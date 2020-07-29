'Acredito no amor', diz Luciano Pereyra, o 'Julio Iglesias da nova geração'

O cantor argentino Luciano Pereyra Crédito: Universal Music/Divulgação

Luciano Pereyra tem 20 anos de seus 38 de idade dedicados à música. Pela primeira vez, durante a pandemia da Covid-19, se viu sozinho para gravar um clipe - e, ainda por cima, à distância. O pianista que o acompanhou em "Me Enamoré de Ti" foi ninguém menos que Lang Lang, que estava em Paris, na França, enquanto o cantor permanecia em casa, na Argentina.

"Foi uma experiência diferente, porque durante todas as gravações da minha vida tinha uma equipe comigo. E, do nada, me vi sozinho, com um estúdio dentro da minha casa, e eu fazendo tudo. Mas foi ótimo, muito legal", diz, em entrevista ao Divirta-se.

Durante o bate-papo - feito por videochamada com o repórter na Redação A Gazeta/CBN, no Espírito Santo, e o músico em Buenos Aires, capital argentina -, algo inédito na carreira de Luciano também aconteceu. O pet do cantor quis participar da conversa e acabou pedindo carinho ao tutor, mas nada que atrapalhasse o andar da carruagem.

Enquanto se mantém isolado pelo surto do coronavírus no mundo, o músico confidencia que trabalha em um novo disco. "A tecnologia ajuda bastante no sentido de nos possibilitar fazer um material assim. Espero que não vire rotina, porque eu preciso viajar, se aprende muito viajando. Nunca dormi muitas noites seguidas em casa!", brinca.

Ele, que é conhecido por alguns ouvintes como "o Julio Iglesias da nova geração", não imaginava que 20 anos depois de dar o pontapé na profissão artística se projetaria com mais de 1,6 milhão de ouvintes mensais só no Spotify, por exemplo. Também não conseguiria pensar em ter 14 discos editados, tendo vendido mais de 1 milhão de cópias. "Acho que tudo foi construído de forma harmônica", justifica.

"Gosto muito de compartilhar o amor que eu sinto pela música " Luciano Pereyra - Cantor

Crédito: Universal Music/Divulgação

Por ter essa crença na paixão é que o artista acredita que a sociedade vai sair mais evoluída da experiência que a pandemia mundial do novo coronavírus trouxe. "Sou muito otimista e espero que sim. Espero que possamos sair melhores de tudo isso. Acho que precisávamos dessa pausa, desse silêncio. E acho que a música também constrói esse silêncio", afirma.

Durante a entrevista, Luciano Pereyra também tratou de novos projetos, detalhou atividades que anda desenvolvendo durante a quarentena e adiantou o que os fãs podem esperar dos próximos meses.

Crédito: Universal Music/Divulgação