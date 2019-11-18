Música

Álbum 'The Fame Monster', da Lady Gaga, completa dez anos hoje

Um dos mais conhecidos de sua carreira, disco marcou uma importante fase da cantora e compositora; veja vídeos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 20:33

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 20:33

Capa do álbum The Fame Monster, de Lady Gaga Crédito: Divulgação
O The Fame Monster, famoso álbum da cantora Lady Gaga, completa exatos dez anos nesta segunda. O álbum, lançado em 18 de novembro de 2009, foi um sucesso nas paradas mundiais e o responsável por consolidar sua carreira no mundo pop. A notícia, amplamente comemorada pelos fãs da artista nas redes sociais, fez com que o assunto fosse o primeiro do Twitter no Brasil na tarde desta segunda, 18.
Quem vê Lady Gaga hoje em dia, após lançar o disco Joanne e o filme Nasce Uma Estrela, ao lado de Bradley Cooper, até se esquece que a artista teve no passado uma fase 'mais sombria' - o que pode ser facilmente notado no álbum de 2009, em que ela canta os excessos e os bastidores da fama.

O disco também lançou alguns dos maiores hits da cantora, como Bad Romance, Alejandro, Monster e Telephone, faixa na qual Lady Gaga divide os microfones com Beyoncé. Para o clipe desta última, uma grande produção feita com o melhor estilo Bonnie and Clyde, contou até mesmo com o empréstimo da 'Pussy Wagon', caminhonete que Uma Thurman usou durante as filmagens de Kill Bill, de Quentin Tarantino.
Apenas no VMA 2010, Lady Gaga ganhou oito prêmios, incluindo o de Melhor Clipe para a faixa Bad Romance e melhor colaboração para Telephone. Na ocasião, ela causou polêmica ao aparecer com um vestido feito de pedaços de carne.
Já no Grammy 2011, a cantora recebeu duas indicações por The Fame Monster, uma de Melhor Álbum e a outra de Melhor Álbum Pop Vocal, na qual ela foi anunciada vencedora. No Twitter, os fãs não pouparam elogios a cantora.
Ficou com saudade? Veja os vídeos de algumas das faixas de The Fame Monster logo abaixo.

