escola pública onde Camila (Jéssica Ellen) vai trabalhar. Já sonhou em mudar o mundo através da educação, mas está cansada e desistiu de tentar transformar algo. Joana (Cacá Otoni) - Aluna de Camila (Jéssica Ellen).





Aluna de Camila (Jéssica Ellen). Iuri (Alex Patrício) - Aluno de Camila (Jéssica Ellen).





Aluno de Camila (Jéssica Ellen). Garnizé (Wesley Jr) - Aluno de Camila (Jéssica Ellen).





Aluno de Camila (Jéssica Ellen). Loyane (Dora Freind) - Aluna de Camila (Jéssica Ellen).





Aluna de Camila (Jéssica Ellen). Nivaldo (Tobias Carrieres) - Aluno de Camila (Jéssica Ellen).



OUTROS PERSONAGENS